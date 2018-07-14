Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,39 -8,88 51,48 İş Bankası (A) 13.815,00 2,11 -18,70 İş Bankası (B) 1.202,00 -13,28 -3,87 İş Bankası (C) 4,99 -12,61 -25,30 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,52 -11,27 80,83 İş Girişim 1,71 2,40 -1,72 İş GMYO 0,87 -11,22 -28,90 İş Portföy BIST 30 HY BYF 30,61 -9,28 -19,70 İş Y. Men. Değ. 2,10 -5,41 -1,52 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 181,00 -8,59 -2,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -7,14 -35,00 İttifak Holding 3,18 -0,63 36,48 İz Hayvancılık Tarım 2,00 -4,31 5,26 İzmir Demir Çelik 2,30 -9,45 -29,01 İzmir Fırça 3,49 -38,66 -62,27 İzocam 22,20 -7,81 -16,04 Jantsa Jant Sanayi 24,12 -10,67 -21,56 Kafein Yazılım 5,32 -5,84 Kapital Yat. Holding 2,13 -11,25 71,77 Kaplamin 3,43 -10,44 -12,50 Kardemir (A) 3,16 -12,95 7,12 Kardemir (B) 3,15 -12,74 7,51 Kardemir (D) 4,29 -13,16 33,64 Karel Elektronik 5,57 -9,14 -4,13 Karsan Otomotiv 1,54 -9,41 -1,28 Karsu Tekstil 1,20 -6,98 -39,39 Karsusan Su Ürünleri San. 4,60 -9,09 -7,07 Kartonsan 258,80 -8,06 -6,99 Katmerciler Ekipman 8,13 -12,20 -32,02 Kent Gıda 130,70 -13,73 -4,25 Kerevitaş Gıda 2,25 -16,97 -47,32 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -5,26 2,86 Kiler GMYO 1,98 -16,10 -45,90 Kipa Ticaret 1,89 -12,90 -26,74 Klimasan Klima 4,47 -12,52 -23,59 Koç Holding 12,67 -9,95 -29,96 Konfrut Gıda 20,02 -11,02 40,00 Konya Çimento 180,00 -12,24 -29,41 Kordsa Teknik Tekstil 6,56 -3,10 -10,65 Koza Altın 38,18 -12,59 -0,05 Koza Madencilik 5,60 -11,39 -13,04 Körfez GMYO 1,37 0,74 -17,47 Kristal Kola 1,44 -11,11 -20,00 Kron Telekomünikasyon 8,85 -12,03 -52,16 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 0,00 25,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,70 -7,53 -34,94 Kütahya Porselen 4,99 -8,44 -30,40 Lider Faktoring 3,77 -2,84 -7,46 Link Bilgisayar 8,30 -14,43 -41,80 Logo Yazılım 36,62 -13,79 -37,67 Lokman Hekim Sağlık 5,30 -15,20 -13,96 Lüks Kadife 4,19 -4,77 -11,04 Makina Takım 1,30 -10,96 -35,00 Mardin Çimento 3,69 -5,38 -4,15 Marka Yatırım Holding 0,85 -9,57 -49,70 Marmaris Altınyunus 15,25 -5,86 -19,74 Marshall 55,60 -1,51 7,34 Martı GMYO 0,68 -12,82 -67,92 Martı Otel 0,78 -7,14 -15,22 Mavi Giyim 31,76 -16,42 -44,63 Mazhar Zorlu Holding 4,78 -4,97 19,80 MCT Danışmanlık 30,60 1,06 410,00 Mega Polietilen 3,80 7,34 233,33 Menderes Tekstil 0,68 -9,33 -18,07 Merit Turizm 5,99 -4,01 1,70 Merko Gıda 0,83 -8,79 -37,59 Metal Gayrimenkul 1,10 -4,35 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,28 -6,57 -13,51 Metro Holding 0,97 -9,35 -2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 -12,68 -34,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -0,77 -40,00 Migros Ticaret 18,10 -11,62 -34,33 Milpa 1,58 -8,14 -26,85 Mistral GMYO 2,34 -16,73 -36,67 MLP Sağlık 13,00 -12,69 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 -1,54 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,64 -4,65 -9,39 Net Holding 1,73 -8,95 -21,72 Netaş Telekom. 8,83 -7,54 -44,26 Niğbaş Niğde Beton 0,86 -12,24 -8,51 Nuh Çimento 8,88 -4,52 -2,49 Nurol GMYO 3,31 -13,58 -30,32 Odaş Elektrik 4,81 -11,42 -19,83 Olmuksan-IP 3,88 -4,20 -15,17 Orge Enerji Elektrik 2,60 -9,72 -35,71 Orma Orman Mahsulleri 0,94 -7,84 -16,81 Osmanlı Menkul 2,50 -5,66 -20,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,23 -6,11 -24,54 Otokar 69,60 -8,24 -42,34 Oyak Yat. Ort. 0,83 -6,74 -16,17 Oylum Sınai Yatırımlar 1,26 -10,00 -25,88 Özak GMYO 2,34 -15,52 0,00 Özbal Çelik Boru 1,80 -14,29 -33,12 Özderici GMYO 5,70 3,64 451,52 Özerden Plastik 3,05 -4,39 10,66 Panora GMYO 4,55 -3,19 3,02 Park Elek.Madencilik 2,78 -12,58 -33,33 Parsan 13,77 -8,81 17,69 Pegasus 23,60 -9,23 -30,18 Peker GMYO 6,20 -4,17 Penguen Gıda 1,43 -10,06 -35,87 Pera GMYO 0,53 -13,11 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 5,55 -11,34 44,91 Petkim 4,26 -6,17 -36,53 Petrokent Turizm 49,20 -2,57 3,62 Pınar Et Ve Un 7,22 -8,03 -21,57 Pınar Su 1,50 -6,25 -16,67 Pınar Süt 9,06 -9,22 -25,22 Plastikkart 2,07 -10,39 -28,37 Polisan Holding 7,16 12,05 -17,13 Politeknik Metal 38,24 -2,70 14,83 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -4,07 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 4,18 2,31 QNB Finansbank 4,37 -8,96 -20,00 Ral Yatırım Holding 1,92 -1,03 17,79 Ray Sigorta 1,08 -6,09 -40,33 Reysaş GMYO 0,99 -11,61 -22,05 Reysaş Lojistik 0,82 -7,87 -35,94 Rhea Girişim 0,67 -9,46 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,66 1,22 -44,48 Royal Halı 0,87 -4,40 -4,40 RTA Laboratuvarları 1,71 -11,86 -38,04 Sabancı Holding 7,89 -9,83 -26,95 Safkar Ege Soğutmacılık 2,33 10,95 Salix Yatırım Holding 3,79 -5,72 -51,41 Sanel Mühendislik 1,35 -11,76 -21,05 Sanifoam Sünger 1,40 -9,68 -16,67 Sanko Pazarlama 2,57 -10,45 -8,87 Saray Matbaacılık 1,03 -5,50 -3,74 Sarkuysan 3,18 -5,64 1,45 Sasa Polyester 8,84 -5,56 12,84 Say Reklamcılık 1,13 -11,02 -32,34 Sekuro Plastik 5,04 -12,80 -41,40 Selçuk Ecza Deposu 3,69 -2,12 5,36 Selçuk Gıda 0,39 -2,50 39,29 Senkron Güvenlik 1,57 23,62 -15,59 Serve Kırtasiye 1,34 -2,90 116,13 Servet GMYO 2,83 9,69 -6,91 Seyitler Kimya 7,45 -4,49 -17,04 Silverline Endüstri 1,22 -14,08 -29,80 Sinpaş GMYO 0,57 -8,06 -25,97 Soda Sanayii 5,94 3,29 37,30 Sodaş Sodyum