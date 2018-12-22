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Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)...

Yatırımcı rehberi (8)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,53 -1,17 96,12 ABD Dolar BYF 513,80 -1,50 39,39 Acıpayam Selüloz 3,24 5,54 25,06 Adana Çimento (A) 6,06 1,85 13,15 Adana Çimento (B) 4,06 1,50 8,08 Adana Çimento (C) 1,41 1,44 79,76 Adel Kalemcilik 11,07 -0,63 -28,70 Adese Alışveriş Ticaret 4,36 23,16 119,10 Afyon Çimento 4,63 1,54 -40,49 Ak Enerji 0,62 1,64 -31,87 Akbank 6,88 8,35 -27,15 Akçansa 7,17 1,27 -29,96 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 3,50 -60,97 Akfen GMYO 1,57 8,28 -34,85 Akın Tekstil 9,46 0,11 -32,96 Akiş GMYO 2,60 3,17 -6,87 Akmerkez GMYO 16,60 -0,24 -10,98 Aksa 7,39 -0,67 -38,33 Aksa Enerji 2,81 7,25 -31,96 Aksigorta 3,67 1,94 21,01 Aksu Enerji 7,92 -0,38 49,45 Alarko Carrıer 39,84 2,21 -30,74 Alarko GMYO 47,20 2,34 -4,07 Alarko Holding 2,12 3,41 -39,56 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.163,70 0,10 5,29 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.098,50 0,07 5,48 Albaraka PY One Tower GMYF 1.112,90 0,13 5,45 Albaraka Türk 1,26 1,61 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,84 2,82 -26,82 Alkim Kağıt 4,25 5,46 -8,32 Alkim Kimya 23,60 0,43 -0,46 Altınyağ 0,73 -6,41 -38,97 Altınyunus Çeşme 4,20 -1,18 -16,83 Anadolu Cam 2,51 -4,92 -1,68 Anadolu Efes 20,76 -3,35 -12,81 Anadolu Grubu Holding 11,26 6,83 -52,27 Anadolu Hayat Emek. 5,79 -2,53 -25,93 Anadolu Isuzu 6,54 1,40 -28,13 Anadolu Sigorta 4,24 -2,08 40,81 Anel Elektrik 1,62 4,52 -53,96 Arçelik 15,50 -1,02 -25,38 Arena Bilgisayar 4,13 11,62 -2,36 Armada Bilgisayar 9,24 -0,75 36,28 Arsan Tekstil 1,62 -0,61 -7,43 Artı Yatırım Holding 0,89 -2,20 -5,32 Aselsan 24,30 1,76 -23,34 Aslan Çimento 28,48 2,45 -24,22 Ata GMYO 3,99 2,31 -16,70 Atakule GMYO 1,52 0,66 -25,85 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06 Atlas Yat. Ort. 0,98 -12,50 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,65 -3,16 -34,08 Avrasya GMYO 0,90 -2,17 -43,04 Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,00 -33,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.239,50 0,39 Avrupa Yatırım Holding 1,86 -4,62 52,46 Ayen Enerji 2,63 6,05 -45,55 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 6,43 -9,05 Aygaz 11,38 -1,30 -21,49 Bagfaş 4,85 1,04 -53,81 Bak Ambalaj 4,61 -2,54 -5,31 Balatacılar Balatacılık 0,33 10,00 -41,07 Bantaş Ambalaj 1,50 3,45 -63,33 Banvit 10,55 0,48 -50,75 Baştaş Başkent Çimento 2,00 -3,85 -15,50 Batı Çimento 2,50 -4,94 -43,07 Batısöke Çimento 1,14 -5,79 -31,30 Bera Holding 2,01 5,24 -35,16 Berkosan Yalıtım 1,76 7,98 -21,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 0,00 -59,90 Beyaz Filo 2,65 -1,85 -92,12 Bilici Yatırım 1,38 1,47 -6,83 Bim Mağazalar 87,70 0,34 15,33 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,31 0,00 -24,39 Birlik Mensucat 0,97 11,49 -31,21 Bizim Mağazaları 6,50 0,78 -15,58 Bizim Portföy Altın BYF 196,35 1,21 33,48 Bolu Çimento 3,42 1,48 -28,30 Bomonti Elektrik 0,49 -2,00 -54,63 Borusan Mannesmann 7,79 3,18 -29,46 Borusan Yat. Paz. 37,90 0,00 -12,16 Bosch Fren Sistemleri 163,90 -0,36 -10,53 Bossa 6,26 9,25 54,57 Boyner Perakende Yat. 3,90 -3,47 -11,05 Brisa 6,22 0,81 -14,44 Burçelik 3,22 5,57 -16,36 Burçelik Vana 1,59 2,58 -9,14 Bursa Çimento 4,44 -0,89 -12,32 Carrefoursa 3,52 2,62 -36,92 Coca Cola İçecek 30,40 1,40 -9,23 Cosmos Yat. Holding 0,89 -16,04 -23,93 Credıtwest Faktorıng 1,24 -2,36 11,23 Çelebi 58,45 10,70 71,55 Çelik Halat 5,25 0,57 40,39 Çemaş Döküm 0,76 -8,43 -58,92 Çemtaş 6,24 -0,32 54,50 Çimbeton 29,50 10,07 -20,10 Çimentaş 9,99 22,58 -13,81 Çimsa 7,60 5,85 -42,40 Çuhadaroğlu Metal 1,80 4,05 -38,57 Dagi Giyim 1,31 0,77 -42,29 Dagi Yatırım Holding 1,07 10,31 -25,17 Dardanel 1,09 3,81 -44,10 Datagate Bilgisayar 4,02 -1,23 -58,65 Demirören Gazetecilik 12,68 35,76 383,04 Demısaş Döküm 2,62 4,80 88,69 Denge Holding 1,15 -2,54 -39,22 Deniz GMYO 3,06 8,13 13,33 Denizbank 14,65 47,98 299,18 Denizli Cam 11,78 -1,83 -0,76 Derimod 8,80 -2,55 17,18 Desa Deri 1,87 4,47 85,15 Despec Bilgisayar 3,30 7,14 -8,08 Deva Holding 3,35 1,82 -23,52 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -36,75 Ditaş Doğan 5,49 -0,90 -8,44 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,10 2,33 -18,67 DO-CO 500,00 -2,65 141,98 Doğan Burda 3,16 6,04 -4,82 Doğan Holding 1,05 -4,55 20,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 2,19 -61,54 Doğusan 2,42 4,31 65,75 Doğuş GMYO 2,23 -3,04 -31,17 Doğuş Otomotiv 4,13 0,49 -45,22 Döktaş Dökümcülük 8,69 11,41 -21,00 Duran Doğan Basım 5,05 9,31 33,95 Dyo Boya 2,93 -2,01 -61,50 Eczacıbaşı İlaç 2,82 1,08 -32,54 Eczacıbaşı Yatırım 7,27 -0,41 -27,52 Edip Gayrimenkul 0,75 5,63 -36,44 Ege Endüstri 346,60 -3,24 15,56 Ege Gübre 22,18 2,21 -13,09 Ege Profil 9,03 -0,22 -6,55 Ege Seramik 3,31 6,43 -24,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,02 13,24 -14,10 Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -49,12 Emek Elektrik 0,98 -1,01 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,27 17,59 -72,63 Emlak Konut GMYO 1,57 4,67 -39,56 Enerjisa Enerji 5,24 -1,13 Enka İnşaat 4,43 -3,06 -17,57 Erbosan 63,80 3,49 -19,56 Ereğli Demir Çelik 7,42 -1,59 -20,55 Ersu Gıda 0,93 1,09 -29,01 Escort Teknoloji 0,78 4,00 -38,10 Etiler Gıda 2,18 0,00 -53,52 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 -1,32 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -2,90 -28,16 Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,55 -1,79 -9,84 Fenerbahçe Futbol 6,89 0,58 -57,76 Finans Por. Banka HY BYF 12,06 6,26 -32,09 Finans Por. BIST30 HY BYF 47,54 2,30 -16,92 Finans Portföy Altın BYF 19,42 0,62 33,93 Finans Portföy Gümüş BYF 16,57 -0,48 20,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -5,90 -81,54 F-M İzmit Piston 16,99 3,35 35,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,56 18,67 -27,64 Ford Otosan 52,70 5,53 -7,23 Formet Çelik Kapı 1,41 24,78 Frigo Pak Gıda 1,58 -20,60 66,32 FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,50 2,82 -2,23 Galatasaray Sportif 1,22 4,27 -41,84 Garanti Bankası 8,11 4,51 -21,08 Garanti Faktoring 2,05 1,99 -37,12 Garanti Yat. Ort. 0,69 0,00 -1,63 Gedik Y. Men. Değ. 3,28 0,92 30,16 Gedik Yatırım Holding 2,48 -1,59 79,71 Gediz Ambalaj 4,25 0,47 17,57 Gentaş 1,82 -1,09 21,33 Gersan Elektrik 3,06 4,08 -35,03 Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44 Global Yat. Holding 3,02 7,86 -16,34 Good-Year 3,45 0,88 -17,03 Göltaş Çimento 13,73 -11,08 -46,60 Gözde Girişim 2,68 2,29 -52,65 GSD Denizcilik 1,30 -1,52 -3,70 GSD Holding 0,82 5,13 13,89 Gübre Fabrik. 3,08 8,07 -27,19 Güler Yat. Holding 1,07 2,88 -7,76 Güneş Sigorta 1,51 2,03 -8,48 Halk GMYO 0,71 1,43 -22,21 Halk Sigorta 1,07 -1,83 -19,65 Hatay Tekstil 4,00 4,71 -19,52 Hedef Girişim 1,20 6,19 -39,60 Hektaş 9,06 -2,58 29,43 HUB Girişim 1,85 2,78 55,46 Hürriyet Gzt. 0,96 3,23 -28,36 ICBC Turkey Bank 5,04 -44,12 10,53 İdealist Danışmanlık 11,10 1,56 85,00 İdealist GMYO 1,61 1,26 -21,08 İhlas Ev Aletleri 0,34 9,68 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,29 4,88 -34,18 İhlas Gazetecilik 0,76 10,14 -35,59 İhlas Holding 0,34 9,68 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,34 9,68 -33,33 İndeks Bilgisayar 5,54 4,73 -45,79 Info Yatırım 1,05 0,96 -11,02 İntema 19,00 0,53 -21,94 İpek Doğal Enerji 5,37 -2,89 0,00 İskenderun Demir Çelik 5,84 2,46 19,71


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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