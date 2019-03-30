Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:



Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 50.029,00 -1,90 9,00 İş Bankası (B) 4.250,00 4,94 38,88 İş Bankası (C) 5,50 -7,25 21,41 İş Bankası (Kur.) 81.000,10 0,00 66,66 İş Fin.Kir. 6,82 3,81 47,30 İş Girişim 2,92 4,66 43,14 İş GMYO 0,94 -4,08 -12,96 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,08 -5,08 4,16 İş Y. Men. Değ. 2,21 1,03 19,66 İş Yat. Ort. 0,79 -1,62 7,03 İşbir Holding 162,80 -10,10 17,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 -14,29 -64,29 İttifak Holding 3,83 -0,52 23,55 İz Hayvancılık Tarım 3,42 -2,01 -48,10 İzmir Demir Çelik 1,64 -3,53 -1,20 İzmir Fırça 1,64 -9,39 -20,77 İzocam 19,88 -4,42 -7,19 Jantsa Jant Sanayi 27,82 3,65 0,07 Kafein Yazılım 7,09 -5,59 1,87 Kapital Yat. Holding 2,21 -7,92 -23,00 Kaplamin 3,16 -6,78 -12,22 Kardemir (A) 2,34 -2,09 28,57 Kardemir (B) 2,33 -1,69 27,32 Kardemir (D) 2,40 -3,61 10,09 Karel Elektronik 6,94 -7,96 66,43 Karsan Otomotiv 1,50 -1,32 17,19 Karsu Tekstil 1,23 0,82 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 4,69 39,58 26,76 Kartonsan 345,00 -4,70 5,73 Katmerciler Ekipman 6,23 3,66 6,13 Kent Gıda 118,00 -2,48 -0,84 Kerevitaş Gıda 1,47 -8,70 -18,33 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -3,57 -22,86 Kiler GMYO 2,14 -4,89 22,29 Klimasan Klima 6,62 0,91 67,17 Koç Holding 16,09 -9,81 13,31 Konfrut Gıda 23,50 1,91 -1,59 Konya Çimento 182,90 -9,00 2,75 Kordsa Teknik Tekstil 10,41 0,29 10,03 Koza Altın 41,96 -2,19 -18,21 Koza Madencilik 5,58 -1,76 -22,71 Körfez GMYO 1,13 -9,60 -7,38 Kristal Kola 0,80 -9,09 -23,81 Kron Telekomünikasyon 7,96 -5,24 -8,51 Kuştur Kuşadası Turizm 19,96 5,05 24,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,72 -17,70 52,21 Kütahya Porselen 4,16 -9,17 -8,57 Lider Faktoring 2,31 -4,55 2,67 Link Bilgisayar 13,64 26,30 63,94 Logo Yazılım 39,20 -6,76 44,44 Lokman Hekim Sağlık 4,47 -3,25 -0,67 Lüks Kadife 4,67 -2,51 -3,71 Makina Takım 1,27 -6,62 -17,53 Mardin Çimento 3,32 -3,49 1,84 Marka Yatırım Holding 0,56 -9,68 -9,68 Marmaris Altınyunus 16,07 -5,47 -8,49 Marshall 23,14 -3,34 -8,25 Martı GMYO 0,61 -8,96 -6,15 Martı Otel 0,57 -3,39 -1,72 Mavi Giyim 38,56 -0,87 19,68 Mazhar Zorlu Holding 3,86 1,05 1,31 Mega Polietilen 2,23 -9,35 9,31 Menderes Tekstil 0,67 -8,22 -6,94 Mensa 0,24 -7,69 71,43 Merit Turizm 7,40 5,56 23,54 Merko Gıda 0,64 -5,88 -36,63 Metal Gayrimenkul 0,87 -8,42 0,00 Metemtur Otelcilik 1,03 -2,83 -1,90 Metro Holding 0,75 1,35 -1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -5,04 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,35 -17,68 14,41 Migros Ticaret 13,56 -4,84 -8,99 Milpa 1,45 3,57 1,45 Mistral GMYO 1,20 -3,23 -21,57 MLP Sağlık 12,60 -4,69 17,76 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 -4,63 -6,36 Mondi Tire Kutsan 1,99 -1,97 6,99 Net Holding 1,72 -6,52 -12,24 Netaş Telekom. 