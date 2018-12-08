Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 20,00 126,70 İş Bankası (B) 3.150,10 0,48 151,93 İş Bankası (C) 4,11 -3,52 -38,47 İş Bankası (Kur.) 54.975,00 9,73 610,67 İş Fin.Kir. 5,10 15,91 265,97 İş Girişim 2,39 11,16 37,36 İş GMYO 1,06 6,00 -13,37 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,46 -1,58 -14,85 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 -2,92 İş Yat. Ort. 0,88 0,00 11,53 İşbir Holding 159,80 -0,12 -12,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 17,65 0,00 İttifak Holding 4,69 9,58 101,29 İz Hayvancılık Tarım 7,73 -11,76 306,84 İzmir Demir Çelik 1,79 0,00 -44,75 İzmir Fırça 2,84 79,75 -69,30 İzocam 23,12 -2,94 -12,56 Jantsa Jant Sanayi 25,66 0,31 -16,55 Kafein Yazılım 6,91 2,67 Kapital Yat. Holding 3,01 16,22 142,74 Kaplamin 3,16 0,64 -19,39 Kardemir (A) 2,00 -1,96 -32,20 Kardemir (B) 1,99 -0,50 -32,08 Kardemir (D) 2,42 -4,35 -24,61 Karel Elektronik 4,13 -5,06 -28,92 Karsan Otomotiv 1,27 -3,79 -18,59 Karsu Tekstil 1,21 -2,42 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 3,83 -7,71 -22,63 Kartonsan 358,00 -1,13 28,66 Katmerciler Ekipman 6,59 5,44 -44,90 Kent Gıda 122,50 -2,16 -10,26 Kerevitaş Gıda 1,94 0,52 -54,58 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -5,41 0,00 Kiler GMYO 2,03 -1,46 -44,54 Klimasan Klima 4,22 -4,31 -13,00 Koç Holding 15,10 -1,82 -16,53 Konfrut Gıda 24,58 9,44 71,89 Konya Çimento 195,00 3,45 -23,53 Kordsa Teknik Tekstil 9,94 -1,88 35,39 Koza Altın 54,50 3,71 42,67 Koza Madencilik 8,08 3,99 25,47 Körfez GMYO 1,35 -8,16 -18,67 Kristal Kola 1,07 -5,31 -40,56 Kron Telekomünikasyon 9,35 0,54 -49,46 Kuştur Kuşadası Turizm 17,50 4,17 84,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,45 -9,94 -65,06 Kütahya Porselen 4,77 -2,05 -33,47 Lider Faktoring 2,64 -7,26 -2,80 Link Bilgisayar 8,55 -6,15 -40,04 Logo Yazılım 30,84 -5,17 -47,51 Lokman Hekim Sağlık 4,42 -1,78 -26,69 Lüks Kadife 4,21 -3,22 -10,62 Makina Takım 1,23 -5,38 -38,50 Mardin Çimento 2,94 -1,67 -23,63 Marka Yatırım Holding 0,70 2,94 -58,58 Marmaris Altınyunus 18,90 -1,51 -0,53 Marshall 26,08 0,69 -49,65 Martı GMYO 0,66 3,13 -68,87 Martı Otel 0,59 -1,67 -35,87 Mavi Giyim 37,28 -1,11 -35,01 Mazhar Zorlu Holding 3,73 -1,32 -6,52 Mega Polietilen 2,51 -4,56 120,18 Menderes Tekstil 0,67 1,52 -19,28 Merit Turizm 5,90 -3,28 0,17 Merko Gıda 1,00 4,17 -24,81 Metal Gayrimenkul 0,72 -1,37 -44,62 Metemtur Otelcilik 1,10 2,80 -25,68 Metro Holding 0,79 1,28 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 -0,74 -51,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 8,20 -36,33 Migros Ticaret 15,27 -2,49 -46,47 Milpa 1,69 1,20 -21,76 Mistral GMYO 2,26 -1,31 -36,17 MLP Sağlık 12,21 -9,56 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 6,19 -25,90 Mondi Tire Kutsan 2,14 3,38 18,23 Net Holding 2,04 -6,42 -7,69 Netaş Telekom. 7,21 -3,35 -54,48 Niğbaş Niğde Beton 1,59 5,30 69,15 Nuh Çimento 8,00 -1,96 -12,16 Nurol GMYO 2,21 -5,15 -53,47 Odaş Elektrik 2,45 -3,54 -59,17 Olmuksan-IP 3,49 -4,12 -23,70 Orge Enerji Elektrik 2,79 -3,79 -31,01 Orma Orman Mahsulleri 1,19 19,00 5,31 Osmanlı Menkul 1,69 1,81 -45,77 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 5,71 -31,90 Otokar 85,50 0,23 -29,17 Oyak Yat. Ort. 1,19 2,59 20,18 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 2,91 -37,65 Özak GMYO 2,14 -3,60 -8,55 Özbal Çelik Boru 1,47 3,52 -45,38 Özderici GMYO 8,60 -4,44 1080,54 Özerden Plastik 2,70 -0,37 -0,74 Panora GMYO 4,17 0,72 -5,58 Park Elek.Madencilik 2,68 4,69 -35,73 Parsan 12,16 -18,28 3,93 Pegasus 24,36 -3,72 -27,93 Peker GMYO 18,27 3,16 Penguen Gıda 1,34 -2,19 -39,91 Pera GMYO 0,69 30,19 -21,59 Pergamon Dış Ticaret 9,08 0,78 137,08 Petkim 5,19 -2,08 -22,67 Petrokent Turizm 69,00 10,40 45,32 Pınar Et Ve Un 5,33 -3,62 -42,10 Pınar Su 1,30 -1,52 -27,78 Pınar Süt 7,15 -2,99 -40,98 Plastikkart 