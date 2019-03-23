Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 51.000,00 -19,51 11,11 İş Bankası (B) 4.050,00 -1,22 32,34 İş Bankası (C) 5,93 -5,42 30,91 İş Bankası (Kur.) 81.000,10 2,92 66,66 İş Fin.Kir. 6,57 -27,00 41,90 İş Girişim 2,79 -12,54 36,76 İş GMYO 0,98 -1,01 -9,26 İş Portföy BIST 30 HY BYF 34,85 -3,01 9,73 İş Y. Men. Değ. 2,44 -0,81 18,45 İş Yat. Ort. 0,99 -1,98 8,79 İşbir Holding 181,10 -5,87 31,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -16,67 -58,33 İttifak Holding 3,85 8,45 24,19 İz Hayvancılık Tarım 3,49 -8,88 -47,04 İzmir Demir Çelik 1,70 -4,49 2,41 İzmir Fırça 1,81 -4,74 -12,56 İzocam 20,80 -4,50 -2,89 Jantsa Jant Sanayi 26,84 -2,19 -3,45 Kafein Yazılım 7,51 -1,96 7,90 Kapital Yat. Holding 2,40 0,00 -16,38 Kaplamin 3,39 -3,69 -5,83 Kardemir (A) 2,39 -0,83 31,32 Kardemir (B) 2,37 -1,66 29,51 Kardemir (D) 2,49 -2,73 14,22 Karel Elektronik 7,54 -7,48 80,82 Karsan Otomotiv 1,52 -1,94 18,75 Karsu Tekstil 1,22 0,00 -2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,36 -4,82 -9,19 Kartonsan 362,00 -2,14 10,94 Katmerciler Ekipman 6,01 -5,95 2,39 Kent Gıda 121,00 -2,42 1,68 Kerevitaş Gıda 1,61 -4,73 -10,56 Kervansaray Yat. Holding 0,28 -6,67 -20,00 Kiler GMYO 2,25 -12,11 28,57 Klimasan Klima 6,56 -2,81 65,66 Koç Holding 17,84 -2,94 25,63 Konfrut Gıda 23,06 -4,00 -3,43 Konya Çimento 201,00 -4,60 12,92 Kordsa Teknik Tekstil 10,73 0,47 9,71 Koza Altın 42,90 -4,24 -16,37 Koza Madencilik 5,68 0,53 -21,33 Körfez GMYO 1,25 -1,57 2,46 Kristal Kola 0,88 -7,37 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,40 -7,69 -3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 10,79 18,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,09 20,11 84,96 Kütahya Porselen 4,58 -0,65 0,66 Lider Faktoring 2,42 0,83 7,56 Link Bilgisayar 10,80 -1,37 29,81 Logo Yazılım 42,04 -3,53 54,90 Lokman Hekim Sağlık 4,62 -7,60 2,67 Lüks Kadife 4,79 -5,89 -1,24 Makina Takım 1,36 -5,56 -11,69 Mardin Çimento 3,44 -1,43 5,52 Marka Yatırım Holding 0,62 -4,62 0,00 Marmaris Altınyunus 17,00 -1,96 -3,19 Marshall 23,94 -0,58 -5,08 Martı GMYO 0,67 -4,29 3,08 Martı Otel 0,59 -3,28 1,72 Mavi Giyim 38,90 -7,34 20,73 Mazhar Zorlu Holding 3,82 8,83 0,26 Mega Polietilen 2,46 0,82 20,59 Menderes Tekstil 0,73 -3,95 1,39 Mensa 0,26 -7,14 85,71 Merit Turizm 7,01 -6,78 17,03 Merko Gıda 0,68 1,49 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,95 -3,06 9,20 Metemtur Otelcilik 1,06 -3,64 0,95 Metro Holding 0,74 -24,49 -2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,19 -6,30 8,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,64 17,14 38,98 Migros Ticaret 14,25 -6,98 -4,36 Milpa 1,40 -4,76 -2,05 Mistral GMYO 1,24 0,00 -18,95 MLP Sağlık 13,22 -2,51 23,55 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 10,20 -1,82 Mondi Tire Kutsan 2,03 -7,73 9,14 Net Holding 1,84 -2,13 -6,12 Netaş Telekom. 