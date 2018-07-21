Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,00 8,25 63,98 İş Bankası (A) 14.213,20 2,88 -16,35 İş Bankası (B) 1.247,10 3,75 -0,26 İş Bankası (C) 4,93 -1,20 -26,19 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,66 5,56 90,88 İş Girişim 1,72 0,58 -1,15 İş GMYO 0,92 5,75 -24,81 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,02 4,61 -16,00 İş Y. Men. Değ. 2,10 0,00 -1,52 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 187,00 3,31 1,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 3,85 -32,50 İttifak Holding 3,14 -1,26 34,76 İz Hayvancılık Tarım 1,92 -4,00 1,05 İzmir Demir Çelik 2,50 8,70 -22,84 İzmir Fırça 3,32 -4,87 -64,11 İzocam 22,80 2,70 -13,77 Jantsa Jant Sanayi 25,70 6,55 -16,42 Kafein Yazılım 5,80 9,02 Kapital Yat. Holding 2,55 19,72 105,65 Kaplamin 3,60 4,96 -8,16 Kardemir (A) 3,19 0,95 8,14 Kardemir (B) 3,19 1,27 8,87 Kardemir (D) 4,16 -3,03 29,60 Karel Elektronik 6,44 15,62 10,84 Karsan Otomotiv 1,65 7,14 5,77 Karsu Tekstil 1,21 0,83 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 7,61 0,00 Kartonsan 274,10 5,91 -1,49 Katmerciler Ekipman 8,77 7,87 -26,67 Kent Gıda 133,00 1,76 -2,56 Kerevitaş Gıda 2,43 8,00 -43,10 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 2,29 15,66 -37,43 Kipa Ticaret 2,38 25,93 -7,75 Klimasan Klima 4,74 6,04 -18,97 Koç Holding 13,06 3,08 -27,80 Konfrut Gıda 20,94 4,60 46,43 Konya Çimento 190,00 5,56 -25,49 Kordsa Teknik Tekstil 7,27 10,82 -0,98 Koza Altın 41,22 7,96 7,91 Koza Madencilik 6,03 7,68 -6,37 Körfez GMYO 1,44 5,11 -13,25 Kristal Kola 1,63 13,19 -9,44 Kron Telekomünikasyon 10,59 19,66 -42,76 Kuştur Kuşadası Turizm 11,01 -7,56 15,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,92 8,15 -29,64 Kütahya Porselen 5,32 6,61 -25,80 Lider Faktoring 3,79 0,53 -6,97 Link Bilgisayar 9,95 19,88 -30,22 Logo Yazılım 37,96 3,66 -35,39 Lokman Hekim Sağlık 5,87 10,75 -4,71 Lüks Kadife 4,28 2,15 -9,13 Makina Takım 1,35 3,85 -32,50 Mardin Çimento 3,65 -1,08 -5,19 Marka Yatırım Holding 0,88 3,53 -47,93 Marmaris Altınyunus 15,73 3,15 -17,21 Marshall 57,20 2,88 10,42 Martı GMYO 0,72 5,88 -66,04 Martı Otel 0,79 1,28 -14,13 Mavi Giyim 33,74 6,23 -41,18 Mazhar Zorlu Holding 4,89 2,30 22,56 MCT Danışmanlık 30,88 0,92 414,67 Mega Polietilen 3,97 4,47 248,25 Menderes Tekstil 0,74 8,82 -10,84 Merit Turizm 5,60 -6,51 -4,92 Merko Gıda 0,86 3,61 -35,34 Metal Gayrimenkul 1,10 0,00 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,27 -0,78 -14,19 Metro Holding 0,96 -1,03 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 1,84 2,79 -33,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -1,55 -40,93 Migros Ticaret 19,10 5,52 -30,70 Milpa 1,68 6,33 -22,22 Mistral GMYO 2,54 8,55 -31,26 MLP Sağlık 12,79 -1,62 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 -6,25 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,68 2,44 -7,18 Net Holding 1,72 -0,58 -22,17 Netaş Telekom. 9,55 8,15 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 0,97 12,79 3,19 Nuh Çimento 8,94 0,68 -1,84 Nurol GMYO 3,50 5,74 -26,32 Odaş Elektrik 4,90 1,87 -18,33 Olmuksan-IP 4,00 3,09 -12,55 Orge Enerji Elektrik 2,67 2,69 -33,98 Orma Orman Mahsulleri 1,10 17,02 -2,65 Osmanlı Menkul 2,64 5,60 -15,92 Ostim Endüstriyel Yat 1,29 4,88 -20,86 Otokar 70,60 1,44 -41,51 Oyak Yat. Ort. 0,85 2,41 -14,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,27 0,79 -25,29 Özak GMYO 2,43 3,85 3,85 Özbal Çelik Boru 2,22 23,33 -17,51 Özderici GMYO 5,22 -8,42 405,08 Özerden Plastik 3,10 1,64 12,48 Panora GMYO 4,63 1,76 4,83 Park Elek.Madencilik 3,12 12,23 -25,18 Parsan 14,55 5,66 24,36 Pegasus 27,20 15,25 -19,53 Peker GMYO 7,10 14,52 Penguen Gıda 1,48 3,50 -33,63 Pera GMYO 0,57 7,55 -35,23 Pergamon Dış Ticaret 5,99 7,93 56,40 Petkim 4,34 1,88 -35,33 Petrokent Turizm 