Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 56.394,00 22,60 22,86 İş Bankası (B) 4.050,00 46,47 32,34 İş Bankası (C) 5,42 -7,19 19,65 İş Bankası (Kur.) 98.999,90 75,22 103,70 İş Fin.Kir. 6,12 8,13 32,18 İş Girişim 2,23 -1,33 9,31 İş GMYO 1,07 0,00 -0,93 İş Portföy BIST 30 HY BYF 35,68 -0,78 12,34 İş Y. Men. Değ. 2,55 2,00 23,79 İş Yat. Ort. 1,03 6,19 13,19 İşbir Holding 170,00 3,03 23,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 1,67 -27,38 İttifak Holding 3,13 3,64 0,97 İz Hayvancılık Tarım 3,44 11,33 -47,80 İzmir Demir Çelik 1,80 -3,23 8,43 İzmir Fırça 2,15 3,86 3,86 İzocam 23,14 1,05 8,03 Jantsa Jant Sanayi 26,70 -1,11 -3,96 Kafein Yazılım 7,24 -1,90 4,02 Kapital Yat. Holding 2,53 -2,69 -11,85 Kaplamin 3,42 -0,29 -5,00 Kardemir (A) 2,05 -5,96 12,64 Kardemir (B) 2,05 -5,96 12,02 Kardemir (D) 2,30 -9,45 5,50 Karel Elektronik 5,28 1,54 26,62 Karsan Otomotiv 1,38 -6,76 7,81 Karsu Tekstil 1,32 0,00 5,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,48 -1,69 -5,95 Kartonsan 378,40 5,11 15,97 Katmerciler Ekipman 5,82 -5,98 -0,85 Kent Gıda 121,50 -0,41 2,10 Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -3,23 -14,29 Kiler GMYO 1,98 2,59 13,14 Klimasan Klima 5,04 3,07 27,27 Koç Holding 17,16 0,94 20,85 Konfrut Gıda 26,60 0,61 11,39 Konya Çimento 185,10 -1,54 3,99 Kordsa Teknik Tekstil 9,05 -0,55 -7,46 Koza Altın 51,85 -1,43 1,07 Koza Madencilik 5,90 -9,09 -18,28 Körfez GMYO 1,28 5,79 4,92 Kristal Kola 1,03 -0,96 -1,90 Kron Telekomünikasyon 8,96 -2,82 2,99 Kuştur Kuşadası Turizm 16,10 -2,90 0,63 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,37 6,20 21,24 Kütahya Porselen 4,37 -2,02 -3,96 Lider Faktoring 2,33 -1,69 3,56 Link Bilgisayar 11,00 -3,51 32,21 Logo Yazılım 30,54 -3,29 12,53 Lokman Hekim Sağlık 4,71 -3,29 4,67 Lüks Kadife 5,30 -2,75 9,28 Makina Takım 1,45 -2,68 -5,84 Mardin Çimento 3,53 2,02 8,28 Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06 Marmaris Altınyunus 17,60 -0,11 0,23 Marshall 24,70 -6,44 -2,06 Martı GMYO 0,67 -1,47 3,08 Martı Otel 0,59 0,00 1,72 Mavi Giyim 39,44 -4,41 22,41 Mazhar Zorlu Holding 3,61 -2,43 -5,25 Mega Polietilen 2,80 35,27 37,25 Menderes Tekstil 0,72 -5,26 0,00 Mensa 0,34 6,25 142,86 Merit Turizm 6,75 14,41 12,69 Merko Gıda 0,81 -25,00 -19,80 Metal Gayrimenkul 1,00 -9,91 14,94 Metemtur Otelcilik 1,40 -13,04 33,33 Metro Holding 0,78 0,00 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 7,32 20,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,43 -2,72 21,19 Migros Ticaret 16,45 -4,58 10,40 Milpa 1,48 -4,52 -0,67 Mistral GMYO 1,48 -0,67 -3,27 MLP Sağlık 12,72 -4,36 18,88 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -2,11 -15,45 Mondi Tire Kutsan 1,93 -2,03 3,76 Net Holding 1,80 -1,10 -8,16 Netaş Telekom. 7,10 -8,39 9,91 Niğbaş Niğde Beton 4,79 -6,08 19,75 Nuh Çimento 7,14 0,42 -7,75 Nurol GMYO 2,26 -1,31 7,62 Odaş Elektrik 1,91 -9,05 35,65 Olmuksan-IP 4,13 4,82 22,55 Orge Enerji Elektrik 3,63 6,14 16,35 Orma Orman Mahsulleri 1,09 -4,39 -9,17 Osmanlı Menkul 1,57 -2,48 -8,72 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -10,16 6,48 Otokar 107,10 -0,83 21,36 Oyak Yat. Ort. 1,25 2,46 -23,31 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -0,94 2,94 Özak GMYO 2,29 5,53 8,53 Özbal Çelik Boru 1,29 0,00 -6,52 Özderici GMYO 1,07 20,22 -54,47 Özerden Plastik 3,03 -2,57 21,20 Panora GMYO 4,42 3,03 5,49 Park Elek.Madencilik 2,53 -1,56 4,98 Parsan 11,15 6,90 27,28 Pegasus 29,42 1,03 28,36 Peker GMYO 3,41 4,28 -58,54 Penguen Gıda 1,80 16,13 66,67 Pera GMYO 0,59 -4,84 -23,38 Pergamon Dış Ticaret 9,23 -0,97 3,13 Petkim 5,75 0,52 14,09 Petrokent Turizm 64,55 0,16 -6,04 Pınar Et Ve Un 5,61 -1,41 9,57 Pınar Su 1,28 -0,78 2,40 Pınar Süt 6,81 -0,87 2,87 Plastikkart 3,13 5,74 15,93 Polisan Holding 6,63 1,22 