8,16 -0,37 26,32 Niğbaş Niğde Beton 7,10 12,52 77,50 Nuh Çimento 6,94 -1,56 -10,34 Nurol GMYO 2,13 0,47 1,43 Odaş Elektrik 1,49 -1,97 5,82 Olmuksan-IP 3,82 -5,21 13,35 Orge Enerji Elektrik 3,33 -2,35 6,73 Orma Orman Mahsulleri 1,02 3,03 -15,00 Osmanlı Menkul 1,60 5,26 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -7,02 -1,85 Otokar 104,90 -3,85 22,14 Oyak Yat. Ort. 1,16 -2,52 -28,83 Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 -7,56 7,84 Özak GMYO 2,16 -5,26 2,37 Özbal Çelik Boru 1,11 -4,31 -19,57 Özderici GMYO 0,83 -5,68 -64,68 Özerden Plastik 2,83 0,00 13,20 Panora GMYO 4,18 0,24 10,58 Park Elek.Madencilik 2,28 -6,17 -5,39 Parsan 9,00 -8,16 2,74 Pegasus 27,20 -1,81 18,67 Peker GMYO 3,77 -1,57 -54,16 Penguen Gıda 2,00 -9,09 85,19 Pera GMYO 0,51 -5,56 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 9,00 -3,85 0,56 Petkim 4,54 -1,73 -9,92 Petrokent Turizm 65,00 -1,52 -5,39 Pınar Et Ve Un 6,55 -6,43 27,93 Pınar Su 1,28 -3,03 2,40 Pınar Süt 6,63 -4,05 0,15 Plastikkart 2,81 1,08 4,07 Polisan Holding 3,18 -7,02 4,30 Politeknik Metal 42,96 17,70 22,51 Prizma Press Matbaacılık 1,62 0,62 4,52 QNB Finans Fin. Kir. 4,82 -4,55 -29,12 QNB Finansbank 6,66 -8,01 -26,08 Ral Yatırım Holding 3,87 15,52 110,33 Ray Sigorta 1,95 -15,22 40,29 Reysaş GMYO 0,87 -4,40 26,09 Reysaş Lojistik 0,75 2,74 1,35 Rhea Girişim 0,68 -5,56 3,03 Rodrigo Tekstil 2,78 8,17 46,32 Royal Halı 1,30 -0,76 31,31 RTA Laboratuvarları 1,37 -11,04 -21,26 Sabancı Holding 7,84 -7,22 4,26 Safkar Ege Soğutmacılık 2,09 -7,11 6,63 Salix Yatırım Holding 1,78 -7,29 -53,77 Sanel Mühendislik 2,25 1,81 3,21 Sanifoam Sünger 1,75 -10,71 40,00 Sanko Pazarlama 2,08 -3,26 -9,96 Saray Matbaacılık 0,97 -6,73 -3,00 Sarkuysan 3,25 -1,22 -4,69 Sasa Polyester 7,99 -3,15 -2,44 Say Reklamcılık 0,85 -2,30 -9,57 Sekuro Plastik 2,87 -5,28 -3,04 Selçuk Ecza Deposu 3,83 -1,03 37,28 Selçuk Gıda 1,28 -1,54 -3,76 Senkron Güvenlik 3,09 3,34 209,00 Serve Film Prodüksiyon 2,41 -3,60 23,59 Servet GMYO 4,44 -1,99 -5,53 Seyitler Kimya 4,00 1,01 3,90 Silverline Endüstri 1,14 -8,80 -14,93 Sinpaş GMYO 0,40 2,56 8,11 Soda Sanayii 7,50 -3,85 5,63 Sodaş Sodyum Sanayii 7,40 0,27 17,46 Söktaş 1,53 -1,92 20,47 Sönmez Filament 3,15 -5,41 