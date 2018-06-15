Yatırımcı rehberi (9)



İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:





Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,05 -1,81 44,51 İş Bankası (A) 14.900,00 6,43 -12,31 İş Bankası (B) 1.120,10 -5,79 -10,42 İş Bankası (C) 5,83 1,04 -12,72 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -6,10 -12,60 İş Fin.Kir. 3,20 24,03 129,63 İş Girişim 1,60 0,00 -8,05 İş GMYO 0,92 -3,16 -24,81 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,38 -0,58 -15,06 İş Y. Men. Değ. 2,14 -1,38 0,36 İş Yat. Ort. 0,78 1,30 -1,14 İşbir Holding 185,40 11,75 0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 2,97 -1,00 27,47 İz Hayvancılık Tarım 1,80 -3,74 -5,26 İzmir Demir Çelik 2,26 -5,83 -30,25 İzmir Fırça 9,19 3,26 -0,65 İzocam 22,42 0,09 -15,20 Jantsa Jant Sanayi 24,16 3,69 -21,43 Kafein Yazılım 5,12 -4,83 Kapital Yat. Holding 2,41 -5,86 94,35 Kaplamin 3,50 3,55 -10,71 Kardemir (A) 3,05 -5,28 3,39 Kardemir (B) 3,11 -3,42 6,14 Kardemir (D) 4,17 0,48 29,91 Karel Elektronik 5,31 -6,02 -8,61 Karsan Otomotiv 1,29 -6,52 -17,31 Karsu Tekstil 1,07 0,00 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 5,70 12,87 15,15 Kartonsan 250,40 0,36 -10,01 Katmerciler Ekipman 7,01 -1,27 -41,39 Kent Gıda 147,00 -3,29 7,69 Kerevitaş Gıda 1,84 -6,60 -56,92 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 1,84 -7,54 -49,73 Kipa Ticaret 1,93 -1,53 -25,19 Klimasan Klima 4,50 -5,06 -23,08 Koç Holding 13,95 -0,71 -22,88 Konfrut Gıda 19,54 0,21 36,64 Konya Çimento 187,50 -1,83 -26,47 Kordsa Teknik Tekstil 6,04 -7,08 -17,73 Koza Altın 40,90 -14,79 7,07 Koza Madencilik 7,08 -7,45 9,94 Körfez GMYO 1,23 0,00 -25,90 Kristal Kola 1,18 -0,84 -34,44 Kron Telekomünikasyon 9,95 -6,66 -46,22 Kuştur Kuşadası Turizm 12,25 -0,41 28,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,61 0,00 -37,11 Kütahya Porselen 4,98 -1,58 -30,54 Lider Faktoring 3,79 -0,52 -14,06 Link Bilgisayar 8,81 -3,19 -38,22 Logo Yazılım 42,90 -7,74 -26,98 Lokman Hekim Sağlık 4,70 -13,28 -23,70 Lüks Kadife 3,74 1,08 -20,59 Makina Takım 1,28 0,00 -36,00 Mardin Çimento 4,15 1,97 -3,26 Marka Yatırım Holding 0,89 -11,88 -47,34 Marmaris Altınyunus 15,18 -3,86 -20,11 Marshall 56,10 3,31 8,30 Martı GMYO 0,63 -1,56 -70,28 Martı Otel 0,76 4,11 -17,39 Mavi Giyim 39,34 -4,75 -31,42 Mazhar Zorlu Holding 5,00 -3,47 25,31 MCT Danışmanlık 22,66 4,81 277,67 Mega Polietilen 2,89 15,14 153,51 Menderes Tekstil 0,62 -1,59 -25,30 Merit Turizm 5,83 1,75 -1,02 Merko Gıda 0,81 0,00 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,14 2,70 