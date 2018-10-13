Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,33 -1,42 70,75 İş Bankası (A) 24.000,10 61,07 41,25 İş Bankası (B) 1.872,00 44,11 49,72 İş Bankası (C) 4,11 1,23 -38,47 İş Bankası (Kur.) 21.005,60 183,86 171,54 İş Fin.Kir. 2,08 -0,48 49,26 İş Girişim 1,48 -1,99 -14,94 İş GMYO 0,89 3,49 -27,27 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,36 2,08 -12,49 İş Y. Men. Değ. 2,06 -2,83 -3,39 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 180,00 -1,64 -1,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 19,05 -37,50 İttifak Holding 3,80 -3,06 63,09 İz Hayvancılık Tarım 3,25 26,46 71,05 İzmir Demir Çelik 1,87 -4,10 -42,28 İzmir Fırça 1,57 -1,26 -83,03 İzocam 21,78 3,03 -17,62 Jantsa Jant Sanayi 26,38 1,46 -14,21 Kafein Yazılım 7,32 -2,27 Kapital Yat. Holding 1,65 25,95 33,06 Kaplamin 3,10 -1,27 -20,92 Kardemir (A) 2,60 -2,62 -11,86 Kardemir (B) 2,58 -3,01 -11,95 Kardemir (D) 3,86 -0,26 20,25 Karel Elektronik 4,34 -8,63 -25,30 Karsan Otomotiv 1,28 -1,54 -17,95 Karsu Tekstil 1,07 -2,73 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,51 0,22 -8,89 Kartonsan 333,00 2,21 19,68 Katmerciler Ekipman 6,60 -0,45 -44,82 Kent Gıda 115,10 -0,86 -15,68 Kerevitaş Gıda 1,93 4,89 -54,81 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -9,09 -14,29 Kiler GMYO 1,54 0,65 -57,92 Klimasan Klima 4,65 3,56 -4,13 Koç Holding 16,62 3,81 -8,12 Konfrut Gıda 22,50 2,46 57,34 Konya Çimento 179,10 -2,93 -29,76 Kordsa Teknik Tekstil 10,26 1,99 39,74 Koza Altın 54,20 8,18 41,88 Koza Madencilik 6,16 2,84 -4,35 Körfez GMYO 1,05 -6,25 -36,75 Kristal Kola 1,41 1,44 -21,67 Kron Telekomünikasyon 11,33 -4,55 -38,76 Kuştur Kuşadası Turizm 12,77 0,63 34,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 4,10 -69,40 Kütahya Porselen 4,93 -2,38 -31,24 Lider Faktoring 3,91 8,91 -4,03 Link Bilgisayar 8,77 -1,13 -38,50 Logo Yazılım 32,00 -8,57 -45,53 Lokman Hekim Sağlık 4,93 6,48 -18,23 Lüks Kadife 4,29 -2,50 -8,92 Makina Takım 1,14 2,70 -43,00 Mardin Çimento 3,37 1,20 -12,47 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 -62,13 Marmaris Altınyunus 17,98 4,53 -5,37 Marshall 32,74 1,11 -36,80 Martı GMYO 0,58 0,00 -72,64 Martı Otel 0,57 0,00 -38,04 Mavi Giyim 34,90 5,76 -39,16 Mazhar Zorlu Holding 3,77 1,89 -5,51 MCT Danışmanlık 22,86 -6,62 281,00 Mega Polietilen 3,73 6,88 227,19 Menderes Tekstil 0,64 -1,54 -22,89 Merit Turizm 6,47 -7,57 9,85 Merko Gıda 0,83 -15,31 -37,59 Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -38,46 Metemtur Otelcilik 1,13 0,00 -23,65 