Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 2.900,00 -3,27 131,93 İş Bankası (C) 4,40 1,15 -34,13 İş Bankası (Kur.) 68.949,00 32,85 791,31 İş Fin.Kir. 4,58 -11,41 228,65 İş Girişim 2,03 -0,49 16,67 İş GMYO 1,06 1,92 -13,37 İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,50 -1,50 -17,37 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,91 0,00 15,33 İşbir Holding 135,70 -7,05 -26,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,74 -2,63 85,00 İttifak Holding 3,10 -3,73 33,05 İz Hayvancılık Tarım 6,69 -3,88 252,11 İzmir Demir Çelik 1,65 -2,37 -49,07 İzmir Fırça 2,05 0,00 -77,84 İzocam 21,48 -2,36 -18,76 Jantsa Jant Sanayi 27,70 1,61 -9,91 Kafein Yazılım 6,95 -3,20 Kapital Yat. Holding 2,56 -12,63 106,45 Kaplamin 4,50 42,86 14,80 Kardemir (A) 1,79 -3,24 -39,32 Kardemir (B) 1,79 -3,24 -38,91 Kardemir (D) 2,14 -6,96 -33,33 Karel Elektronik 4,12 4,83 -29,09 Karsan Otomotiv 1,27 1,60 -18,59 Karsu Tekstil 1,23 1,65 -37,88 Karsusan Su Ürünleri San. 3,54 -9,23 -28,48 Kartonsan 326,20 -3,63 17,23 Katmerciler Ekipman 5,81 -1,53 -51,42 Kent Gıda 119,60 1,70 -12,38 Kerevitaş Gıda 1,77 -2,21 -58,56 Kervansaray Yat. Holding 0,35 2,94 0,00 Kiler GMYO 1,74 -6,95 -52,46 Klimasan Klima 3,92 -0,76 -19,18 Koç Holding 14,03 -1,68 -22,44 Konfrut Gıda 22,74 -3,48 59,02 Konya Çimento 177,90 -1,00 -30,24 Kordsa Teknik Tekstil 9,46 -4,83 28,85 Koza Altın 50,30 -0,30 31,68 Koza Madencilik 7,28 -1,09 13,04 Körfez GMYO 1,22 -3,94 -26,51 Kristal Kola 1,03 1,41 -40,84 Kron Telekomünikasyon 8,87 1,14 -52,05 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 -0,74 68,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -3,42 -68,62 Kütahya Porselen 4,50 -2,81 -35,91 Lider Faktoring 2,21 -5,15 -18,63 Link Bilgisayar 8,20 0,00 -42,50 Logo Yazılım 26,30 -0,38 -55,23 Lokman Hekim Sağlık 4,19 1,70 -30,50 Lüks Kadife 4,61 1,10 -2,12 Makina Takım 1,62 11,72 -19,00 Mardin Çimento 3,35 4,69 -12,99 Marka Yatırım Holding 0,63 -10,00 -62,72 Marmaris Altınyunus 17,50 -2,02 -7,89 Marshall 25,20 -1,18 -51,35 Martı GMYO 0,64 0,00 -69,81 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 32,24 -0,56 -43,80 Mazhar Zorlu Holding 3,95 2,07 -1,00 Mega Polietilen 2,06 -5,07 80,70 Menderes Tekstil 0,73 0,00 -12,05 Merit Turizm 5,99 -3,39 1,70 Merko Gıda 1,00 -11,50 -24,81 Metal Gayrimenkul 0,80 6,67 -38,46 Metemtur Otelcilik 1,04 -1,89 -29,73 Metro Holding 0,76 -2,56 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,10 -5,98 -60,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -0,83 -42,60 Migros Ticaret 15,08 -0,85 -47,14 Milpa 1,34 -2,90 -37,96 Mistral GMYO 1,48 4,96 -28,07 MLP Sağlık 10,57 -2,13 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 7,29 -25,90 Mondi Tire Kutsan 1,85 -5,13 2,21 Net Holding 1,99 0,51 -9,95 Netaş Telekom. 