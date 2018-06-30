Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,70 3,49 57,83 İş Bankası (A) 16.810,00 19,99 -1,07 İş Bankası (B) 1.170,00 -2,50 -6,43 İş Bankası (C) 5,70 -5,00 -14,67 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,76 -3,16 98,05 İş Girişim 1,66 3,11 -4,60 İş GMYO 0,99 1,02 -19,09 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,80 0,49 -13,96 İş Y. Men. Değ. 2,20 1,38 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 192,00 -2,04 3,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 12,00 -30,00 İttifak Holding 3,20 10,34 37,34 İz Hayvancılık Tarım 1,91 8,52 0,53 İzmir Demir Çelik 2,44 4,27 -24,69 İzmir Fırça 10,02 2,87 8,32 İzocam 23,20 5,55 -12,25 Jantsa Jant Sanayi 25,56 6,15 -16,87 Kafein Yazılım 5,26 14,85 Kapital Yat. Holding 2,39 -3,63 92,74 Kaplamin 3,85 10,95 -1,79 Kardemir (A) 3,36 10,89 13,90 Kardemir (B) 3,39 10,42 15,70 Kardemir (D) 4,41 11,08 37,38 Karel Elektronik 5,72 10,42 -1,55 Karsan Otomotiv 1,67 19,29 7,05 Karsu Tekstil 1,16 8,41 -41,41 Karsusan Su Ürünleri San. 5,10 -3,77 3,03 Kartonsan 274,00 3,51 -1,53 Katmerciler Ekipman 8,90 27,32 -25,59 Kent Gıda 165,50 14,77 21,25 Kerevitaş Gıda 2,49 39,11 -41,70 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43 Kiler GMYO 2,27 19,47 -37,98 Kipa Ticaret 2,18 12,37 -15,50 Klimasan Klima 5,02 12,56 -14,19 Koç Holding 14,22 -1,59 -21,39 Konfrut Gıda 21,44 13,98 49,93 Konya Çimento 207,50 5,81 -18,63 Kordsa Teknik Tekstil 6,39 2,57 -12,97 Koza Altın 42,50 17,14 11,26 Koza Madencilik 6,31 0,00 -2,02 Körfez GMYO 1,31 5,65 -21,08 Kristal Kola 1,41 19,49 -21,67 Kron Telekomünikasyon 10,32 1,98 -44,22 Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 6,41 30,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,00 17,65 -27,71 Kütahya Porselen 5,43 8,38 -24,27 Lider Faktoring 4,01 5,53 -9,07 Link Bilgisayar 9,85 4,79 -30,93 Logo Yazılım 42,06 7,79 -28,41 Lokman Hekim Sağlık 5,54 11,92 -10,06 Lüks Kadife 4,12 8,42 -12,53 Makina Takım 1,45 13,28 -27,50 Mardin Çimento 4,31 0,94 0,47 Marka Yatırım Holding 0,94 8,05 -44,38 Marmaris Altınyunus 15,59 2,63 -17,95 Marshall 56,75 -0,96 9,56 Martı GMYO 0,70 12,90 -66,98 Martı Otel 0,80 6,67 -13,04 Mavi Giyim 39,04 4,95 -31,94 Mazhar Zorlu Holding 5,70 32,56 42,86 MCT Danışmanlık 26,90 13,12 348,33 Mega Polietilen 2,56 -3,03 124,56 Menderes Tekstil 0,77 16,67 -7,23 Merit Turizm 5,75 -2,38 -2,38 Merko Gıda 0,91 12,35 -31,58 Metal Gayrimenkul 1,18 4,42 -9,23 Metemtur Otelcilik 1,28 10,34 -13,51 Metro