Metro Holding 0,79 -1,25 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 -1,29 -44,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,06 -0,93 -50,70 Migros Ticaret 14,99 6,69 -47,45 Milpa 1,45 -7,05 -32,87 Mistral GMYO 1,96 -2,00 -46,96 MLP Sağlık 13,09 7,56 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 13,33 -26,62 Mondi Tire Kutsan 2,34 1,30 29,28 Net Holding 2,00 -2,44 -9,50 Netaş Telekom. 7,80 -0,38 -50,76 Niğbaş Niğde Beton 0,66 3,13 -29,79 Nuh Çimento 8,69 -1,03 -4,58 Nurol GMYO 2,74 -4,86 -42,32 Odaş Elektrik 3,40 -5,56 -43,33 Olmuksan-IP 3,68 0,82 -19,54 Orge Enerji Elektrik 3,30 1,54 -18,40 Orma Orman Mahsulleri 0,88 3,53 -22,12 Osmanlı Menkul 1,66 -14,43 -47,13 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 1,85 -32,52 Otokar 78,00 -3,11 -35,38 Oyak Yat. Ort. 0,96 -3,03 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 8,42 -39,41 Özak GMYO 2,47 1,65 5,56 Özbal Çelik Boru 1,45 -5,23 -46,12 Özderici GMYO 5,92 25,42 712,65 Özerden Plastik 2,84 -0,35 4,41 Panora GMYO 4,05 -0,98 -8,30 Park Elek.Madencilik 2,64 1,54 -36,69 Parsan 21,74 6,67 85,81 Pegasus 24,82 0,73 -26,57 Peker GMYO 12,35 8,33 Penguen Gıda 1,34 5,51 -39,91 Pera GMYO 0,53 -1,85 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,40 -0,57 171,55 Petkim 5,39 5,69 -19,69 Petrokent Turizm 49,50 4,21 4,25 Pınar Et Ve Un 5,36 -8,69 -41,77 Pınar Su 1,32 -2,22 -26,67 Pınar Süt 6,74 -8,80 -44,37 Plastikkart 2,19 -3,95 -24,22 Polisan Holding 6,56 -1,35 -24,07 Politeknik Metal 39,70 -1,24 19,22 Prizma Press Matbaacılık 1,82 3,41 12,35 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 7,65 -2,56 QNB Finansbank 4,96 -4,25 -9,20 Ral Yatırım Holding 1,88 6,82 15,34 Ray Sigorta 1,77 19,59 -2,21 Reysaş GMYO 0,71 -6,58 -44,09 Reysaş Lojistik 0,77 -2,53 -39,84 Rhea Girişim 0,55 0,00 -50,89 Rodrigo Tekstil 2,40 13,21 -19,73 Royal Halı 0,86 4,88 -5,49 RTA Laboratuvarları 1,98 0,51 -28,26 Sabancı Holding 7,53 5,02 -30,29 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 2,86 Salix Yatırım Holding 4,70 -5,62 -39,74 Sanel Mühendislik 1,49 -3,87 -12,87 Sanifoam Sünger 1,18 -2,48 -29,76 Sanko Pazarlama 2,26 -4,64 -19,86 Saray Matbaacılık 0,95 1,06 -11,21 Sarkuysan 3,35 -3,74 6,87 Sasa Polyester 9,76 2,41 24,58 Say Reklamcılık 0,94 2,17 -43,71 Sekuro Plastik 4,10 -5,31 -52,33 Selçuk Ecza Deposu 3,16 -2,47 -9,77 Selçuk Gıda 1,20 -2,44 58,99 Senkron Güvenlik 1,51 -3,21 -18,82 Serve Kırtasiye 2,07 -3,27 233,87 Servet GMYO 2,56 -1,54 -15,79 Seyitler Kimya 4,00 0,50 -22,45 Silverline Endüstri 1,33 -0,75 -23,47 Sinpaş GMYO 0,42 2,44 -45,45 Soda Sanayii 6,73 -2,75 55,56 Sodaş