Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 0,00 123,63 İş Bankası (B) 2.944,90 -15,84 135,52 İş Bankası (C) 4,07 0,99 -39,07 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 -16,67 546,35 İş Fin.Kir. 3,16 25,90 126,76 İş Girişim 1,76 4,14 1,15 İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,52 1,18 -14,69 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,82 1,23 3,93 İşbir Holding 172,00 1,84 -6,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 3,45 -25,00 İttifak Holding 4,07 1,75 74,68 İz Hayvancılık Tarım 6,58 -44,24 246,32 İzmir Demir Çelik 1,70 -1,16 -47,53 İzmir Fırça 1,48 -1,99 -84,00 İzocam 21,80 2,44 -17,55 Jantsa Jant Sanayi 25,16 -1,26 -18,17 Kafein Yazılım 6,33 -2,31 Kapital Yat. Holding 2,23 -16,48 79,84 Kaplamin 3,02 -0,66 -22,96 Kardemir (A) 2,13 -2,29 -27,80 Kardemir (B) 2,13 -2,74 -27,30 Kardemir (D) 2,77 -4,81 -13,71 Karel Elektronik 4,35 18,53 -25,13 Karsan Otomotiv 1,29 2,38 -17,31 Karsu Tekstil 0,96 1,05 -51,52 Karsusan Su Ürünleri San. 3,95 -4,82 -20,20 Kartonsan 331,10 1,88 18,99 Katmerciler Ekipman 5,78 -3,99 -51,67 Kent Gıda 115,80 -1,03 -15,16 Kerevitaş Gıda 1,99 6,99 -53,41 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -5,13 5,71 Kiler GMYO 2,04 13,97 -44,26 Klimasan Klima 4,31 9,11 -11,14 Koç Holding 15,04 -2,21 -16,86 Konfrut Gıda 23,26 -3,24 62,66 Konya Çimento 184,00 2,11 -27,84 Kordsa Teknik Tekstil 10,14 -1,55 38,11 Koza Altın 50,90 10,08 33,25 Koza Madencilik 6,69 19,25 3,88 Körfez GMYO 1,19 12,26 -28,31 Kristal Kola 1,08 0,00 -40,00 Kron Telekomünikasyon 9,50 -2,66 -48,65 Kuştur Kuşadası Turizm 14,50 7,41 52,48 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 5,22 -70,84 Kütahya Porselen 4,87 -13,04 -32,08 Lider Faktoring 4,14 2,73 1,62 Link Bilgisayar 8,27 -1,08 -42,01 Logo Yazılım 29,92 -1,58 -49,07 Lokman Hekim Sağlık 4,37 -1,35 -27,52 Lüks Kadife 4,24 0,24 -9,98 Makina Takım 1,14 10,68 -43,00 Mardin Çimento 2,96 -0,34 -23,12 Marka Yatırım Holding 0,58 -6,45 -65,68 Marmaris Altınyunus 18,79 4,16 -1,11 Marshall 25,14 -1,49 -51,47 Martı GMYO 0,53 0,00 -75,00 Martı Otel 0,51 0,00 -44,57 Mavi Giyim 35,02 -2,45 -38,95 Mazhar Zorlu Holding 3,80 -11,42 -4,76 Mega Polietilen 2,90 -3,97 154,39 Menderes Tekstil 0,57 -3,39 -31,33 Merit Turizm 6,00 -0,50 1,87 Merko Gıda 0,78 0,00 -41,35 Metal Gayrimenkul 0,76 0,00 -41,54 Metemtur Otelcilik 0,95 -3,06 -35,81 Metro Holding 0,83 1,22 -16,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 5,04 -46,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -4,65 -40,67 Migros Ticaret 14,73 -5,82 -48,37 Milpa 1,58 4,64 -26,85 Mistral GMYO 2,15 4,37 -41,81 MLP Sağlık 11,82 -7,29 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,92 2,22 -33,81 Mondi Tire Kutsan 2,01 3,61 11,05 Net Holding 2,08 -3,26 -5,88 Netaş Telekom. 7,01 1,45 -55,74 Niğbaş Niğde Beton 0,64 4,92 -31,91 Nuh Çimento 8,30 -0,95 -8,86 Nurol GMYO 2,15 -0,46 -54,74 Odaş Elektrik 2,86 4,76 -52,33 Olmuksan-IP 3,64 -0,27 -20,42 Orge Enerji Elektrik 2,96 -7,50 -26,81 Orma Orman Mahsulleri 0,90 15,38 -20,35 Osmanlı Menkul 1,45 -5,23 -53,82 Ostim Endüstriyel Yat 0,84 -15,15 -48,47 Otokar 79,95 1,98 -33,77 Oyak Yat. Ort. 0,97 3,19 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,94 5,62 -44,71 Özak GMYO 2,41 -1,23 2,99 Özbal Çelik Boru 1,46 8,15 -45,75 Özderici GMYO 5,94 -1,00 715,40 Özerden Plastik 2,84 -0,70 4,41 Panora GMYO 3,91 -0,51 -11,47 Park Elek.Madencilik 2,47 4,22 -40,77 Parsan 29,52 8,05 152,31 Pegasus 23,28 3,28 -31,12 Peker GMYO 16,19 5,82 Penguen Gıda 1,21 3,42 -45,74 Pera GMYO 0,47 2,17 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 8,69 -2,91 126,90 Petkim 5,08 2,63 -24,31 Petrokent Turizm 61,10 1,50 28,69 Pınar Et Ve Un 5,17 -0,96 -43,84 Pınar Su 1,25 3,31 -30,56 Pınar Süt 6,81 -1,87 -43,79 Plastikkart 2,21 2,79 -23,53 Polisan Holding 6,20 -2,36 -28,24 