Sanayii 5,02 -1,57 47,27 Söktaş 1,57 13,77 -5,42 Sönmez Filament 3,43 -7,80 -17,35 Sönmez Pamuklu 3,58 -10,28 -9,60 Sumaş Suni Tahta 5,98 -3,39 Şeker Fin. Kir. 2,36 -4,84 -8,17 Şekerbank 1,15 -12,88 -37,16 Şişe Cam 4,53 4,14 -0,43 Şok Marketler 8,73 -0,68 T. Halk Bankası 6,40 -17,10 -40,63 T. Kalkınma Bank. 4,93 11,29 -11,01 T.S.K.B. 0,85 -15,00 -29,36 T.Tuborg 10,00 -2,63 -0,99 Taç Tarım Ürünleri 2,63 -3,66 8,23 Tat Gıda 3,96 -11,01 -22,89 TAV Havalimanları 24,20 7,65 12,77 Taze Kuru Gıda 6,95 -1,28 -14,72 Tek-Art Turizm 0,74 -9,76 -1,68 Tekfen Holding 18,82 5,91 14,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,64 -7,94 -9,90 Temapol Polimer Plastik 3,84 -5,42 -19,50 TGS Dış Ticaret 5,53 -6,59 52,34 Tofaş Oto. Fab. 21,24 -8,21 -31,81 Torunlar GMYO 2,35 -12,96 -28,14 Trabzon Liman 10,15 -8,06 Trabzonspor Sportif 1,29 -9,79 -41,36 Trakya Cam 4,46 3,96 0,15 Trend GMYO 1,23 -6,11 TSKB GMYO 0,56 -8,20 -23,29 Tuğçelik 2,36 -12,92 -25,79 Tukaş 1,53 -11,05 -31,39 Turcas Petrol 1,59 -15,91 -36,76 Turkcell 11,06 -13,46 -26,74 Tümosan Motor ve Traktör 5,13 -10,63 -32,41 Tüpraş 99,75 -7,55 -7,51 Türk Hava Yolları 14,67 1,73 -6,50 Türk Prysmian Kablo 1,70 -11,46 -32,09 Türk Telekom 4,66 -16,49 -27,64 Türk Traktör 47,92 -8,37 -32,02 Türker Proje Gayrimenkul 31,40 -5,99 -16,40 Ufuk Yatırım 1,63 -13,30 -46,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,28 -13,51 -25,15 Ulusoy Elektrik 9,80 3,70 5,04 Ulusoy Un Sanayi 1,88 -12,56 -32,37 Umpaş Holding 0,51 -7,27 -19,05 Uşak Seramik 1,84 -10,24 -24,90 Utopya Turizm 3,11 -4,60 -30,73 Uzertaş Boya 0,85 -8,60 -25,44 Ülker Bisküvi 17,16 -4,29 -12,76 Ünye Çimento 4,09 -7,67 11,03 Vakıf Fin. Kir. 1,43 -12,12 -11,70 Vakıf GMYO 1,82 -11,22 -30,00 Vakıf Yat. Ort. 1,19 -9,16 -16,20 Vakıflar Bankası 4,07 -18,60 -39,88 Vakko Tekstil 2,77 -13,17 -5,94 Vanet Gıda 2,86 -1,38 -10,63 Verusa Holding 18,70 -13,10 -18,41 Verusaturk Girisim 3,25 8,33 37,71 Vestel 8,16 -9,53 7,79 Vestel Beyaz Eşya 10,26 -6,04 20,99 Viking Kağıt 1,29 -11,03 7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 -11,43 -33,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 -10,93 -21,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,97 -1,50 -19,47 Yataş 4,58 -18,96 -43,36 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,43 -6,54 36,22 Yeni Gimat GMYO 8,05 -2,78 -3,42 Yeşil GMYO 0,51 -1,92 -19,05 Yeşil Yapı 0,58 0,00 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 19,69 5,01 23,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.837,10 -7,22 1,82 Yonga Mobilya 7,00 -5,41 134,41 Yünsa 7,33 4,56 62,89 Zorlu Enerji 1,48 -8,64 -6,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)