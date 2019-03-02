Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,50 -1,96 -23,08 ABD Dolar BYF 519,10 0,84 1,31 Acıpayam Selüloz 4,45 9,07 36,50 Adana Çimento (A) 6,63 1,69 9,59 Adana Çimento (B) 4,59 2,46 11,68 Adana Çimento (C) 1,47 0,68 4,26 Adel Kalemcilik 12,13 -1,62 10,27 Adese Alışveriş Ticaret 2,33 -2,51 -0,43 Afyon Çimento 4,73 0,42 3,05 Ak Enerji 0,64 -1,54 1,59 Akbank 6,65 -0,15 13,00 Akçansa 7,68 1,05 4,49 Akdenız Güvenlık Hız. 2,57 4,05 27,86 Akfen GMYO 1,76 1,15 6,67 Akın Tekstil 9,19 -1,18 -2,75 Akiş GMYO 2,70 0,00 5,47 Akmerkez GMYO 16,24 1,88 -0,79 Aksa 9,34 -2,51 25,20 Aksa Enerji 3,01 1,35 12,31 Aksigorta 4,49 1,35 22,68 Aksu Enerji 8,74 0,23 13,21 Alarko Carrıer 43,84 -3,99 11,38 Alarko GMYO 48,70 3,09 8,41 Alarko Holding 2,84 1,43 37,20 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.174,70 0,09 0,77 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.109,30 0,09 0,80 Albaraka PY One Tower GMYF 1.123,70 0,09 0,79 Albaraka Türk 1,89 -5,03 54,92 Alcatel Lucent Teletaş 7,45 3,91 29,34 Alkim Kağıt 4,23 1,68 1,93 Alkim Kimya 26,00 -2,11 9,70 Altınyağ 0,27 -3,57 -38,64 Altınyunus Çeşme 4,20 -1,41 1,20 Anadolu Cam 3,25 -1,52 21,27 Anadolu Efes 20,06 -3,65 -2,62 Anadolu Grubu Holding 13,40 0,60 30,86 Anadolu Hayat Emek. 5,72 -4,98 -4,83 Anadolu Isuzu 9,35 34,15 51,29 Anadolu Sigorta 4,21 -2,77 2,18 Anel Elektrik 1,87 -2,09 15,43 Arçelik 20,74 1,87 31,35 Arena Bilgisayar 3,70 -2,63 -16,10 Armada Bilgisayar 8,17 -4,78 -12,06 Arsan Tekstil 1,69 0,60 4,32 Artı Yatırım Holding 1,06 -1,85 21,84 Aselsan 23,84 -7,09 -1,00 Aslan Çimento 28,26 0,21 0,36 Ata GMYO 3,86 -2,77 -3,74 Atakule GMYO 1,35 9,76 2,60 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -9,30 116,67 Atlas Yat. Ort. 1,53 -4,38 77,91 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,42 1,81 9,78 Avrasya GMYO 1,29 13,16 46,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 0,00 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.256,90 0,10 0,85 Avrupa Yatırım Holding 2,85 4,78 17,28 Ayen Enerji 2,70 5,06 14,89 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 2,67 8,45 Aygaz 11,30 1,07 -0,26 Bagfaş 5,96 1,19 23,65 Bak Ambalaj 4,96 4,64 -2,17 Balatacılar Balatacılık 0,41 10,81 24,24 Bantaş Ambalaj 1,67 19,29 33,07 Banvit 11,07 -7,75 2,59 Baştaş Başkent Çimento 1,89 0,00 -6,44 Batı Çimento 2,49 0,81 3,32 Batısöke Çimento 1,07 4,90 -1,83 Bera Holding 1,89 -2,07 -8,25 Berkosan Yalıtım 1,86 2,20 2,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 -5,68 2,47 Beyaz Filo 4,10 -0,49 50,18 Bilici Yatırım 1,87 -0,53 37,50 Bim Mağazalar 87,10 -0,68 0,11 Bimeks 0,07 16,67 16,67 Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67 Birlik Mensucat 0,78 -3,70 -33,33 Bizim Mağazaları 7,66 0,79 12,65 Bizim Portföy Altın BYF 205,40 -0,48 3,24 Bolu Çimento 3,46 0,00 0,87 Bomonti Elektrik 0,98 -12,50 104,17 Borusan Mannesmann 9,65 13,40 23,72 Borusan Yat. Paz. 41,30 4,56 9,78 Bosch Fren Sistemleri 170,70 0,77 5,37 Bossa 4,91 -0,61 16,79 Boyner Perakende Yat. 4,06 -4,02 3,05 Brisa 7,45 8,44 17,69 Burçelik 3,39 5,28 5,61 Burçelik Vana 1,66 6,41 12,16 Bursa Çimento 4,46 0,45 1,36 Carrefoursa 3,73 0,00 7,18 Coca Cola İçecek 34,42 -3,85 11,46 Cosmos Yat. Holding 1,03 -2,83 6,19 Credıtwest Faktorıng 1,22 7,96 17,31 Çelebi 63,45 8,09 0,08 Çelik Halat 6,02 -1,15 0,33 Çemaş Döküm 0,78 -2,50 2,63 Çemtaş 6,07 0,83 -0,16 Çimbeton 28,50 -1,66 -0,35 Çimentaş 