Politeknik Metal 37,52 1,13 12,67 Prizma Press Matbaacılık 1,83 -2,14 12,96 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 1,31 -0,51 QNB Finansbank 4,97 -3,87 -9,02 Ral Yatırım Holding 1,48 -27,84 -26,07 Ray Sigorta 1,64 1,23 -9,39 Reysaş GMYO 0,52 -10,34 -59,06 Reysaş Lojistik 0,69 1,47 -46,09 Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,73 8,33 -8,70 Royal Halı 0,92 -11,54 1,10 RTA Laboratuvarları 2,19 10,05 -20,65 Sabancı Holding 7,62 0,26 -29,45 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,00 Salix Yatırım Holding 3,96 -2,94 -49,23 Sanel Mühendislik 2,24 11,44 30,99 Sanifoam Sünger 1,27 3,25 -24,40 Sanko Pazarlama 2,37 3,49 -15,96 Saray Matbaacılık 0,90 3,45 -15,89 Sarkuysan 3,32 -2,35 5,92 Sasa Polyester 8,82 0,80 12,58 Say Reklamcılık 0,77 4,05 -53,89 Sekuro Plastik 3,25 -6,07 -62,21 Selçuk Ecza Deposu 3,01 0,00 -14,05 Selçuk Gıda 1,13 -2,59 49,72 Senkron Güvenlik 1,30 -0,76 -30,11 Serve Film Prodüksiyon 2,12 0,95 241,94 Servet GMYO 2,85 13,10 -6,25 Seyitler Kimya 3,90 -1,52 -24,39 Silverline Endüstri 1,26 -2,33 -27,50 Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90 Soda Sanayii 6,84 -5,66 58,10 Sodaş Sodyum Sanayii 5,89 -10,76 72,80 Söktaş 1,07 -0,93 -35,54 Sönmez Filament 3,21 5,59 -22,65 Sönmez Pamuklu 3,35 2,45 -15,40 Sumaş Suni Tahta 7,37 -1,73 Şeker Fin. Kir. 2,24 2,75 -7,51 Şekerbank 0,97 2,11 -46,99 Şişe Cam 5,11 2,82 12,32 Şok Marketler 9,85 -8,54 T. Halk Bankası 7,15 -1,52 -32,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,80 -12,95 492,25 T.S.K.B. 0,75 1,35 -37,67 T.Tuborg 9,89 -0,70 -0,21 Taç Tarım Ürünleri 2,73 2,25 12,35 Tat Gıda 3,84 3,23 -25,22 TAV Havalimanları 24,80 9,83 15,56 Taze Kuru Gıda 7,71 -5,98 -5,40 Tek-Art Turizm 0,76 7,04 0,98 Tekfen Holding 22,66 -0,53 38,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 -3,45 -34,76 Temapol Polimer Plastik 3,30 14,58 -30,82 TGS Dış Ticaret 4,85 -6,55 34,28 Tofaş Oto. Fab. 17,05 -8,04 -45,26 Torunlar GMYO 1,60 -1,23 -51,08 Trabzon Liman 9,15 3,04 Trabzonspor Sportif 1,27 -0,78 -42,27 Trakya Cam 3,10 -1,59 -23,00 Trend GMYO 1,43 9,16 TSKB GMYO 0,55 -3,51 -24,66 Tuğçelik 2,41 16,43 -24,21 Tukaş 1,48 8,82 -33,63 Turcas Petrol 1,61 15,00 -35,96 Turkcell 11,84 1,63 -19,50 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 0,22 -39,79 Tüpraş 122,90 1,82 13,95 Türk Hava Yolları 15,97 5,27 1,78 Türk Prysmian Kablo 1,77 4,73 -29,29 Türk Telekom 3,76 0,53 -41,61 Türk Traktör 34,86 -0,40 -50,54 Türker Proje Gayrimenkul 26,78 1,90 -28,70 Ufuk Yatırım 1,13 0,89 -63,19 Ulaşlar Turizm Yat. 1,03 4,04 -39,77 Ulusoy Elektrik 12,93 11,27 42,69 Ulusoy Un Sanayi 2,35 25,00 -15,47 Umpaş Holding 0,76 2,70 20,63 Uşak Seramik 1,56 0,00 -36,33 Utopya Turizm 3,98 12,11 -11,36 Uzertaş Boya 0,73 5,80 -35,96 Ülker Bisküvi 14,97 -8,61 -23,89 Ünye Çimento 3,62 -2,95 -1,72 Vakıf Fin. Kir. 1,33 4,72 -17,87 Vakıf GMYO 2,01 18,93 -20,03 Vakıf Yat. Ort. 1,16 6,42 -18,31 Vakıflar Bankası 3,65 -1,08 -45,31 Vakko Tekstil 3,13 1,29 6,28 Vanet Gıda 3,72 -0,80 16,25 Verusa Holding 13,84 -5,59 -39,58 Verusaturk Girisim 3,09 5,10 30,93 Vestel 6,35 -1,55 -16,12 Vestel Beyaz Eşya 12,87 3,12 51,77 Viking Kağıt 1,21 9,01 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 11,11 -35,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -2,98 -41,72 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,34 -11,36 -4,35 Yataş 3,93 0,77 -51,40 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -6,25 -14,27 Yeni Gimat GMYO 7,90 0,51 -5,22 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,27 -10,00 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 10,64 -5,84 -33,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.175,90 -0,68 20,59 Yonga Mobilya 8,20 -11,26 174,59 Yünsa 5,04 -0,59 12,00 Zorlu Enerji 1,20 3,45 -24,05





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)