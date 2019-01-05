Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 İş Bankası (B) 2.900,00 0,00 -5,23 İş Bankası (C) 4,22 -4,09 -6,84 İş Bankası (Kur.) 48.599,90 -29,51 0,00 İş Fin.Kir. 4,24 -7,42 -8,42 İş Girişim 1,91 -5,91 -6,37 İş GMYO 0,99 -6,60 -8,33 İş Portföy BIST 30 HY BYF 30,94 -1,78 -2,58 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 0,49 İş Yat. Ort. 0,92 1,10 1,10 İşbir Holding 131,80 -2,87 -4,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -5,41 -16,67 İttifak Holding 3,00 -3,23 -3,23 İz Hayvancılık Tarım 5,56 -16,89 -15,63 İzmir Demir Çelik 1,64 -0,61 -1,20 İzmir Fırça 1,97 -3,90 -4,83 İzocam 20,84 -2,98 -2,71 Jantsa Jant Sanayi 27,80 0,36 0,00 Kafein Yazılım 6,49 -6,62 -6,75 Kapital Yat. Holding 2,71 5,86 -5,57 Kaplamin 3,09 -31,33 -14,17 Kardemir (A) 1,74 -2,79 -4,40 Kardemir (B) 1,75 -2,23 -4,37 Kardemir (D) 2,15 0,47 -1,38 Karel Elektronik 3,91 -5,10 -6,24 Karsan Otomotiv 1,28 0,79 0,00 Karsu Tekstil 1,14 -7,32 -8,80 Karsusan Su Ürünleri San. 3,55 0,28 -4,05 Kartonsan 328,80 0,80 0,77 Katmerciler Ekipman 5,53 -4,82 -5,79 Kent Gıda 117,00 -2,17 -1,68 Kerevitaş Gıda 1,76 -0,56 -2,22 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -5,71 -5,71 Kiler GMYO 1,70 -2,30 -2,86 Klimasan Klima 3,79 -3,32 -4,29 Koç Holding 13,63 -2,85 -4,01 Konfrut Gıda 23,76 4,49 -0,50 Konya Çimento 174,30 -2,02 -2,08 Kordsa Teknik Tekstil 9,16 -3,17 -6,34 Koza Altın 52,35 4,08 2,05 Koza Madencilik 7,07 -2,88 -2,08 Körfez GMYO 1,23 0,82 0,82 Kristal Kola 1,02 -0,97 -2,86 Kron Telekomünikasyon 8,05 -9,24 -7,47 Kuştur Kuşadası Turizm 15,99 -0,06 -0,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 -0,88 -0,88 Kütahya Porselen 4,23 -6,00 -7,03 Lider Faktoring 2,43 9,95 8,00 Link Bilgisayar 8,18 -0,24 -1,68 Logo Yazılım 26,36 0,23 -2,87 Lokman Hekim Sağlık 4,52 7,88 0,44 Lüks Kadife 5,18 12,36 6,80 Makina Takım 1,55 -4,32 0,65 Mardin Çimento 3,71 10,75 13,80 Marka Yatırım Holding 0,66 4,76 6,45 Marmaris Altınyunus 17,31 -1,09 -1,42 Marshall 24,30 -3,57 -3,65 Martı GMYO 0,61 -4,69 -6,15 Martı Otel 0,57 -1,72 -1,72 Mavi Giyim 31,40 -2,61 -2,55 Mazhar Zorlu Holding 4,00 1,27 4,99 Mega Polietilen 2,04 -0,97 0,00 Menderes Tekstil 0,69 -5,48 -4,17 Mensa 0,24 71,43 71,43 Merit Turizm 6,00 0,17 0,17 Merko Gıda 1,02 2,00 0,99 Metal Gayrimenkul 0,80 0,00 -8,05 Metemtur Otelcilik 1,02 -1,92 -2,86 Metro Holding 0,76 0,00 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 0,91 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 1,68 2,54 Migros Ticaret 14,13 -6,30 -5,17 Milpa 1,61 20,15 8,05 Mistral GMYO 1,59 7,43 3,92 MLP Sağlık 9,70 -8,23 -9,35 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 0,00 -6,36 Mondi Tire Kutsan 1,79 -3,24 -3,76 Net Holding 1,86 -6,53 -5,10 Netaş Telekom. 