54,00 9,76 13,73 Pınar Et Ve Un 7,25 0,42 -21,24 Pınar Su 1,54 2,67 -14,44 Pınar Süt 8,98 -0,88 -25,88 Plastikkart 2,22 7,25 -23,18 Polisan Holding 7,16 0,00 -17,13 Politeknik Metal 38,30 0,16 15,02 Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,82 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 0,25 2,56 QNB Finansbank 4,44 1,60 -18,72 Ral Yatırım Holding 1,87 -2,60 14,72 Ray Sigorta 1,12 3,70 -38,12 Reysaş GMYO 1,03 4,04 -18,90 Reysaş Lojistik 0,90 9,76 -29,69 Rhea Girişim 0,71 5,97 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,72 3,61 -42,47 Royal Halı 0,87 0,00 -4,40 RTA Laboratuvarları 1,79 4,68 -35,14 Sabancı Holding 8,18 3,68 -24,27 Safkar Ege Soğutmacılık 2,37 1,72 Salix Yatırım Holding 3,79 0,00 -51,41 Sanel Mühendislik 1,49 10,37 -12,87 Sanifoam Sünger 1,45 3,57 -13,69 Sanko Pazarlama 2,62 1,95 -7,10 Saray Matbaacılık 1,15 11,65 7,48 Sarkuysan 3,20 0,63 2,09 Sasa Polyester 10,44 18,10 33,26 Say Reklamcılık 1,19 5,31 -28,74 Sekuro Plastik 5,34 5,95 -37,91 Selçuk Ecza Deposu 3,79 2,71 8,22 Selçuk Gıda 0,40 2,56 42,86 Senkron Güvenlik 1,60 1,91 -13,98 Serve Kırtasiye 1,56 16,42 151,61 Servet GMYO 3,03 7,07 -0,33 Seyitler Kimya 7,38 -0,94 -17,82 Silverline Endüstri 1,37 12,30 -21,17 Sinpaş GMYO 0,58 1,75 -24,68 Soda Sanayii 5,80 -2,36 34,06 Sodaş Sodyum Sanayii 4,90 -2,39 43,75 Söktaş 1,70 8,28 2,41 Sönmez Filament 3,53 2,92 -14,94 Sönmez Pamuklu 3,69 3,07 -6,82 Sumaş Suni Tahta 6,20 3,68 Şeker Fin. Kir. 2,48 5,08 -3,50 Şekerbank 1,20 4,35 -34,43 Şişe Cam 4,70 3,75 3,31 Şok Marketler 8,47 -2,98 T. Halk Bankası 6,55 2,34 -39,24 T. Kalkınma Bank. 4,55 -7,71 -17,87 T.S.K.B. 0,89 4,71 -26,03 T.Tuborg 9,69 -3,10 -4,06 Taç Tarım Ürünleri 2,79 6,08 14,81 Tat Gıda 4,16 5,05 -18,99 TAV Havalimanları 26,44 9,26 23,21 Taze Kuru Gıda 7,14 2,73 -12,39 Tek-Art Turizm 0,83 12,16 10,28 Tekfen Holding 18,45 -1,97 12,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,87 4,96 -5,44 Temapol Polimer Plastik 3,91 1,82 -18,03 TGS Dış Ticaret 6,61 19,53 82,09 Tofaş Oto. Fab. 22,10 4,05 -29,05 Torunlar GMYO 2,39 1,70 -26,92 Trabzon Liman 10,35 1,97 Trabzonspor Sportif 1,34 3,88 -39,09 Trakya Cam 4,70 5,38 5,54 Trend GMYO 1,27 3,25 TSKB GMYO 0,58 3,57 -20,55 Tuğçelik 2,51 6,36 -21,07 Tukaş 1,71 11,76 -23,32 Turcas Petrol 1,76 10,69 -29,99 Turkcell 11,80 6,69 -21,83 Tümosan Motor ve Traktör 5,49 7,02 -27,67 Tüpraş 103,90 4,16 -3,66 Türk Hava Yolları 16,06 9,48 2,36 Türk Prysmian Kablo 1,79 5,29 -28,49 Türk Telekom 5,10 9,44 -20,81 Türk Traktör 49,00 2,25 -30,48 Türker Proje Gayrimenkul 30,16 -3,95 -19,70 Ufuk Yatırım 1,72 5,52 -43,97 Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 9,37 -18,13 Ulusoy Elektrik 11,03 12,55 18,22 Ulusoy Un Sanayi 1,96 4,26 -29,50 Umpaş Holding 0,52 1,96 -17,46 Uşak Seramik 1,92 4,35 -21,63 Utopya Turizm 3,08 -0,96 -31,40 Uzertaş Boya 0,90 5,88 -21,05 Ülker Bisküvi 18,51 7,87 -5,90 Ünye Çimento 4,04 -1,22 9,68 Vakıf Fin. Kir. 1,50 4,90 -7,37 Vakıf GMYO 1,86 5,72 -25,99 Vakıf Yat. Ort. 1,39 16,81 -2,11 Vakıflar Bankası 4,05 -0,49 -40,18 Vakko Tekstil 3,06 10,47 3,91 Vanet Gıda 2,87 0,35 -10,31 Verusa Holding 22,06 17,97 -3,75 Verusaturk Girisim 3,35 3,08 41,95 Vestel 8,42 3,19 11,23 Vestel Beyaz Eşya 11,00 7,21 29,72 Viking Kağıt 1,28 -0,78 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 1,94 -31,90 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -1,82 -22,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 1,02 -18,66 Yataş 4,62 0,87 -42,86 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,50 4,90 42,89 Yeni Gimat GMYO 8,06 0,12 -3,30 Yeşil GMYO 0,52 1,96 -17,46 Yeşil Yapı 0,59 1,72 -42,16 Yeşil Yatırım Holding 22,38 13,66 39,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.949,00 6,09 8,02 Yonga Mobilya 6,68 -4,57 123,69 Yünsa 9,37 27,83 108,22 Zorlu Enerji 1,50 1,35 -5,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

