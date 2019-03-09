Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:





Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 79.198,70 72,55 İş Bankası (B) 3.750,00 -8,83 22,54 İş Bankası (C) 5,96 3,29 31,57 İş Bankası (Kur.) 67.500,00 -15,63 38,88 İş Fin.Kir. 8,21 5,66 77,32 İş Girişim 2,87 23,18 40,69 İş GMYO 0,99 -3,88 -8,33 İş Portföy BIST 30 HY BYF 35,18 -2,11 10,77 İş Y. Men. Değ. 2,42 -1,22 17,48 İş Yat. Ort. 1,02 0,00 12,09 İşbir Holding 178,50 3,30 29,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -36,07 -53,57 İttifak Holding 3,62 -2,43 16,77 İz Hayvancılık Tarım 3,68 -0,81 -44,16 İzmir Demir Çelik 1,76 -4,35 6,02 İzmir Fırça 1,91 -4,98 -7,73 İzocam 21,46 -4,37 0,19 Jantsa Jant Sanayi 28,50 0,35 2,52 Kafein Yazılım 7,19 -8,99 3,30 Kapital Yat. Holding 2,45 5,60 -14,63 Kaplamin 3,41 -3,94 -5,28 Kardemir (A) 2,30 -4,17 26,37 Kardemir (B) 2,26 -4,24 23,50 Kardemir (D) 2,33 -7,17 6,88 Karel Elektronik 6,26 -5,72 50,12 Karsan Otomotiv 1,43 -12,27 11,72 Karsu Tekstil 1,28 -3,76 2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,38 -3,43 -8,65 Kartonsan 366,10 -1,32 12,20 Katmerciler Ekipman 6,09 -2,56 3,75 Kent Gıda 126,00 -4,18 5,88 Kerevitaş Gıda 1,72 -1,15 -4,44 Kervansaray Yat. Holding 0,28 -3,45 -20,00 Kiler GMYO 2,18 11,79 24,57 Klimasan Klima 5,98 0,34 51,01 Koç Holding 18,05 -1,90 27,11 Konfrut Gıda 24,44 -8,60 2,35 Konya Çimento 216,70 14,29 21,74 Kordsa Teknik Tekstil 10,65 -5,59 8,90 Koza Altın 44,68 -10,53 -12,90 Koza Madencilik 5,59 -9,11 -22,58 Körfez GMYO 1,20 -0,83 -1,64 Kristal Kola 1,00 0,00 -4,76 Kron Telekomünikasyon 9,86 -6,98 13,33 Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 11,48 6,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 4,03 37,17 Kütahya Porselen 4,55 -0,44 0,00 Lider Faktoring 2,33 0,00 3,56 Link Bilgisayar 10,92 1,02 31,25 Logo Yazılım 40,20 -1,95 48,12 Lokman Hekim Sağlık 5,00 -10,87 11,11 Lüks Kadife 5,08 7,63 4,74 Makina Takım 1,41 -0,70 -8,44 Mardin Çimento 3,41 -2,01 4,60 Marka Yatırım Holding 0,66 -1,49 6,45 Marmaris Altınyunus 17,00 -2,30 -3,19 Marshall 24,66 -1,12 -2,22 Martı GMYO 0,70 2,94 7,69 Martı Otel 0,61 -1,61 5,17 Mavi Giyim 40,50 -1,27 25,70 Mazhar Zorlu Holding 3,79 5,57 -0,52 Mega Polietilen 2,63 -6,07 28,92 Menderes Tekstil 0,77 -1,28 6,94 Mensa 0,27 3,85 92,86 Merit Turizm 7,10 5,03 18,53 Merko Gıda 0,68 1,49 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,96 -5,88 10,34 Metemtur Otelcilik 1,06 -6,19 0,95 Metro Holding 0,88 18,92 15,79 Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 0,78 17,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,42 -2,74 20,34 Migros Ticaret 15,82 2,33 6,17 Milpa 1,43 1,42 0,05 Mistral GMYO 1,28 -5,19 -16,34 MLP Sağlık 13,75 -6,27 28,50 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18 Mondi Tire Kutsan 2,12 -4,50 13,98 Net Holding 2,00 7,53 2,04 Netaş Telekom. 