2,32 4,04 -19,72 Polisan Holding 6,50 4,33 -24,77 Politeknik Metal 36,56 -3,13 9,79 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -1,74 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 4,27 8,38 9,49 QNB Finansbank 7,40 26,71 35,46 Ral Yatırım Holding 1,50 6,38 -25,07 Ray Sigorta 1,51 -2,58 -16,57 Reysaş GMYO 0,65 0,00 -48,82 Reysaş Lojistik 0,73 2,82 -42,97 Rhea Girişim 0,66 -4,35 -41,07 Rodrigo Tekstil 2,07 -17,20 -30,77 Royal Halı 0,92 1,10 1,10 RTA Laboratuvarları 2,18 -0,46 -21,01 Sabancı Holding 7,57 -8,02 -29,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,98 -0,50 Salix Yatırım Holding 4,00 1,78 -48,72 Sanel Mühendislik 2,30 4,55 34,50 Sanifoam Sünger 1,36 -2,16 -19,05 Sanko Pazarlama 2,29 -5,37 -18,80 Saray Matbaacılık 0,97 -4,90 -9,35 Sarkuysan 3,24 -6,63 3,37 Sasa Polyester 8,88 -7,40 13,35 Say Reklamcılık 0,91 -1,09 -45,51 Sekuro Plastik 3,30 -1,79 -61,63 Selçuk Ecza Deposu 3,05 4,81 -12,91 Selçuk Gıda 1,19 0,85 57,67 Senkron Güvenlik 1,30 -3,70 -30,11 Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,50 222,58 Servet GMYO 3,79 -2,32 24,67 Seyitler Kimya 3,90 1,04 -24,39 Silverline Endüstri 1,65 11,49 -5,06 Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81 Soda Sanayii 7,30 2,10 68,73 Sodaş Sodyum Sanayii 6,10 5,90 78,96 Söktaş 1,24 10,71 -25,30 Sönmez Filament 3,17 -0,31 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,25 -0,91 -17,93 Sumaş Suni Tahta 7,06 -1,94 Şeker Fin. Kir. 2,45 2,08 1,16 Şekerbank 1,18 -2,48 -35,52 Şişe Cam 5,33 5,96 17,16 Şok Marketler 11,46 -0,26 T. Halk Bankası 7,34 1,80 -30,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,54 -1,56 469,50 T.S.K.B. 0,77 -2,53 -36,01 T.Tuborg 9,83 0,82 -0,81 Taç Tarım Ürünleri 7,13 31,79 193,42 Tat Gıda 4,11 2,75 -19,97 TAV Havalimanları 22,64 -3,41 5,50 Taze Kuru Gıda 7,40 -1,86 -9,20 Tek-Art Turizm 0,87 -1,14 15,60 Tekfen Holding 20,58 2,69 25,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,24 -3,28 -37,09 Temapol Polimer Plastik 2,96 -8,92 -37,95 TGS Dış Ticaret 4,83 -1,83 33,72 Tofaş Oto. Fab. 17,60 -9,28 -43,50 Torunlar GMYO 1,60 -0,62 -51,08 Trabzon Liman 8,83 -2,65 Trabzonspor Sportif 1,21 -6,20 -45,00 Trakya Cam 3,08 -1,28 -23,49 Trend GMYO 1,34 -0,74 TSKB GMYO 0,70 16,67 -4,11 Tuğçelik 2,18 -2,24 -31,45 Tukaş 1,57 4,67 -29,60 Turcas Petrol 1,59 1,27 -36,76 Turkcell 12,34 -2,76 -16,10 Tümosan Motor ve Traktör 4,88 2,95 -35,70 Tüpraş 128,50 2,88 19,14 Türk Hava Yolları 16,19 -4,76 3,19 Türk Prysmian Kablo 1,75 -1,69 -30,09 Türk Telekom 3,86 -1,28 -40,06 Türk Traktör 37,12 3,46 -47,34 Türker Proje Gayrimenkul 26,58 -0,82 -29,23 Ufuk Yatırım 1,21 1,68 -60,59 Ulaşlar Turizm Yat. 1,16 2,65 -32,16 Ulusoy Elektrik 15,82 -0,44 74,58 Ulusoy Un Sanayi 2,47 0,82 -11,15 Umpaş Holding 0,58 -9,38 -7,94 Uşak Seramik 1,64 -2,96 -33,06 Utopya Turizm 3,95 7,92 -12,03 Uzertaş Boya 0,65 0,00 -42,98 Ülker Bisküvi 15,83 1,47 -19,52 Ünye Çimento 3,67 0,27 -0,37 Vakıf Fin. Kir. 1,52 8,57 -6,14 Vakıf GMYO 2,13 6,50 -15,25 Vakıf Yat. Ort. 1,72 16,22 21,13 Vakıflar Bankası 3,92 -2,24 -41,27 Vakko Tekstil 3,10 0,98 5,26 Vanet Gıda 3,26 26,36 1,87 Verusa Holding 14,54 -3,90 -36,53 Verusaturk Girisim 3,47 2,06 47,03 Vestel 6,15 -2,84 -18,76 Vestel Beyaz Eşya 12,49 0,89 47,29 Viking Kağıt 1,19 -0,83 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,05 23,49 -11,64 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 -4,62 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,47 24,37 41,84 Yataş 4,38 0,00 -45,83 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 0,99 -2,84 Yeni Gimat GMYO 8,23 1,86 -1,26 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,27 -6,90 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 10,75 -1,83 -32,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.274,00 7,01 26,03 Yonga Mobilya 7,41 -7,26 148,14 Yünsa 4,75 -2,86 5,56 Zorlu Enerji 1,29 -4,44 -18,35





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)