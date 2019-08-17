Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,64 -0,61 -15,90 ABD Dolar BYF 536,50 1,36 4,70 Acıpayam Selüloz 3,74 -1,58 17,07 Adana Çimento (A) 5,54 -1,95 16,48 Adana Çimento (B) 3,93 -2,24 21,84 Adana Çimento (C) 1,04 -3,70 -15,52 Adel Kalemcilik 10,99 -2,48 -0,09 Adese Alışveriş Ticaret 1,02 12,09 -56,41 Afyon Çimento 3,82 -1,04 -16,78 Ak Enerji 0,50 -1,96 -20,63 Akbank 6,93 -8,82 17,76 Akçansa 5,68 -8,53 -13,18 Akdenız Güvenlık Hız. 1,51 -3,82 -24,88 Akfen GMYO 2,19 9,50 32,73 Akın Tekstil 8,59 -3,48 -5,24 Akiş GMYO 2,18 -3,11 -4,34 Akmerkez GMYO 19,74 0,61 27,94 Aksa 8,20 -4,21 23,60 Aksa Enerji 2,57 1,98 -4,10 Aksigorta 4,89 3,38 55,76 Aksu Enerji 8,16 -0,73 5,70 Alarko Carrıer 32,90 -1,26 -16,41 Alarko GMYO 41,20 -0,53 -2,43 Alarko Holding 3,76 5,32 92,79 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.201,90 0,13 3,11 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.136,60 0,12 3,28 Albaraka PY One Tower GMYF 1.151,00 0,12 3,24 Albaraka Türk 1,13 -5,04 -7,38 Alcatel Lucent Teletaş 6,01 -5,06 4,34 Alkim Kağıt 3,51 -1,13 -2,34 Alkim Kimya 26,60 -1,12 23,49 Altınyağ 0,40 -2,44 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,89 -1,70 -6,81 Anadolu Cam 2,35 -7,48 -8,37 Anadolu Efes 23,26 -3,41 15,88 Anadolu Grubu Holding 13,29 2,31 31,14 Anadolu Hayat Emek. 4,94 -0,20 -13,25 Anadolu Isuzu 8,11 -2,64 31,23 Anadolu Sigorta 4,01 -0,25 2,15 Anel Elektrik 1,70 -2,30 4,94 Arçelik 16,70 -0,54 5,76 Arena Bilgisayar 3,48 -7,69 -21,09 Armada Bilgisayar 9,63 -0,52 3,66 Arsan Tekstil 2,04 0,49 25,93 Artı Yatırım Holding 0,86 -1,15 -1,15 Aselsan 16,90 -1,80 -29,62 Aslan Çimento 24,88 2,73 -11,65 Ata GMYO 3,99 -0,50 -0,50 Atakule GMYO 1,12 -5,88 -14,88 Atlantis Yatırım Holding 0,38 2,70 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,81 1,25 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,66 0,81 17,04 Avrasya GMYO 1,30 1,56 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 0,87 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.273,60 0,02 2,19 Avrupa Yatırım Holding 1,94 1,57 -20,16 Ayen Enerji 1,89 3,28 4,96 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,78 4,71 29,42 Aygaz 9,20 -5,15 -7,48 Bagfaş 7,70 8,30 59,75 Bak Ambalaj 5,19 -1,70 10,23 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,48 -1,33 17,93 Banvit 16,11 -0,62 49,30 Baştaş Başkent Çimento 1,71 -5,00 -15,35 Batı Çimento 2,52 -3,08 4,56 Batısöke Çimento 0,97 -5,83 -11,01 Bera Holding 1,80 0,56 -12,62 Berkosan Yalıtım 1,65 -2,94 -8,84 Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 -0,68 -9,88 Beyaz Filo 2,88 0,70 5,49 Bilici Yatırım 2,35 0,43 85,84 Bim Mağazalar 50,10 3,94 16,96 Birko Mensucat 0,25 -13,79 -16,67 Birlik Mensucat 0,75 0,00 -35,90 Bizim Mağazaları 8,63 -0,46 26,91 Bizim Portföy Altın BYF 239,90 1,95 20,58 Bolu Çimento 2,14 -4,04 -30,69 Bomonti Elektrik 1,20 3,45 150,00 Borusan Mannesmann 7,93 -3,29 13,13 Borusan Yat. Paz. 33,82 -6,06 -6,65 Bosch Fren Sistemleri 180,20 -2,44 17,95 Bossa 3,90 -2,99 -7,23 Boyner Perakende Yat. 8,25 0,98 109,39 Brisa 5,25 -4,55 -17,06 Burçelik 3,42 -3,12 6,54 Burçelik Vana 2,22 -4,31 50,00 Bursa Çimento 4,00 -4,99 -9,09 Carrefoursa 2,91 -3,96 -16,38 Ceo Event Medya 5,47 -0,55 Coca Cola İçecek 33,12 -6,60 12,02 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,48 3,50 42,31 Çelebi 91,05 -3,91 56,05 Çelik Halat 3,75 -2,09 -30,59 Çemaş Döküm 0,71 0,00 -6,58 Çemtaş 5,00 1,21 -16,16 Çimbeton 27,00 -2,39 -5,59 Çimentaş 