7,67 -5,66 18,73 Niğbaş Niğde Beton 4,94 3,35 23,50 Nuh Çimento 7,23 -1,77 -6,59 Nurol GMYO 2,14 -4,46 1,90 Odaş Elektrik 1,63 -12,83 15,76 Olmuksan-IP 4,07 -5,35 20,77 Orge Enerji Elektrik 3,72 -6,06 19,23 Orma Orman Mahsulleri 0,99 -3,88 -17,50 Osmanlı Menkul 1,60 -0,62 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,28 12,28 18,52 Otokar 118,20 -0,42 33,94 Oyak Yat. Ort. 1,22 -0,81 -25,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -0,96 0,98 Özak GMYO 2,26 -0,44 7,11 Özbal Çelik Boru 1,20 -4,76 -13,04 Özderici GMYO 0,92 -5,15 -60,85 Özerden Plastik 2,86 -1,04 14,40 Panora GMYO 4,58 -0,87 9,31 Park Elek.Madencilik 2,68 0,75 11,20 Parsan 10,38 -2,26 18,49 Pegasus 30,04 3,59 31,06 Peker GMYO 5,00 36,61 -39,20 Penguen Gıda 2,35 38,24 117,59 Pera GMYO 0,53 -5,36 -31,17 Pergamon Dış Ticaret 10,40 -1,14 16,20 Petkim 4,90 -11,55 -2,78 Petrokent Turizm 68,00 3,82 -1,02 Pınar Et Ve Un 6,26 3,13 22,27 Pınar Su 1,32 -1,49 5,60 Pınar Süt 7,18 -3,23 8,46 Plastikkart 2,92 2,10 8,15 Polisan Holding 7,07 5,84 13,12 Politeknik Metal 35,26 -0,06 -2,06 Prizma Press Matbaacılık 1,57 -2,48 1,29 QNB Finans Fin. Kir. 5,25 -9,95 -22,79 QNB Finansbank 7,35 -5,89 -18,42 Ral Yatırım Holding 3,35 -2,33 82,07 Ray Sigorta 2,11 -21,85 51,80 Reysaş GMYO 0,96 12,94 39,13 Reysaş Lojistik 0,76 -3,80 2,70 Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52 Rodrigo Tekstil 1,95 -6,25 2,63 Royal Halı 1,49 12,88 50,51 RTA Laboratuvarları 1,53 -3,16 -12,07 Sabancı Holding 8,77 -2,88 16,62 Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 0,88 17,35 Salix Yatırım Holding 2,25 -16,04 -41,56 Sanel Mühendislik 2,23 0,45 2,29 Sanifoam Sünger 1,68 9,80 34,40 Sanko Pazarlama 2,20 -1,79 -4,76 Saray Matbaacılık 0,98 -2,97 -2,00 Sarkuysan 3,88 5,43 13,78 Sasa Polyester 8,36 -2,45 2,08 Say Reklamcılık 0,89 -3,26 -5,32 Sekuro Plastik 3,07 -8,90 3,72 Selçuk Ecza Deposu 3,94 3,41 41,22 Selçuk Gıda 1,22 3,39 -8,27 Senkron Güvenlik 3,13 24,21 213,00 Serve Film Prodüksiyon 2,59 12,61 32,82 Servet GMYO 5,08 -1,17 8,09 Seyitler Kimya 3,67 2,51 -4,68 Silverline Endüstri 1,32 1,54 -1,49 Sinpaş GMYO 0,40 2,56 8,11 Soda Sanayii 7,66 -0,91 7,89 Sodaş Sodyum Sanayii 6,70 -0,89 6,35 Söktaş 1,83 56,41 44,09 Sönmez Filament 