Holding 1,09 1,87 10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 10,06 -28,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 12,50 -45,58 Migros Ticaret 20,54 9,90 -25,47 Milpa 1,46 16,80 -32,41 Mistral GMYO 5,58 9,41 -24,49 MLP Sağlık 14,38 1,27 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,16 -4,92 -16,55 Mondi Tire Kutsan 1,72 8,18 -4,97 Net Holding 1,96 5,38 -11,31 Netaş Telekom. 9,16 10,76 -42,17 Niğbaş Niğde Beton 1,04 31,65 10,64 Nuh Çimento 9,35 2,19 2,67 Nurol GMYO 3,82 7,00 -19,58 Odaş Elektrik 5,22 22,25 -13,00 Olmuksan-IP 4,02 5,51 -12,11 Orge Enerji Elektrik 2,72 12,40 -32,74 Orma Orman Mahsulleri 1,00 1,01 -11,50 Osmanlı Menkul 2,63 5,20 -16,24 Ostim Endüstriyel Yat 1,26 9,57 -22,70 Otokar 75,45 3,57 -37,50 Oyak Yat. Ort. 0,89 2,30 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,33 -1,48 -21,76 Özak GMYO 2,66 3,50 13,68 Özbal Çelik Boru 1,58 28,46 -41,29 Özderici GMYO 5,40 -6,57 422,50 Özerden Plastik 3,20 -3,89 16,11 Panora GMYO 4,60 -0,86 4,15 Park Elek.Madencilik 2,94 10,94 -29,50 Parsan 14,60 -2,34 24,79 Pegasus 24,62 0,24 -27,16 Peker GMYO 6,56 4,79 Penguen Gıda 1,53 7,75 -31,39 Pera GMYO 0,63 23,53 -28,41 Pergamon Dış Ticaret 6,34 7,46 65,54 Petkim 4,84 4,09 -34,44 Petrokent Turizm 48,98 3,99 3,16 Pınar Et Ve Un 7,94 5,44 -13,74 Pınar Su 1,57 1,95 -12,78 Pınar Süt 9,91 3,88 -18,20 Plastikkart 2,30 7,48 -20,42 Polisan Holding 6,12 -2,55 -29,17 Politeknik Metal 39,78 0,76 19,46 Prizma Press Matbaacılık 1,72 1,18 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 4,15 6,96 6,41 QNB Finansbank 4,75 6,03 -13,05 Ral Yatırım Holding 1,80 -5,26 10,43 Ray Sigorta 1,15 9,52 -36,46 Reysaş GMYO 1,11 2,78 -12,60 Reysaş Lojistik 0,88 7,32 -31,25 Rhea Girişim 0,74 15,62 -33,93 Rodrigo Tekstil 1,56 9,09 -47,83 Royal Halı 0,83 2,47 -8,79 RTA Laboratuvarları 1,85 8,19 -32,97 Sabancı Holding 8,83 -0,79 -18,25 Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 9,55 Salix Yatırım Holding 3,96 -1,25 -49,23 Sanel Mühendislik 1,47 6,52 -14,04 Sanifoam Sünger 1,57 11,35 -6,55 Sanko Pazarlama 2,87 0,70 1,77 Saray Matbaacılık 1,04 5,05 -2,80 Sarkuysan 3,36 2,75 7,19 Sasa Polyester 9,35 9,36 19,35 Say Reklamcılık 1,25 7,76 -25,15 Sekuro Plastik 4,79 -11,30 -44,30 Selçuk Ecza Deposu 3,84 0,00 9,65 Selçuk Gıda 0,42 0,00 50,00 Senkron Güvenlik 1,29 24,04 -30,65 Serve Kırtasiye 1,13 2,73 82,26 Servet GMYO 2,60 4,84 -14,47 Seyitler Kimya 7,59 3,55 -15,48 Silverline Endüstri 1,25 7,76 -28,07 Sinpaş GMYO 0,63 5,00 -18,18 Soda Sanayii 6,20 -1,27 28,98 Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 -6,37 46,69 Söktaş 1,36 4,62 -18,07 Sönmez Filament 3,63 5,22 -12,53 Sönmez Pamuklu 3,83 9,43 -3,28 Sumaş Suni Tahta 6,15 0,82 Şeker Fin. Kir. 2,50 11,61 -2,72 Şekerbank 1,27 8,55 -30,60 Şişe Cam 4,23 2,17 -7,02 Şok Marketler 8,67 5,73 T. Halk Bankası 7,40 -0,40 -31,35 T. Kalkınma Bank. 4,46 33,13 -19,49 T.S.K.B. 0,97 2,11 -19,38 T.Tuborg 10,76 6,43 6,53 Taç Tarım Ürünleri 2,11 7,11 -13,17 Tat Gıda 4,37 6,07 -14,90 TAV Havalimanları 22,44 -2,43 4,57 Taze Kuru Gıda 7,01 1,15 -13,99 Tek-Art Turizm 0,81 9,46 7,63 Tekfen Holding 17,35 16,05 5,92 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,87 10,43 -5,44 Temapol Polimer Plastik 3,50 -1,96 -26,62 TGS Dış Ticaret 5,45 4,81 50,14 Tofaş Oto. Fab. 24,06 -5,57 -22,76 Torunlar GMYO 2,73 5,70 -16,52 Trabzon Liman 10,93 7,68 Trabzonspor Sportif 1,43 11,72 -35,00 Trakya Cam 4,15 -4,82 -6,81 Trend GMYO 1,33 2,31 TSKB GMYO 0,62 6,90 -15,07 Tuğçelik 2,61 11,06 -17,92 Tukaş 1,70 16,44 -23,77 Turcas Petrol 1,73 5,49 -27,31 Turkcell 12,17 5,83 -19,38 Tümosan Motor ve Traktör 5,71 20,21 -24,77 Tüpraş 108,00 -4,85 0,14 Türk Hava Yolları 13,54 4,96 -13,70 Türk Prysmian Kablo 1,86 10,71 -25,70 Türk Telekom 4,99 0,60 -22,52 Türk Traktör 52,00 2,97 -26,23 Türker Proje Gayrimenkul 33,34 2,27 -11,24 Ufuk Yatırım 1,88 8,05 -38,76 Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 9,85 -15,20 Ulusoy Elektrik 8,77 0,11 -6,00 Ulusoy Un Sanayi 2,09 6,63 -24,82 Umpaş Holding 0,53 15,22 -15,87 Uşak Seramik 1,93 10,29 -21,22 Utopya Turizm 3,18 1,27 -29,18 Uzertaş Boya 0,94 4,44 -17,54 Ülker Bisküvi 18,03 -3,69 -8,34 Ünye Çimento 5,03 3,50 20,91 Vakıf Fin. Kir. 2,10 12,30 0,96 Vakıf GMYO 2,03 11,54 -21,92 Vakıf Yat. Ort. 1,28 10,34 -9,86 Vakıflar Bankası 4,91 0,20 -27,47 Vakko Tekstil 3,05 11,31 3,57 Vanet Gıda 2,54 9,01 -20,63 Verusa Holding 21,90 -0,27 -4,45 Verusaturk Girisim 3,01 -0,99 27,54 Vestel 8,93 7,98 17,97 Vestel Beyaz Eşya 11,25 0,90 32,67 Viking Kağıt 1,49 7,97 24,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 11,27 -31,90 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 5,53 -11,32 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,09 5,56 -14,57 Yataş 21,26 7,27 -24,88 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,82 13,04 73,37 Yeni Gimat GMYO 8,32 -0,83 -0,18 Yeşil GMYO 0,52 26,83 -17,46 Yeşil Yapı 0,60 39,53 -41,18 Yeşil Yatırım Holding 14,73 18,89 -7,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.902,10 -11,52 5,42 Yonga Mobilya 6,89 -1,57 130,72 Yünsa 6,58 1,86 46,22 Zorlu Enerji 1,64 11,56 3,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)