10,53 -2,50 -17,09 Çimsa 6,07 -1,62 -19,60 Çuhadaroğlu Metal 1,94 3,19 8,99 Dagi Giyim 1,44 -2,04 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,42 -0,70 40,59 Dardanel 0,95 4,40 -13,64 Datagate Bilgisayar 5,86 -1,51 36,92 Demısaş Döküm 2,30 -14,81 0,10 Denge Holding 1,41 -1,40 21,55 Deniz GMYO 3,12 -0,32 2,63 Denizbank 19,50 0,05 2,09 Denizli Cam 9,48 -1,46 -17,71 Derimod 11,81 -6,93 36,22 Derlüks Deri 1,96 -5,31 Desa Deri 2,30 -1,29 32,95 Despec Bilgisayar 2,88 -0,69 5,44 Deva Holding 5,42 2,85 64,74 Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 -1,10 15,38 Ditaş Doğan 5,24 -0,38 2,37 DJ İstanbul 20 HY BYF 34,70 -3,15 8,74 DO-CO 495,00 -1,24 4,45 Doğan Burda 3,10 3,33 2,99 Doğan Holding 1,29 0,00 38,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 -3,06 -22,13 Doğusan 1,30 -0,76 -39,94 Doğuş GMYO 2,20 -2,22 4,27 Doğuş Otomotiv 4,70 -4,47 8,29 Döktaş Dökümcülük 26,10 4,40 220,25 Duran Doğan Basım 7,59 11,13 48,82 Dyo Boya 3,37 -1,17 16,21 Eczacıbaşı İlaç 2,31 -1,70 -4,76 Eczacıbaşı Yatırım 6,11 -0,65 -4,57 Edip Gayrimenkul 0,73 -2,67 -5,19 Ege Endüstri 456,70 -12,38 46,78 Ege Gübre 28,92 2,19 39,80 Ege Profil 8,80 0,34 1,92 Ege Seramik 2,77 -1,77 -6,46 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,29 -5,54 37,76 Ekiz Kimya 0,34 -2,86 3,03 Emek Elektrik 1,08 4,85 10,20 Eminiş Ambalaj 0,82 -3,53 -29,91 Emlak Konut GMYO 1,16 -3,33 -20,37 Enerjisa Enerji 5,97 -1,16 26,79 Enka İnşaat 5,43 -1,63 22,18 Erbosan 16,03 -4,64 5,43 Ereğli Demir Çelik 6,21 -7,73 1,77 Ersu Gıda 1,03 0,00 11,96 Escort Teknoloji 0,73 -9,88 -3,95 Etiler Gıda 3,19 19,48 49,77 Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 -6,19 50,57 Euro Trend Yat. Ort. 0,73 -5,19 14,97 Euro Yat. Ort. 0,74 -2,63 18,10 Euro Yatırım Holding 1,54 1,32 180,00 Fenerbahçe Futbol 7,41 -0,40 7,08 Finans Portföy Altın BYF 24,24 1,76 23,23 Finans Portföy Gümüş BYF 20,14 0,25 16,15 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,65 0,00 -0,38 F-M İzmit Piston 16,51 2,42 7,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,05 -6,15 98,18 Ford Otosan 60,25 5,15 26,82 Formet Çelik Kapı 5,75 5,70 352,76 Frigo Pak Gıda 7,38 8,69 334,12 Galatasaray Sportif 1,51 1,34 21,77 Garanti Bankası 8,93 -8,60 12,19 Garanti Faktoring 2,67 1,91 34,85 Garanti Yat. Ort. 0,64 -1,54 -12,61 Gedik Y. Men. Değ. 3,95 -3,89 29,37 Gedik Yatırım Holding 3,57 -3,77 51,91 Gediz Ambalaj 5,19 -4,42 28,33 Gentaş 1,35 -2,17 -1,65 Gersan Elektrik 2,10 -2,33 -13,95 Global Men. Değ. 1,01 -3,81 114,89 Global Yat. Holding 4,13 2,74 38,13 Good-Year 2,47 -2,37 -25,57 Göltaş Çimento 10,08 -2,33 -18,91 Gözde Girişim 2,56 -2,66 -4,12 GSD Denizcilik 1,44 -4,00 25,22 GSD Holding 0,83 -1,19 3,75 Gübre Fabrik. 3,70 -4,64 25,00 Güler Yat. Holding 1,33 0,00 24,30 Güneş Sigorta 1,20 -0,83 -14,42 Halk GMYO 0,85 -3,41 32,13 Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38 Hatay Tekstil 3,83 -4,25 11,07 Hedef Girişim 1,64 7,89 41,38 Hektaş 14,34 3,84 54,69 HUB Girişim 2,77 -5,78 47,34 Hürriyet Gzt. 0,70 -4,11 -24,73 ICBC Turkey Bank 3,16 -2,77 -35,90 İdealist Danışmanlık 7,06 4,75 -34,63 İdealist GMYO 2,74 22,32 68,10 İhlas Ev Aletleri 1,14 -0,87 249,02 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,89 14,95 İhlas Gazetecilik 2,21 6,76 262,30 İhlas Holding 0,52 -1,89 62,50 İhlas Yayın Holding 0,63 -1,56 90,91 İndeks Bilgisayar 7,97 -0,50 43,12 Info Yatırım 2,84 4,03 175,73 İntema 6,60 -0,30 10,06 İpek Doğal Enerji 6,02 1,86 12,10 İskenderun Demir Çelik 6,01 -6,53 28,18





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)