6,41 -0,77 -0,77 Niğbaş Niğde Beton 3,45 -8,73 -13,75 Nuh Çimento 7,65 -1,42 -1,16 Nurol GMYO 2,04 -3,77 -2,86 Odaş Elektrik 1,86 -2,62 -2,62 Olmuksan-IP 3,43 0,29 1,78 Orge Enerji Elektrik 3,29 11,90 5,45 Orma Orman Mahsulleri 1,15 -10,16 -4,17 Osmanlı Menkul 1,59 -7,13 -7,56 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -3,67 -2,78 Otokar 91,85 5,09 4,08 Oyak Yat. Ort. 1,48 1,37 -9,20 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 -1,94 -0,98 Özak GMYO 2,03 -3,79 -3,79 Özbal Çelik Boru 1,37 0,00 -0,72 Özderici GMYO 2,10 5,00 -10,64 Özerden Plastik 2,34 -6,40 -6,40 Panora GMYO 4,17 0,72 -0,48 Park Elek.Madencilik 2,33 -2,10 -3,32 Parsan 8,47 -4,83 -3,31 Pegasus 21,72 -4,99 -5,24 Peker GMYO 10,28 -50,77 -48,70 Penguen Gıda 1,18 0,00 9,26 Pera GMYO 0,68 -2,86 -11,69 Pergamon Dış Ticaret 8,85 -0,56 -1,12 Petkim 4,86 -2,41 -3,57 Petrokent Turizm 66,00 -3,93 -3,93 Pınar Et Ve Un 4,93 -3,14 -3,71 Pınar Su 1,28 2,40 2,40 Pınar Süt 6,14 -7,25 -7,25 Plastikkart 2,93 30,22 8,52 Polisan Holding 6,33 1,77 1,28 Politeknik Metal 35,00 1,45 -2,78 Prizma Press Matbaacılık 1,54 -3,14 -0,65 QNB Finans Fin. Kir. 6,92 -10,36 1,76 QNB Finansbank 9,13 1,22 1,33 Ral Yatırım Holding 1,85 5,71 0,54 Ray Sigorta 1,40 0,00 0,72 Reysaş GMYO 0,67 -2,90 -2,90 Reysaş Lojistik 0,71 -4,05 -4,05 Rhea Girişim 0,62 -7,46 -6,06 Rodrigo Tekstil 1,89 1,07 -0,53 Royal Halı 1,02 6,25 3,03 RTA Laboratuvarları 1,70 -2,30 -2,30 Sabancı Holding 7,23 -2,43 -3,86 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 1,57 -1,02 Salix Yatırım Holding 3,75 -2,60 -2,60 Sanel Mühendislik 2,19 -3,52 0,46 Sanifoam Sünger 1,27 1,60 1,60 Sanko Pazarlama 2,26 -1,74 -2,16 Saray Matbaacılık 0,98 -1,01 -2,00 Sarkuysan 3,43 1,18 0,59 Sasa Polyester 7,91 -2,22 -3,42 Say Reklamcılık 0,90 -3,23 -4,26 Sekuro Plastik 2,90 -1,69 -2,03 Selçuk Ecza Deposu 2,78 -0,36 -0,36 Selçuk Gıda 1,29 1,57 -3,01 Senkron Güvenlik 1,02 -7,27 2,00 Serve Film Prodüksiyon 1,90 -2,56 -2,56 Servet GMYO 4,25 -9,19 -9,57 Seyitler Kimya 3,81 -3,05 -1,04 Silverline Endüstri 1,30 -4,41 -2,99 Sinpaş GMYO 0,36 0,00 -2,70 Soda Sanayii 7,35 3,67 3,52 Sodaş Sodyum Sanayii 6,11 -0,65 -3,02 Söktaş 1,26 0,80 -0,79 Sönmez Filament 3,02 -2,58 -3,21 Sönmez