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,17 1,74 -20,95 Metro Holding 1,08 -6,09 9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,77 -3,28 -35,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,03 -3,74 -52,09 Migros Ticaret 18,70 -1,73 -32,15 Milpa 1,20 -3,23 -44,44 Mistral GMYO 5,12 -0,58 -30,72 MLP Sağlık 13,00 -3,27 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,30 8,33 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,58 1,28 -12,71 Net Holding 1,77 6,63 -19,91 Netaş Telekom. 7,93 -9,89 -49,94 Niğbaş Niğde Beton 0,80 -8,05 -14,89 Nuh Çimento 9,22 -0,86 1,24 Nurol GMYO 3,25 -5,52 -31,58 Odaş Elektrik 3,88 -4,20 -35,33 Olmuksan-IP 3,79 0,26 -17,14 Orge Enerji Elektrik 2,37 -6,69 -41,39 Orma Orman Mahsulleri 0,96 -4,00 -15,04 Osmanlı Menkul 2,69 -5,28 -14,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -0,87 -30,06 Otokar 70,25 -2,97 -41,80 Oyak Yat. Ort. 0,81 -2,41 -18,19 Oylum Sınai Yatırımlar 1,33 -2,92 -21,76 Özak GMYO 2,53 -5,95 8,12 Özbal Çelik Boru 1,22 -5,43 -54,67 Özderici GMYO 4,85 -11,50 369,28 Özerden Plastik 3,24 -0,31 8,72 Panora GMYO 4,65 -2,31 5,29 Park Elek.Madencilik 2,48 -6,42 -40,53 Parsan 14,40 3,00 23,08 Pegasus 24,38 0,25 -27,87 Peker GMYO 6,24 -2,50 Penguen Gıda 1,38 3,76 -38,12 Pera GMYO 0,50 -9,09 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 5,82 1,04 51,96 Petkim 4,28 -3,82 -42,03 Petrokent Turizm 48,00 9,09 1,10 Pınar Et Ve Un 7,51 -2,47 -18,42 Pınar Su 1,47 -1,34 -18,33 Pınar Süt 9,08 1,11 -25,05 Plastikkart 2,11 -0,47 -26,99 Polisan Holding 6,14 0,82 -28,93 Politeknik Metal 39,78 -0,05 19,46 Prizma Press Matbaacılık 1,72 -0,58 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 4,25 5,46 8,97 QNB Finansbank 4,36 -0,46 -20,73 Ral Yatırım Holding 1,74 12,26 6,75 Ray Sigorta 1,07 -0,93 -40,88 Reysaş GMYO 1,10 -3,51 -13,39 Reysaş Lojistik 0,80 0,00 -37,50 Rhea Girişim 0,63 -1,56 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,40 0,72 -53,18 Royal Halı 0,79 -1,25 -13,19 RTA Laboratuvarları 1,63 -5,23 -40,94 Sabancı Holding 8,93 -0,67 -17,33 Safkar Ege Soğutmacılık 1,85 3,93 Salix Yatırım Holding 3,79 -2,57 -51,41 Sanel Mühendislik 1,34 -2,19 -21,64 Sanifoam Sünger 1,41 -2,08 -16,07 Sanko Pazarlama 3,34 3,09 5,27 Saray Matbaacılık 1,03 -3,74 -3,74 Sarkuysan 3,30 0,92 5,28 Sasa Polyester 8,50 -6,70 8,50 Say Reklamcılık 1,17 2,63 -29,94 Sekuro Plastik 6,67 5,71 -22,44 Selçuk Ecza Deposu 3,77 2,72 7,65 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,03 -1,90 -44,62 Serve Kırtasiye 1,21 7,08 95,16 Servet GMYO 2,51 -2,33 -17,43 Seyitler Kimya 7,42 4,51 -17,37 Silverline Endüstri 1,23 -0,64 -29,22 Sinpaş GMYO 0,60 1,69 -22,08 Soda Sanayii 