Sodyum Sanayii 5,65 4,63 65,76 Söktaş 1,18 0,00 -28,92 Sönmez Filament 3,36 -1,75 -19,04 Sönmez Pamuklu 3,34 -5,11 -15,66 Sumaş Suni Tahta 8,10 2,53 Şeker Fin. Kir. 2,16 1,89 -10,81 Şekerbank 1,01 2,02 -44,81 Şişe Cam 5,26 -1,13 15,62 Şok Marketler 9,40 8,80 T. Halk Bankası 7,05 12,26 -32,96 T. Kalkınma Bank. 32,40 10,50 484,84 T.S.K.B. 0,83 2,47 -31,02 T.Tuborg 9,03 -1,74 -8,89 Taç Tarım Ürünleri 2,62 -7,09 7,82 Tat Gıda 4,13 2,23 -19,58 TAV Havalimanları 27,76 -7,47 29,36 Taze Kuru Gıda 8,50 -2,86 4,29 Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -3,00 Tekfen Holding 23,04 6,08 40,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 -3,91 -14,17 Temapol Polimer Plastik 3,03 -10,88 -36,48 TGS Dış Ticaret 5,66 2,35 56,70 Tofaş Oto. Fab. 22,18 -1,07 -28,79 Torunlar GMYO 1,61 -0,62 -50,77 Trabzon Liman 9,53 2,25 Trabzonspor Sportif 1,24 -0,80 -43,64 Trakya Cam 3,86 -3,50 -4,12 Trend GMYO 1,46 -6,41 TSKB GMYO 0,65 6,56 -10,96 Tuğçelik 2,23 -3,46 -29,87 Tukaş 1,48 2,78 -33,63 Turcas Petrol 1,58 0,00 -37,15 Turkcell 10,65 -1,84 -27,59 Tümosan Motor ve Traktör 4,63 0,87 -39,00 Tüpraş 137,50 1,48 27,49 Türk Hava Yolları 17,49 -0,46 11,47 Türk Prysmian Kablo 1,76 -0,56 -29,69 Türk Telekom 3,49 -1,13 -45,81 Türk Traktör 45,64 -1,60 -35,25 Türker Proje Gayrimenkul 26,42 -1,49 -29,66 Ufuk Yatırım 1,26 5,88 -58,96 Ulaşlar Turizm Yat. 1,08 4,85 -36,84 Ulusoy Elektrik 10,97 -4,61 21,06 Ulusoy Un Sanayi 2,01 -2,43 -27,70 Umpaş Holding 0,55 61,76 -12,70 Uşak Seramik 1,55 -1,27 -36,73 Utopya Turizm 3,76 6,21 -16,26 Uzertaş Boya 0,79 3,95 -30,70 Ülker Bisküvi 16,47 0,98 -16,27 Ünye Çimento 3,90 3,72 5,88 Vakıf Fin. Kir. 1,31 3,15 -19,11 Vakıf GMYO 1,67 2,45 -33,55 Vakıf Yat. Ort. 1,11 -1,77 -21,83 Vakıflar Bankası 3,80 13,77 -43,07 Vakko Tekstil 3,00 -1,64 1,87 Vanet Gıda 2,84 16,87 -11,25 Verusa Holding 28,38 19,14 23,89 Verusaturk Girisim 3,34 3,41 41,53 Vestel 7,15 -4,16 -5,55 Vestel Beyaz Eşya 9,82 -1,70 15,80 Viking Kağıt 1,24 -2,36 3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 -2,70 -37,93 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,81 -39,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,06 3,00 -15,79 Yataş 4,04 7,73 -50,04 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,08 -2,70 2,88 Yeni Gimat GMYO 8,00 -1,48 -4,02 Yeşil GMYO 0,33 50,00 -47,62 Yeşil Yapı 0,33 57,14 -67,65 Yeşil Yatırım Holding 11,86 29,19 -25,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.678,00 6,69 48,42 Yonga Mobilya 10,99 2,23 268,02 Yünsa 6,67 -6,06 48,22 Zorlu Enerji 1,23 -0,81 -22,15





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)