Pamuklu 2,90 -6,15 -7,05 Sumaş Suni Tahta 6,94 1,31 -0,86 Şeker Fin. Kir. 2,75 -4,18 -2,48 Şekerbank 1,05 -3,67 -4,55 Şişe Cam 5,21 -7,30 -8,11 Şok Marketler 10,88 2,16 1,21 T. Halk Bankası 6,81 -3,40 -2,99 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,30 -1,94 1,07 T.S.K.B. 0,72 -6,49 -11,11 T.Tuborg 9,30 -4,12 -1,38 Taç Tarım Ürünleri 5,32 -1,48 5,14 Tat Gıda 3,77 0,00 -1,31 TAV Havalimanları 22,44 -4,51 -6,19 Taze Kuru Gıda 7,00 2,94 2,94 Tek-Art Turizm 0,80 -3,61 -5,88 Tekfen Holding 19,92 -2,06 -3,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,92 -0,68 -1,68 Temapol Polimer Plastik 3,27 4,14 6,86 TGS Dış Ticaret 2,25 -6,64 -4,26 Tofaş Oto. Fab. 15,69 -4,74 -7,16 Torunlar GMYO 1,50 -0,66 -0,66 Trabzon Liman 8,24 -1,32 -1,79 Trabzonspor Sportif 1,49 -3,25 -3,25 Trakya Cam 2,88 -2,70 -4,95 Trend GMYO 1,28 0,79 0,79 TSKB GMYO 0,78 -3,70 -4,88 Tuğçelik 2,17 2,36 1,88 Tukaş 1,53 -3,77 -7,83 Turcas Petrol 1,36 -3,55 -3,55 Turkcell 11,78 -1,83 -3,20 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 -1,80 -3,11 Tüpraş 114,30 -2,72 -2,06 Türk Hava Yolları 15,11 -5,62 -6,21 Türk Prysmian Kablo 1,85 6,32 5,11 Türk Telekom 3,68 -5,15 -5,64 Türk Traktör 32,00 -5,04 -8,31 Türker Proje Gayrimenkul 32,00 -1,60 -0,44 Ufuk Yatırım 1,15 1,77 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,20 9,09 5,26 Ulusoy Elektrik 16,11 3,60 0,94 Ulusoy Un Sanayi 2,04 -2,39 -1,92 Umpaş Holding 0,50 -9,09 -9,09 Uşak Seramik 1,02 -9,73 -8,11 Utopya Turizm 4,15 1,47 1,22 Uzertaş Boya 0,57 -5,00 -5,00 Ülker Bisküvi 14,30 -0,90 -2,52 Ünye Çimento 3,43 -1,15 -1,15 Vakıf Fin. Kir. 1,67 -5,11 -6,18 Vakıf GMYO 1,92 -4,00 -3,52 Vakıf Yat. Ort. 1,55 3,33 1,97 Vakıflar Bankası 3,79 -2,57 -2,82 Vakko Tekstil 2,63 -4,01 -4,01 Vanet Gıda 1,71 5,56 31,54 Verusa Holding 14,60 -10,70 -12,05 Verusaturk Girisim 3,08 -6,10 -6,95 Vestel 5,33 -3,09 -3,96 Vestel Beyaz Eşya 10,70 -10,08 -10,98 Viking Kağıt 1,07 -2,73 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 -11,18 -12,21 Yapı ve Kredi Bank. 1,58 -1,25 -1,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,61 -5,09 -6,45 Yataş 4,29 -0,92 -4,03 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 -3,19 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,04 0,63 0,12 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,69 0,73 0,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.198,40 7,29 -0,03 Yonga Mobilya 5,09 -24,03 -22,88 Yünsa 4,24 -0,24 -2,75 Zorlu Enerji 1,23 -0,81 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)