6,46 -2,86 -59,22 Niğbaş Niğde Beton 3,78 40,52 302,13 Nuh Çimento 7,76 -0,51 -14,79 Nurol GMYO 2,12 -1,85 -55,37 Odaş Elektrik 1,91 -6,83 -68,17 Olmuksan-IP 3,42 -0,29 -25,23 Orge Enerji Elektrik 2,94 -1,34 -27,30 Orma Orman Mahsulleri 1,28 12,28 13,27 Osmanlı Menkul 1,75 2,94 -43,85 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 -4,39 -33,13 Otokar 87,40 2,34 -27,60 Oyak Yat. Ort. 1,46 19,67 47,45 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -1,90 -39,41 Özak GMYO 2,11 -2,76 -9,83 Özbal Çelik Boru 1,37 -2,84 -49,10 Özderici GMYO 2,00 65,29 174,55 Özerden Plastik 2,50 -3,85 -8,09 Panora GMYO 4,14 0,24 -6,26 Park Elek.Madencilik 2,38 -2,86 -42,93 Parsan 8,90 -9,64 -23,93 Pegasus 22,86 -1,80 -32,37 Peker GMYO 20,88 8,19 Penguen Gıda 1,18 -4,84 -47,09 Pera GMYO 0,70 9,37 -20,45 Pergamon Dış Ticaret 8,90 0,23 132,38 Petkim 4,98 -3,11 -25,80 Petrokent Turizm 68,70 -0,43 44,69 Pınar Et Ve Un 5,09 -2,49 -44,71 Pınar Su 1,25 0,81 -30,56 Pınar Süt 6,62 -1,93 -45,36 Plastikkart 2,25 1,81 -22,15 Polisan Holding 6,22 3,67 -28,01 Politeknik Metal 34,50 4,04 3,60 Prizma Press Matbaacılık 1,59 -3,05 -1,85 QNB Finans Fin. Kir. 7,72 58,85 97,95 QNB Finansbank 9,02 -10,78 65,12 Ral Yatırım Holding 1,75 0,00 -12,58 Ray Sigorta 1,40 -5,41 -22,65 Reysaş GMYO 0,69 -2,82 -45,67 Reysaş Lojistik 0,74 -2,63 -42,19 Rhea Girişim 0,67 -1,47 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,87 -6,03 -37,46 Royal Halı 0,96 12,94 5,49 RTA Laboratuvarları 1,74 -5,43 -36,96 Sabancı Holding 7,41 -2,37 -31,40 Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 -1,55 Salix Yatırım Holding 3,85 1,58 -50,64 Sanel Mühendislik 2,27 -1,73 32,75 Sanifoam Sünger 1,25 -0,79 -25,60 Sanko Pazarlama 2,30 0,00 -18,44 Saray Matbaacılık 0,99 -4,81 -7,48 Sarkuysan 3,39 -1,45 8,15 Sasa Polyester 8,09 -3,23 3,27 Say Reklamcılık 0,93 -5,10 -44,31 Sekuro Plastik 2,95 -2,64 -65,70 Selçuk Ecza Deposu 2,79 0,36 -20,34 Selçuk Gıda 1,27 3,25 68,27 Senkron Güvenlik 1,10 -10,57 -40,86 Serve Film Prodüksiyon 1,95 -1,02 214,52 Servet GMYO 4,68 10,64 53,95 Seyitler Kimya 3,93 -5,53 -23,81 Silverline Endüstri 1,36 -2,86 -21,74 Sinpaş GMYO 0,36 -16,28 -47,52 Soda Sanayii 7,09 -0,70 63,88 Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 2,50 80,42 Söktaş 1,25 -4,58 -24,70 Sönmez Filament 3,10 3,19 -23,42 Sönmez Pamuklu 3,09 -0,32 -21,97 Sumaş Suni Tahta 6,85 -2,14 Şeker Fin. Kir. 2,87 8,30 18,50 Şekerbank 1,09 -3,54 -40,44 Şişe Cam 5,62 7,46 23,53 Şok Marketler 10,65 -3,62 T. Halk Bankası 7,05 -0,56 -32,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,86 -13,85 421,11 T.S.K.B. 0,77 2,67 -36,01 T.Tuborg 9,70 1,68 -2,13 Taç Tarım Ürünleri 5,40 -1,64 122,22 Tat Gıda 3,77 0,53 -26,59 TAV Havalimanları 23,50 2,00 9,51 Taze Kuru Gıda 6,80 2,41 -16,56 Tek-Art Turizm 0,83 -9,78 10,28 Tekfen Holding 20,34 -8,13 24,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,94 -1,01 -42,91 Temapol Polimer Plastik 3,14 9,79 -34,17 TGS Dış Ticaret 2,41 -3,60 33,45 Tofaş Oto. Fab. 16,47 0,30 -47,12 Torunlar GMYO 1,51 -1,95 -53,83 Trabzon Liman 8,35 -0,60 Trabzonspor Sportif 1,54 -6,10 -30,00 Trakya Cam 2,96 -1,66 -26,47 Trend GMYO 1,27 1,60 TSKB GMYO 0,81 3,85 10,96 Tuğçelik 2,12 -0,93 -33,33 Tukaş 1,59 -4,79 -28,70 Turcas Petrol 1,41 -3,42 -43,92 Turkcell 12,00 0,50 -16,46 Tümosan Motor ve Traktör 4,44 -1,33 -41,50 Tüpraş 117,50 -1,51 8,95 Türk Hava Yolları 16,01 -1,96 2,04 Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,14 -30,49 Türk Telekom 3,88 -2,02 -39,75 Türk Traktör 33,70 1,38 -52,19 Türker Proje Gayrimenkul 32,52 13,95 -13,42 Ufuk Yatırım 1,13 -0,88 -63,19 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -0,90 -35,67 Ulusoy Elektrik 15,55 -0,13 71,60 Ulusoy Un Sanayi 2,09 -2,79 -24,82 Umpaş Holding 0,55 13,22 -4,75 Uşak Seramik 1,13 -5,83 -43,14 Utopya Turizm 4,09 2,25 -8,91 Uzertaş Boya 0,60 1,69 -47,37 Ülker Bisküvi 14,43 -2,30 -25,37 Ünye Çimento 3,47 0,29 -5,80 Vakıf Fin. Kir. 1,76 8,64 8,68 Vakıf GMYO 2,00 2,56 -20,42 Vakıf Yat. Ort. 1,50 -10,71 5,63 Vakıflar Bankası 3,89 -0,51 -41,72 Vakko Tekstil 2,74 -5,84 -6,96 Vanet Gıda 1,62 -51,35 -49,38 Verusa Holding 16,35 -6,03 -28,62 Verusaturk Girisim 3,28 -2,96 38,98 Vestel 5,50 -2,65 -27,34 Vestel Beyaz Eşya 11,90 -1,24 40,33 Viking Kağıt 1,10 -0,90 -8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 0,00 -26,72 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 -1,23 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 0,00 12,41 Yataş 4,33 -2,48 -46,45 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,94 -10,48 -10,01 Yeni Gimat GMYO 7,99 -1,72 -4,14 Yeşil GMYO 0,27 8,00 -57,14 Yeşil Yapı 0,26 4,00 -74,51 Yeşil Yatırım Holding 9,62 -0,72 -39,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.049,00 1,86 13,56 Yonga Mobilya 6,70 -6,94 124,36 Yünsa 4,25 -0,47 -5,56 Zorlu Enerji 1,24 -1,59 -21,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)