3,25 -2,69 4,17 Sönmez Pamuklu 3,26 -2,40 4,49 Sumaş Suni Tahta 7,35 -5,53 5,00 Şeker Fin. Kir. 3,11 -2,20 10,28 Şekerbank 1,18 -0,84 7,27 Şişe Cam 6,35 -2,76 11,99 Şok Marketler 9,46 -9,73 -12,00 T. Halk Bankası 7,14 -4,55 1,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 -2,68 -19,50 T.S.K.B. 0,87 2,35 7,41 T.Tuborg 10,06 -0,69 6,68 Taç Tarım Ürünleri 3,77 -1,31 -25,49 Tat Gıda 4,34 -0,23 13,61 TAV Havalimanları 24,44 -10,67 2,17 Taze Kuru Gıda 6,18 -0,32 -9,12 Tek-Art Turizm 0,76 -1,30 -10,59 Tekfen Holding 26,16 1,00 26,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 -5,11 0,00 Temapol Polimer Plastik 2,96 -4,82 -3,27 TGS Dış Ticaret 2,62 2,34 11,49 Tofaş Oto. Fab. 20,76 -2,17 22,84 Torunlar GMYO 1,87 -3,11 23,84 Trabzon Liman 9,50 -4,52 13,23 Trabzonspor Sportif 0,95 -5,00 -30,96 Trakya Cam 3,83 -1,54 26,40 Trend GMYO 1,38 -1,43 8,66 TSKB GMYO 0,78 -4,88 -4,88 Tuğçelik 2,45 0,82 15,02 Tukaş 3,85 -14,44 131,93 Turcas Petrol 1,48 -5,13 4,96 Turkcell 14,13 1,36 16,11 Tümosan Motor ve Traktör 4,70 -4,08 4,44 Tüpraş 142,90 0,56 22,45 Türk Hava Yolları 13,21 -5,44 -18,00 Türk Prysmian Kablo 2,03 -5,14 15,34 Türk Telekom 5,21 0,19 33,59 Türk Traktör 35,16 2,21 0,74 Türker Proje Gayrimenkul 27,70 -7,17 -13,81 Ufuk Yatırım 1,07 -5,31 -6,14 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -22,02 14,91 Ulusoy Elektrik 17,01 0,06 6,58 Ulusoy Un Sanayi 3,02 11,03 45,19 Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82 Uşak Seramik 1,08 -7,69 -2,70 Utopya Turizm 5,96 1,02 45,37 Uzertaş Boya 1,07 4,90 78,33 Ülker Bisküvi 20,28 6,35 38,24 Ünye Çimento 3,35 -6,16 -3,46 Vakıf Fin. Kir. 1,56 -4,88 -12,36 Vakıf GMYO 2,01 -4,74 1,01 Vakıf Yat. Ort. 1,13 -3,42 -25,66 Vakıflar Bankası 5,18 2,98 32,82 Vakko Tekstil 3,02 -6,21 10,22 Vanet Gıda 1,51 -0,66 16,15 Verusa Holding 19,34 4,82 16,51 Verusaturk Girisim 3,19 -4,78 -3,63 Vestel 11,33 8,94 104,14 Vestel Beyaz Eşya 20,50 6,16 70,55 Viking Kağıt 1,07 -1,83 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,71 8,92 -0,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,40 33,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,78 -6,81 Yataş 5,51 -3,50 23,27 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,89 -3,26 -5,32 Yeni Gimat GMYO 8,85 0,91 10,21 Yeşil GMYO 0,29 0,00 7,41 Yeşil Yapı 0,27 -6,90 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,88 -1,50 2,60 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.179,90 -0,91 -0,87 Yonga Mobilya 6,50 -2,84 -1,52 Yünsa 5,09 -9,59 16,74 Zorlu Enerji 1,45 -3,33 17,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)