6,08 Politeknik Metal 35,58 -1,71 -1,17 Prizma Press Matbaacılık 1,59 -3,64 2,58 QNB Finans Fin. Kir. 6,03 3,97 -11,32 QNB Finansbank 8,09 -0,86 -10,21 Ral Yatırım Holding 3,37 17,01 83,15 Ray Sigorta 1,56 0,65 12,23 Reysaş GMYO 0,77 1,32 11,59 Reysaş Lojistik 0,77 0,00 4,05 Rhea Girişim 0,63 -1,56 -4,55 Rodrigo Tekstil 2,40 0,84 26,32 Royal Halı 1,33 4,72 34,34 RTA Laboratuvarları 1,63 -1,21 -6,32 Sabancı Holding 9,17 0,44 21,94 Safkar Ege Soğutmacılık 2,41 5,70 22,96 Salix Yatırım Holding 3,28 42,61 -14,81 Sanel Mühendislik 2,41 -6,95 10,55 Sanifoam Sünger 1,54 -2,53 23,20 Sanko Pazarlama 2,26 -2,16 -2,16 Saray Matbaacılık 1,09 1,87 9,00 Sarkuysan 3,47 0,87 1,76 Sasa Polyester 8,43 -0,71 2,93 Say Reklamcılık 0,96 3,23 2,13 Sekuro Plastik 3,03 -0,98 2,36 Selçuk Ecza Deposu 3,32 2,47 19,00 Selçuk Gıda 1,15 -3,36 -13,53 Senkron Güvenlik 3,66 18,06 266,00 Serve Film Prodüksiyon 1,88 1,62 -3,59 Servet GMYO 4,00 -2,91 -14,89 Seyitler Kimya 3,60 -1,64 -6,49 Silverline Endüstri 1,40 -2,10 4,48 Sinpaş GMYO 0,37 -2,63 0,00 Soda Sanayii 7,01 0,72 -1,27 Sodaş Sodyum Sanayii 6,85 -1,86 8,73 Söktaş 1,23 1,65 -3,15 Sönmez Filament 3,36 -1,75 7,69 Sönmez Pamuklu 3,35 -7,46 7,37 Sumaş Suni Tahta 6,70 1,67 -4,29 Şeker Fin. Kir. 2,83 4,04 0,35 Şekerbank 1,23 4,24 11,82 Şişe Cam 6,35 -6,07 11,99 Şok Marketler 11,19 1,73 4,09 T. Halk Bankası 7,40 -1,99 5,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,40 -5,80 -16,43 T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70 T.Tuborg 9,30 1,42 -1,38 Taç Tarım Ürünleri 4,01 4,16 -20,75 Tat Gıda 4,45 0,91 16,49 TAV Havalimanları 28,44 2,08 18,90 Taze Kuru Gıda 6,24 1,13 -8,24 Tek-Art Turizm 0,80 -1,23 -5,88 Tekfen Holding 25,08 4,50 21,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,12 -3,11 5,05 Temapol Polimer Plastik 2,86 -2,39 -6,54 TGS Dış Ticaret 2,83 13,20 20,43 Tofaş Oto. Fab. 19,34 -7,02 14,44 Torunlar GMYO 1,72 -1,71 13,91 Trabzon Liman 8,83 -0,90 5,24 Trabzonspor Sportif 1,21 -3,20 -21,43 Trakya Cam 3,46 -1,14 14,19 Trend GMYO 1,35 0,00 6,30 TSKB GMYO 0,79 9,72 -3,66 Tuğçelik 2,28 2,70 7,04 Tukaş 3,68 27,78 121,69 Turcas Petrol 1,55 0,65 9,93 Turkcell 14,50 -0,34 19,15 Tümosan Motor ve Traktör 4,62 -3,14 2,67 Tüpraş 141,00 1,95 20,82 Türk Hava Yolları 14,71 -0,34 -8,69 Türk Prysmian Kablo 1,89 -0,53 7,39 Türk Telekom 5,10 2,41 30,77 Türk Traktör 35,52 -5,03 1,78 Türker Proje Gayrimenkul 31,54 -1,44 -1,87 Ufuk Yatırım 1,13 -2,59 -0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 6,72 11,40 Ulusoy Elektrik 15,77 0,13 -1,19 Ulusoy Un Sanayi 2,29 0,00 10,10 Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82 Uşak Seramik 1,08 4,85 -2,70 Utopya Turizm 4,41 0,92 7,56 Uzertaş Boya 1,10 19,57 83,33 Ülker Bisküvi 19,55 0,46 33,27 Ünye Çimento 3,58 -1,65 3,17 Vakıf Fin. Kir. 1,67 -0,60 -6,18 Vakıf GMYO 2,22 7,77 11,56 Vakıf Yat. Ort. 1,23 2,50 -19,08 Vakıflar Bankası 4,77 2,14 22,31 Vakko Tekstil 2,98 1,36 8,76 Vanet Gıda 1,63 1,87 25,38 Verusa Holding 18,24 6,60 9,88 Verusaturk Girisim 3,22 -0,31 -2,72 Vestel 6,42 -4,18 15,68 Vestel Beyaz Eşya 14,99 7,92 24,71 Viking Kağıt 1,12 0,00 1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 0,00 -5,23 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 0,51 23,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,16 -8,60 Yataş 4,91 1,24 9,84 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 0,00 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,81 0,11 9,71 Yeşil GMYO 0,29 7,41 7,41 Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69 Yeşil Yatırım Holding 10,03 -0,20 4,15 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.194,90 2,04 -0,19 Yonga Mobilya 6,75 3,21 2,27 Yünsa 4,96 1,64 13,76 Zorlu Enerji 1,41 -5,37 14,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)