8,19 6,50 26,78 Niğbaş Niğde Beton 6,31 8,98 57,75 Nuh Çimento 7,05 -0,70 -8,91 Nurol GMYO 2,12 -2,30 0,95 Odaş Elektrik 1,52 -8,98 7,95 Olmuksan-IP 4,03 2,03 19,58 Orge Enerji Elektrik 3,41 -7,59 9,29 Orma Orman Mahsulleri 0,99 0,00 -17,50 Osmanlı Menkul 1,52 -5,00 -11,63 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -1,72 5,56 Otokar 112,10 -7,74 27,03 Oyak Yat. Ort. 1,19 -2,46 -26,99 Oylum Sınai Yatırımlar 1,19 14,42 16,67 Özak GMYO 2,28 -2,56 8,06 Özbal Çelik Boru 1,16 -6,45 -15,94 Özderici GMYO 0,88 -3,30 -62,55 Özerden Plastik 2,83 -2,41 13,20 Panora GMYO 4,17 -2,27 10,32 Park Elek.Madencilik 2,43 -6,90 0,83 Parsan 9,80 -4,85 11,87 Pegasus 27,70 -8,28 20,86 Peker GMYO 3,83 -17,99 -53,43 Penguen Gıda 2,20 -1,79 103,70 Pera GMYO 0,54 -6,90 -29,87 Pergamon Dış Ticaret 9,36 -6,12 4,58 Petkim 4,62 -6,67 -8,33 Petrokent Turizm 66,00 -2,51 -3,93 Pınar Et Ve Un 7,00 -2,51 36,72 Pınar Su 1,32 -2,22 5,60 Pınar Süt 6,91 -6,62 4,38 Plastikkart 2,78 -11,18 2,96 Polisan Holding 3,42 -4,48 12,18 Politeknik Metal 36,50 6,76 4,09 Prizma Press Matbaacılık 1,61 0,63 3,87 QNB Finans Fin. Kir. 5,05 -0,98 -25,74 QNB Finansbank 7,24 0,98 -19,64 Ral Yatırım Holding 3,35 4,04 82,07 Ray Sigorta 2,30 4,07 65,47 Reysaş GMYO 0,91 -8,08 31,88 Reysaş Lojistik 0,73 -6,41 -1,35 Rhea Girişim 0,72 7,46 9,09 Rodrigo Tekstil 2,57 20,66 35,26 Royal Halı 1,31 -9,66 32,32 RTA Laboratuvarları 1,54 -0,65 -11,49 Sabancı Holding 8,45 -1,63 12,37 Safkar Ege Soğutmacılık 2,25 -3,43 14,80 Salix Yatırım Holding 1,92 -3,52 -50,13 Sanel Mühendislik 2,21 -1,34 1,38 Sanifoam Sünger 1,96 13,95 56,80 Sanko Pazarlama 2,15 -1,83 -6,93 Saray Matbaacılık 1,04 0,00 4,00 Sarkuysan 3,29 -4,91 -3,52 Sasa Polyester 8,25 -5,17 0,73 Say Reklamcılık 0,87 -3,33 -7,45 Sekuro Plastik 3,03 -3,19 2,36 Selçuk Ecza Deposu 3,87 -2,27 38,71 Selçuk Gıda 1,30 1,56 -2,26 Senkron Güvenlik 2,99 -5,97 199,00 Serve Film Prodüksiyon 2,50 -1,96 28,21 Servet GMYO 4,53 -7,55 -3,62 Seyitler Kimya 3,96 2,86 2,86 Silverline Endüstri 1,25 -3,10 -6,72 Sinpaş GMYO 0,39 -2,50 5,41 Soda Sanayii 7,80 -1,52 9,86 Sodaş Sodyum Sanayii 7,38 -1,20 17,14 Söktaş 1,56 -5,45 22,83 Sönmez Filament 3,33 -1,19 6,73 Sönmez Pamuklu 3,17 -3,06 