11,65 -0,34 -8,27 Çimsa 7,27 -3,71 -3,71 Çuhadaroğlu Metal 2,00 2,56 12,36 Dagi Giyim 1,34 -0,74 8,06 Dagi Yatırım Holding 1,04 0,97 2,97 Dardanel 1,10 -2,65 0,00 Datagate Bilgisayar 8,34 10,76 94,86 Demısaş Döküm 2,66 0,76 7,26 Denge Holding 2,20 2,33 89,66 Deniz GMYO 3,23 -2,42 6,25 Denizbank 15,60 -0,83 -18,32 Denizli Cam 11,10 6,83 -3,65 Derimod 9,96 5,51 14,88 Desa Deri 1,86 4,49 7,51 Despec Bilgisayar 3,60 4,96 9,76 Deva Holding 3,74 1,36 13,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41 Ditaş Doğan 5,91 -2,15 7,85 DJ İstanbul 20 HY BYF 36,33 0,11 13,85 DO-CO 460,50 -2,29 -3,82 Doğan Burda 3,02 -1,95 0,33 Doğan Holding 1,13 3,67 10,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 0,84 -1,64 Doğusan 1,83 2,81 -24,07 Doğuş GMYO 2,14 0,00 1,42 Doğuş Otomotiv 5,27 5,61 21,43 Döktaş Dökümcülük 10,10 -0,49 23,93 Duran Doğan Basım 6,49 -1,52 27,25 Dyo Boya 2,88 -1,03 -0,69 Eczacıbaşı İlaç 3,04 -3,80 11,36 Eczacıbaşı Yatırım 7,99 -3,03 10,97 Edip Gayrimenkul 0,66 0,00 -14,29 Ege Endüstri 437,90 1,62 27,30 Ege Gübre 24,86 0,40 14,56 Ege Profil 11,33 3,38 27,73 Ege Seramik 3,59 1,99 7,16 Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 0,00 23,08 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 6,25 41,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 3,66 -3,17 -4,69 Ekiz Kimya 0,34 0,00 3,03 Emek Elektrik 0,96 -2,04 -2,04 Eminiş Ambalaj 1,05 -4,55 -10,26 Emlak Konut GMYO 1,51 2,72 0,67 Enerjisa Enerji 5,81 3,94 13,92 Enka İnşaat 5,02 0,60 9,61 Erbosan 69,00 3,45 10,58 Ereğli Demir Çelik 9,01 -2,59 24,79 Ersu Gıda 0,90 1,12 -2,17 Escort Teknoloji 0,73 -2,67 -3,95 Etiler Gıda 2,05 -3,76 -3,76 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -4,55 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,64 -3,03 1,59 Euro Yatırım Holding 0,70 -5,41 27,27 Fenerbahçe Futbol 7,10 0,85 2,60 Finans Portföy Altın BYF 20,41 -0,44 3,76 Finans Portföy Gümüş BYF 17,63 -1,78 1,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 -0,97 15,41 F-M İzmit Piston 17,35 0,58 0,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,09 31,19 48,83 Ford Otosan 55,95 1,45 11,90 Formet Çelik Kapı 4,75 25,66 274,02 Frigo Pak Gıda 1,69 1,81 -0,59 Galatasaray Sportif 1,48 -3,90 19,35 Garanti Bankası 8,80 1,50 10,55 Garanti Faktoring 3,49 14,80 76,26 Garanti Yat. Ort. 0,69 -2,82 -12,66 Gedik Y. Men. Değ. 3,79 -1,56 17,70 Gedik Yatırım Holding 3,18 1,60 35,32 Gediz Ambalaj 4,81 18,47 15,90 Gentaş 1,96 2,08 10,73 Gersan Elektrik 2,42 -5,47 -0,83 Global Men. Değ. 0,51 0,00 8,51 Global Yat. Holding 3,70 -2,37 23,75 Good-Year 3,51 -2,50 2,03 Göltaş Çimento 11,84 -0,50 -4,75 Gözde Girişim 3,61 1,40 35,21 GSD Denizcilik 1,36 4,62 18,26 GSD Holding 1,03 0,98 28,75 Gübre Fabrik. 3,24 -0,61 9,46 Güler Yat. Holding 1,09 1,87 1,87 Güneş Sigorta 1,59 -0,63 6,00 Halk GMYO 0,75 0,00 7,14 Halk Sigorta 1,13 0,00 2,73 Hatay Tekstil 4,16 -0,95 5,32 Hedef Girişim 1,21 5,22 4,31 Hektaş 11,13 -0,54 20,06 HUB Girişim 1,97 -0,51 4,79 Hürriyet Gzt. 1,00 1,01 7,53 ICBC Turkey Bank 4,07 -1,45 -17,44 İdealist Danışmanlık 20,14 18,82 86,48 İdealist GMYO 2,09 8,29 28,22 İhlas Ev Aletleri 0,60 57,89 81,82 İhlas Gayrimenkul 0,93 -16,22 -1,02 İhlas Gazetecilik 0,71 7,58 16,39 İhlas Holding 0,44 29,41 37,50 İhlas Yayın Holding 0,52 30,00 57,58 İndeks Bilgisayar 7,96 0,00 33,33 Info Yatırım 1,24 6,90 20,39 İntema 7,87 -7,85 31,24 İpek Doğal Enerji 5,22 7,85 -2,79 İskenderun Demir Çelik 7,35 4,26 29,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)