6,16 10,20 28,14 Sodaş Sodyum Sanayii 4,70 6,82 37,89 Söktaş 1,25 0,81 -24,70 Sönmez Filament 3,35 5,35 -19,28 Sönmez Pamuklu 3,35 0,00 -15,40 Sumaş Suni Tahta 6,70 4,04 Şeker Fin. Kir. 2,25 -2,17 -12,45 Şekerbank 1,14 -1,72 -37,70 Şişe Cam 4,13 -5,06 -9,22 Şok Marketler 9,05 -4,94 T. Halk Bankası 7,22 -0,28 -33,02 T. Kalkınma Bank. 3,29 -4,64 -40,61 T.S.K.B. 0,97 -2,02 -19,38 T.Tuborg 10,05 -1,18 -0,50 Taç Tarım Ürünleri 1,70 12,58 -30,04 Tat Gıda 3,89 -2,26 -24,25 TAV Havalimanları 22,62 1,53 5,41 Taze Kuru Gıda 6,85 -2,14 -15,95 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -4,33 Tekfen Holding 13,61 -10,17 -16,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,52 4,76 -31,65 Temapol Polimer Plastik 3,55 7,25 -25,58 TGS Dış Ticaret 5,08 -3,79 39,94 Tofaş Oto. Fab. 23,62 -3,12 -24,17 Torunlar GMYO 2,59 -3,72 -22,22 Trabzon Liman 10,00 -2,72 Trabzonspor Sportif 1,31 -1,50 -40,45 Trakya Cam 4,18 0,24 -6,14 Trend GMYO 1,29 -1,53 TSKB GMYO 0,57 -1,72 -21,92 Tuğçelik 2,30 -3,77 -27,67 Tukaş 1,47 -0,68 -34,08 Turcas Petrol 1,60 -5,33 -32,77 Turkcell 11,61 -0,77 -25,00 Tümosan Motor ve Traktör 4,51 -5,25 -40,58 Tüpraş 112,00 1,45 3,85 Türk Hava Yolları 12,86 -4,53 -18,04 Türk Prysmian Kablo 1,59 -0,63 -36,48 Türk Telekom 5,16 -3,91 -19,88 Türk Traktör 49,50 1,64 -29,77 Türker Proje Gayrimenkul 33,30 -4,75 -11,34 Ufuk Yatırım 1,84 0,00 -40,07 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 3,25 -25,73 Ulusoy Elektrik 8,26 -4,18 -11,47 Ulusoy Un Sanayi 1,89 1,07 -32,01 Umpaş Holding 0,45 -6,25 -28,57 Uşak Seramik 1,73 1,76 -29,39 Utopya Turizm 3,31 3,44 -26,28 Uzertaş Boya 0,94 -1,05 -17,54 Ülker Bisküvi 17,88 -6,44 -9,10 Ünye Çimento 4,87 2,96 17,07 Vakıf Fin. Kir. 1,80 -3,23 -13,46 Vakıf GMYO 1,81 -1,63 -30,38 Vakıf Yat. Ort. 1,11 2,78 -21,83 Vakıflar Bankası 4,89 -5,42 -27,77 Vakko Tekstil 2,68 13,56 -9,00 Vanet Gıda 2,33 -2,10 -27,19 Verusa Holding 23,30 0,60 1,66 Verusaturk Girisim 3,01 -2,59 27,54 Vestel 8,54 0,00 12,81 Vestel Beyaz Eşya 11,16 1,45 31,60 Viking Kağıt 1,47 8,09 22,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 1,42 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -7,91 -16,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 0,00 -18,66 Yataş 20,48 -1,16 -27,63 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,56 0,65 48,60 Yeni Gimat GMYO 8,83 4,29 5,94 Yeşil GMYO 0,41 -4,65 -34,92 Yeşil Yapı 0,42 -6,67 -58,82 Yeşil Yatırım Holding 12,36 0,41 -22,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.775,00 -4,37 -1,62 Yonga Mobilya 6,99 0,00 134,07 Yünsa 6,73 6,15 49,56 Zorlu Enerji 1,36 -2,16 -13,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

