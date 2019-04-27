Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 203.000,00 40,97 342,27 İş Bankası (B) 26.236,80 38,24 757,36 İş Bankası (C) 5,49 -7,11 21,19 İş Bankası (Kur.) 242.000,00 8,52 397,92 İş Fin.Kir. 8,18 2,51 76,67 İş Girişim 2,91 -3,96 42,65 İş GMYO 1,00 -0,99 -7,41 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,33 -2,43 4,94 İş Y. Men. Değ. 2,39 -0,83 29,41 İş Yat. Ort. 0,80 2,56 8,38 İşbir Holding 205,80 23,90 49,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -64,29 İttifak Holding 6,38 21,06 105,81 İz Hayvancılık Tarım 6,71 14,12 1,82 İzmir Demir Çelik 1,72 -2,27 3,61 İzmir Fırça 1,80 2,27 -13,04 İzocam 20,42 -2,11 -4,67 Jantsa Jant Sanayi 28,20 -0,70 1,44 Kafein Yazılım 6,82 2,25 -0,99 Kapital Yat. Holding 1,88 5,03 -34,49 Kaplamin 3,30 -3,23 -8,33 Kardemir (A) 2,30 -4,17 26,37 Kardemir (B) 2,28 -2,56 24,59 Kardemir (D) 2,29 -3,78 5,05 Karel Elektronik 7,14 5,47 71,22 Karsan Otomotiv 1,49 -0,67 16,41 Karsu Tekstil 1,37 -0,72 9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,78 -3,67 56,22 Kartonsan 313,10 -1,79 -1,84 Katmerciler Ekipman 4,02 -10,47 -31,52 Kent Gıda 128,60 -3,24 8,07 Kerevitaş Gıda 1,50 -1,96 -16,67 Kervansaray Yat. Holding 0,25 -7,41 -28,57 Kiler GMYO 2,09 0,00 19,43 Klimasan Klima 6,96 2,50 75,76 Koç Holding 16,31 -3,49 17,77 Konfrut Gıda 30,18 2,10 26,38 Konya Çimento 184,80 0,11 3,82 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 2,55 27,37 Koza Altın 41,00 -3,30 -20,08 Koza Madencilik 5,46 -3,87 -24,38 Körfez GMYO 1,21 -0,82 -0,82 Kristal Kola 0,83 2,47 -20,95 Kron Telekomünikasyon 7,98 -0,50 -8,28 Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 0,05 38,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 -12,14 8,85 Kütahya Porselen 4,11 -3,07 -9,67 Lider Faktoring 2,22 1,37 -1,33 Link Bilgisayar 12,89 -2,05 54,93 Logo Yazılım 38,22 -3,19 40,83 Lokman Hekim Sağlık 4,22 -3,65 -6,22 Lüks Kadife 4,08 0,49 -15,88 Makina Takım 1,34 0,00 -12,99 Mardin Çimento 3,30 0,30 1,23 Marka Yatırım Holding 0,61 -1,61 -1,61 Marmaris Altınyunus 18,80 7,80 7,06 Marshall 25,36 4,02 0,56 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,62 1,64 6,90 Mavi Giyim 37,54 -1,21 16,51 Mazhar Zorlu Holding 3,60 -1,64 -5,51 Mega Polietilen 2,06 -5,50 0,98 Menderes Tekstil 0,70 -9,09 -2,78 Mensa 0,19 -9,52 35,71 Merit Turizm 9,10 2,48 51,92 Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,80 0,00 -8,05 Metemtur Otelcilik 1,05 -1,87 0,00 Metro Holding 0,81 1,25 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 -4,07 7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 0,74 15,25 Migros Ticaret 13,55 -1,31 -9,06 Milpa 1,43 -1,38 0,05 Mistral GMYO 1,17 -4,10 -23,53 MLP Sağlık 12,18 -2,48 13,83 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,14 3,64 3,64 Mondi Tire Kutsan 1,98 -3,41 6,45 Net Holding 1,68 -1,18 -14,29 Netaş Telekom. 7,37 -3,91 14,09 Niğbaş Niğde Beton 6,94 -0,72 73,50 Nuh Çimento 7,12 -0,42 -8,01 Nurol GMYO 2,12 -1,85 0,95 Odaş Elektrik 1,53 0,00 8,66 Olmuksan-IP 3,85 -0,77 14,24 Orge Enerji Elektrik 3,08 -4,94 -1,28 Orma Orman Mahsulleri 1,33 3,10 10,83 Osmanlı Menkul 1,53 -3,16 -11,05 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 2,78 2,78 Otokar 115,00 3,79 33,89 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 -31,29 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 -2,75 3,92 Özak GMYO 2,59 -1,15 22,75 Özbal Çelik Boru 1,16 -4,13 -15,94 Özderici GMYO 0,78 -4,88 -66,81 Özerden Plastik 3,24 8,00 29,60 Panora GMYO 4,12 0,73 10,23 Park Elek.Madencilik 2,26 -4,24 -6,22 Parsan 10,90 7,07 24,43 Pegasus 29,32 -2,79 27,92 Peker GMYO 4,05 5,19 -50,76 Penguen Gıda 1,50 4,90 38,89 Pera GMYO 0,51 -1,92 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 7,08 3,51 15,92 Petkim 4,51 -3,22 -10,52 Petrokent Turizm 81,60 21,79 18,78 Pınar Et Ve Un 6,98 -1,97 36,33 Pınar Su 1,27 -4,51 