0,96 Sönmez Pamuklu 2,97 -6,31 -4,81 Sumaş Suni Tahta 7,60 0,00 8,57 Şeker Fin. Kir. 3,10 5,80 9,93 Şekerbank 1,07 -7,76 -2,73 Şişe Cam 5,83 -3,95 2,82 Şok Marketler 9,04 1,69 -15,91 T. Halk Bankası 6,38 -8,73 -9,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,42 -2,72 -23,50 T.S.K.B. 0,76 -8,43 -6,17 T.Tuborg 10,24 0,99 8,59 Taç Tarım Ürünleri 3,14 -8,45 -37,94 Tat Gıda 4,29 -3,81 12,30 TAV Havalimanları 23,34 -1,68 6,13 Taze Kuru Gıda 6,12 0,16 -10,00 Tek-Art Turizm 0,71 -4,05 -16,47 Tekfen Holding 22,54 -13,11 8,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,65 -7,99 -10,77 Temapol Polimer Plastik 2,82 -4,08 -7,84 TGS Dış Ticaret 2,58 -3,01 9,79 Tofaş Oto. Fab. 17,11 -4,84 10,31 Torunlar GMYO 2,30 -4,17 52,32 Trabzon Liman 9,03 -3,42 7,63 Trabzonspor Sportif 0,90 -3,23 -34,60 Trakya Cam 3,32 -5,41 9,57 Trend GMYO 1,34 0,00 5,51 TSKB GMYO 0,73 -7,59 -10,98 Tuğçelik 2,25 -2,17 5,63 Tukaş 4,13 -6,14 148,80 Turcas Petrol 1,40 -4,76 -0,71 Turkcell 12,09 -8,13 -0,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,35 -3,97 -3,33 Tüpraş 124,80 -5,81 19,61 Türk Hava Yolları 12,93 -4,15 -19,74 Türk Prysmian Kablo 2,00 0,50 13,64 Türk Telekom 4,35 -9,19 11,54 Türk Traktör 30,70 -1,73 -12,03 Türker Proje Gayrimenkul 26,20 -1,43 -18,48 Ufuk Yatırım 1,12 1,82 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,39 -10,32 21,93 Ulusoy Elektrik 18,02 1,81 12,91 Ulusoy Un Sanayi 2,29 0,00 10,10 Umpaş Holding 0,42 5,00 -23,64 Uşak Seramik 1,02 -7,27 -8,11 Utopya Turizm 6,35 7,81 54,88 Uzertaş Boya 1,02 -4,67 70,00 Ülker Bisküvi 17,04 -5,07 16,16 Ünye Çimento 3,00 -6,83 -13,54 Vakıf Fin. Kir. 1,42 -6,58 -20,22 Vakıf GMYO 1,80 -9,55 -9,55 Vakıf Yat. Ort. 1,07 -3,60 -29,61 Vakıflar Bankası 4,53 -12,21 16,15 Vakko Tekstil 2,77 -8,88 1,09 Vanet Gıda 1,34 -8,22 3,08 Verusa Holding 21,92 4,28 32,05 Verusaturk Girisim 3,13 0,32 -5,44 Vestel 12,89 -5,84 132,25 Vestel Beyaz Eşya 16,90 -5,16 40,60 Viking Kağıt 1,00 -6,54 -9,09 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -9,49 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -3,18 33,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,81 -10,39 Yataş 5,14 -3,93 14,99 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 -5,75 -12,77 Yeni Gimat GMYO 9,01 0,11 12,20 Yeşil GMYO 0,26 -7,14 -3,70 Yeşil Yapı 0,25 -7,41 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 8,64 -5,68 -10,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.089,70 -0,44 -4,97 Yonga Mobilya 5,88 -6,07 -10,91 Yünsa 4,64 -6,45 6,42 Zorlu Enerji 1,24 -6,06 0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)