1,60 Sumaş Suni Tahta 7,60 2,70 8,57 Şeker Fin. Kir. 2,93 -5,18 3,90 Şekerbank 1,16 -4,92 5,45 Şişe Cam 6,07 -5,60 7,05 Şok Marketler 8,89 -3,05 -17,30 T. Halk Bankası 6,99 -4,25 -0,43 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,02 -5,09 -21,36 T.S.K.B. 0,83 -4,60 2,47 T.Tuborg 10,14 0,00 7,53 Taç Tarım Ürünleri 3,43 -8,78 -32,21 Tat Gıda 4,46 -1,55 16,75 TAV Havalimanları 23,74 0,79 7,95 Taze Kuru Gıda 6,11 -1,77 -10,15 Tek-Art Turizm 0,74 -5,13 -12,94 Tekfen Holding 25,94 6,75 25,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,88 -0,69 -3,03 Temapol Polimer Plastik 2,94 -2,33 -3,92 TGS Dış Ticaret 2,66 -1,85 13,19 Tofaş Oto. Fab. 17,98 -6,89 15,91 Torunlar GMYO 2,40 12,68 58,94 Trabzon Liman 9,35 -2,50 11,44 Trabzonspor Sportif 0,93 -5,10 -32,42 Trakya Cam 3,51 -9,07 15,84 Trend GMYO 1,34 -1,47 5,51 TSKB GMYO 0,79 -1,25 -3,66 Tuğçelik 2,30 -5,74 7,98 Tukaş 4,40 4,76 165,06 Turcas Petrol 1,47 -3,29 4,26 Turkcell 13,16 -3,94 8,13 Tümosan Motor ve Traktör 4,53 -6,79 0,67 Tüpraş 148,20 -0,74 26,99 Türk Hava Yolları 13,49 3,93 -16,26 Türk Prysmian Kablo 1,99 -5,69 13,07 Türk Telekom 4,79 -9,96 22,82 Türk Traktör 31,24 -3,88 -10,49 Türker Proje Gayrimenkul 26,58 -5,07 -17,30 Ufuk Yatırım 1,10 1,85 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,55 9,15 35,96 Ulusoy Elektrik 17,70 2,37 10,90 Ulusoy Un Sanayi 2,29 -9,13 10,10 Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27 Uşak Seramik 1,10 -2,65 -0,90 Utopya Turizm 5,89 -4,07 43,66 Uzertaş Boya 1,07 -10,83 78,33 Ülker Bisküvi 17,95 -8,88 22,36 Ünye Çimento 3,22 -0,92 -7,20 Vakıf Fin. Kir. 1,52 -5,59 -14,61 Vakıf GMYO 1,99 -4,78 0,00 Vakıf Yat. Ort. 1,11 -1,77 -26,97 Vakıflar Bankası 5,16 -5,32 32,31 Vakko Tekstil 3,04 1,33 10,95 Vanet Gıda 1,46 -2,67 12,31 Verusa Holding 21,02 5,00 26,63 Verusaturk Girisim 3,12 -2,80 -5,74 Vestel 13,69 12,21 146,67 Vestel Beyaz Eşya 17,82 -8,80 48,25 Viking Kağıt 1,07 -2,73 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 -4,24 -8,14 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 -1,35 37,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,48 -4,62 -11,11 Yataş 5,35 -2,73 19,69 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,87 -4,40 -7,45 Yeni Gimat GMYO 9,00 0,22 12,08 Yeşil GMYO 0,28 0,00 3,70 Yeşil Yapı 0,27 -3,57 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,16 0,11 -4,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.098,90 -2,42 -4,55 Yonga Mobilya 6,26 0,16 -5,15 Yünsa 4,96 -4,62 13,76 Zorlu Enerji 1,32 -6,38 7,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)