1,60 Pınar Süt 7,03 -3,70 6,19 Plastikkart 3,33 -7,50 23,33 Polisan Holding 3,00 -9,91 -1,60 Politeknik Metal 42,44 0,14 21,03 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -1,74 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,49 -1,10 -33,97 QNB Finansbank 6,56 -0,46 -27,19 Ral Yatırım Holding 4,00 17,99 117,39 Ray Sigorta 1,99 -8,72 43,17 Reysaş GMYO 0,88 -5,38 27,54 Reysaş Lojistik 0,73 -1,35 -1,35 Rhea Girişim 0,73 1,39 10,61 Rodrigo Tekstil 2,25 -15,41 18,42 Royal Halı 1,40 2,94 41,41 RTA Laboratuvarları 1,37 -1,44 -21,26 Sabancı Holding 7,65 -3,41 5,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -6,33 10,31 Salix Yatırım Holding 2,79 6,90 -27,53 Sanel Mühendislik 2,87 9,13 31,65 Sanifoam Sünger 1,81 -7,18 44,80 Sanko Pazarlama 2,13 -3,62 -7,79 Saray Matbaacılık 1,10 0,00 10,00 Sarkuysan 3,26 -1,21 -4,40 Sasa Polyester 8,13 -2,98 -0,73 Say Reklamcılık 0,88 3,53 -6,38 Sekuro Plastik 2,88 -2,37 -2,70 Selçuk Ecza Deposu 4,00 2,83 47,14 Selçuk Gıda 1,49 -1,32 12,03 Senkron Güvenlik 6,25 25,25 525,00 Serve Film Prodüksiyon 2,38 -0,83 22,05 Servet GMYO 4,00 -2,68 -14,89 Seyitler Kimya 3,69 1,10 -4,16 Silverline Endüstri 1,21 0,00 -9,70 Sinpaş GMYO 0,41 0,00 10,81 Soda Sanayii 7,33 0,96 3,24 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 1,28 27,96 Söktaş 1,48 -4,52 16,54 Sönmez Filament 3,34 0,00 7,05 Sönmez Pamuklu 3,24 0,93 3,85 Sumaş Suni Tahta 7,10 -1,25 1,43 Şeker Fin. Kir. 3,20 2,56 13,48 Şekerbank 1,02 0,00 -7,27 Şişe Cam 5,77 -3,19 1,76 Şok Marketler 9,35 2,41 -13,02 T. Halk Bankası 5,91 -5,14 -15,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,03 28,67 0,18 T.S.K.B. 0,75 -2,60 -7,41 T.Tuborg 8,62 0,47 8,64 Taç Tarım Ürünleri 4,80 12,94 -5,14 Tat Gıda 4,11 -0,24 7,59 TAV Havalimanları 24,36 0,58 10,77 Taze Kuru Gıda 5,89 -0,84 -13,38 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47 Tekfen Holding 25,06 2,20 27,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,49 -4,23 -16,16 Temapol Polimer Plastik 2,88 0,35 -5,88 TGS Dış Ticaret 2,82 3,30 20,00 Tofaş Oto. Fab. 16,73 -8,43 7,86 Torunlar GMYO 2,17 -8,05 43,71 Trabzon Liman 9,28 -4,23 10,61 Trabzonspor Sportif 0,96 3,23 -30,24 Trakya Cam 3,13 -5,15 3,30 Trend GMYO 1,35 -2,17 6,30 TSKB GMYO 0,75 -1,32 -8,54 Tuğçelik 2,15 -0,46 0,94 Tukaş 3,86 0,00 132,53 Turcas Petrol 1,40 -0,71 -0,71 Turkcell 12,50 -1,96 2,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 -3,11 -3,11 Tüpraş 127,20 -0,78 21,91 Türk Hava Yolları 13,92 -1,63 -13,59 Türk Prysmian Kablo 1,94 -2,51 12,49 Türk Telekom 4,24 -4,72 8,72 Türk Traktör 29,40 -4,55 -15,76 Türker Proje Gayrimenkul 27,02 1,27 -15,93 Ufuk Yatırım 1,11 -2,63 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -2,84 20,18 Ulusoy Elektrik 20,64 3,25 29,32 Ulusoy Un Sanayi 2,35 -1,67 12,98 Umpaş Holding 0,41 -2,38 -25,45 Uşak Seramik 1,01 -0,98 -9,01 Utopya Turizm 3,41 -28,81 -16,83 Uzertaş Boya 0,98 -3,92 63,33 Ülker Bisküvi 18,83 -0,89 28,36 Ünye Çimento 3,05 -2,87 -12,10 Vakıf Fin. Kir. 1,42 -2,07 -20,22 Vakıf GMYO 1,79 -3,76 -10,05 Vakıf Yat. Ort. 1,17 -0,85 -23,03 Vakıflar Bankası 4,09 -4,22 4,87 Vakko Tekstil 2,91 -2,02 11,56 Vanet Gıda 1,89 27,70 45,38 Verusa Holding 19,00 -6,31 14,46 Verusaturk Girisim 3,03 -3,19 -8,46 Vestel 12,24 -3,39 120,54 Vestel Beyaz Eşya 18,67 2,70 55,32 Viking Kağıt 1,14 -5,79 3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 3,40 -11,63 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -3,64 32,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -4,21 -10,39 Yataş 4,59 -5,94 2,68 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 -2,38 -12,77 Yeni Gimat GMYO 7,72 -3,14 7,51 Yeşil GMYO 0,25 -7,41 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 8,69 0,12 -9,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.528,00 56,80 60,44 Yonga Mobilya 6,12 -2,39 -7,27 Yünsa 4,33 -4,42 3,72 Zorlu Enerji 1,25 -6,02 1,63





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)