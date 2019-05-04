Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 -19,98 253,92 İş Bankası (B) 19.429,90 -25,94 534,92 İş Bankası (C) 5,19 -5,46 14,57 İş Bankası (Kur.) 242.000,00 397,92 İş Fin.Kir. 7,86 -3,91 69,76 İş Girişim 2,93 0,69 43,63 İş GMYO 0,96 -4,00 -11,11 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,12 -0,63 4,28 İş Y. Men. Değ. 2,67 11,72 44,57 İş Yat. Ort. 0,84 5,00 13,80 İşbir Holding 202,00 -1,85 46,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 10,00 -60,71 İttifak Holding 6,87 7,68 121,61 İz Hayvancılık Tarım 6,50 -3,13 -1,37 İzmir Demir Çelik 1,75 1,74 5,42 İzmir Fırça 1,73 -3,89 -16,43 İzocam 19,78 -3,13 -7,66 Jantsa Jant Sanayi 27,66 5,64 7,16 Kafein Yazılım 6,76 -0,88 -1,86 Kapital Yat. Holding 1,71 -9,04 -40,42 Kaplamin 3,22 -2,42 -10,56 Kardemir (A) 2,21 -3,91 21,43 Kardemir (B) 2,17 -4,82 18,58 Kardemir (D) 2,22 -3,06 1,83 Karel Elektronik 6,80 -4,76 63,07 Karsan Otomotiv 1,46 -2,01 14,06 Karsu Tekstil 1,30 -5,11 4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,54 -4,15 49,73 Kartonsan 307,00 -1,95 -3,76 Katmerciler Ekipman 3,92 -2,49 -33,22 Kent Gıda 127,50 -0,86 7,14 Kerevitaş Gıda 1,51 0,67 -16,11 Kervansaray Yat. Holding 0,26 4,00 -25,71 Kiler GMYO 1,95 -6,70 11,43 Klimasan Klima 7,13 2,44 80,05 Koç Holding 16,39 0,49 18,35 Konfrut Gıda 26,88 -10,93 12,56 Konya Çimento 181,70 -1,68 2,08 Kordsa Teknik Tekstil 11,96 -0,75 26,41 Koza Altın 41,48 1,17 -19,14 Koza Madencilik 5,46 0,00 -24,38 Körfez GMYO 1,28 5,79 4,92 Kristal Kola 0,82 -1,20 -21,90 Kron Telekomünikasyon 8,36 4,76 -3,91 Kuştur Kuşadası Turizm 18,80 -1,05 37,13 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 3,25 12,39 Kütahya Porselen 4,22 2,68 -7,25 Lider Faktoring 2,18 -1,80 -3,11 Link Bilgisayar 12,52 -2,87 50,48 Logo Yazılım 38,04 -0,47 40,16 Lokman Hekim Sağlık 4,16 -1,42 -7,56 Lüks Kadife 4,06 -0,49 -16,29 Makina Takım 1,31 -2,24 -14,94 Mardin Çimento 2,91 3,52 4,79 Marka Yatırım Holding 0,63 3,28 1,61 Marmaris Altınyunus 18,13 -3,56 3,25 Marshall 26,40 4,10 4,68 Martı GMYO 0,65 1,56 0,00 Martı Otel 0,64 3,23 10,34 Mavi Giyim 36,34 -3,20 12,79 Mazhar Zorlu Holding 3,54 -1,67 -7,09 Mega Polietilen 1,99 -3,40 -2,45 Menderes Tekstil 0,67 -4,29 -6,94 Mensa 0,17 -10,53 21,43 Merit Turizm 8,84 -2,86 47,58 Merko Gıda 0,67 1,52 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,74 -7,50 -14,94 Metemtur Otelcilik 1,02 -2,86 -2,86 Metro Holding 0,79 -2,47 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -2,54 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 -2,21 12,71 Migros Ticaret 13,51 -0,30 -9,33 Milpa 1,43 0,00 0,05 Mistral GMYO 1,17 0,00 -23,53 MLP Sağlık 11,39 -6,49 6,45 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 -3,51 0,00 Mondi Tire Kutsan 1,64 -17,17 -11,83 Net Holding 1,67 -0,60 -14,80 Netaş Telekom. 7,22 -2,04 11,76 Niğbaş Niğde Beton 7,18 3,46 79,50 Nuh Çimento 7,07 -0,70 -8,66 Nurol GMYO 2,09 -1,42 -0,48 Odaş Elektrik 1,48 -3,27 5,11 Olmuksan-IP 3,84 -0,26 13,95 Orge Enerji Elektrik 3,13 1,62 0,32 Orma Orman Mahsulleri 1,22 -8,27 1,67 Osmanlı Menkul 1,56 1,96 -9,30 Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -3,60 -0,93 Otokar 111,90 -2,70 30,29 Oyak Yat. Ort. 1,10 -1,79 -32,52 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,00 3,92 Özak GMYO 2,60 0,39 23,22 Özbal Çelik Boru 1,13 -2,59 -18,12 Özderici GMYO 0,81 3,85 -65,53 Özerden Plastik 3,29 1,54 31,60 Panora GMYO 4,09 -0,73 9,43 Park Elek.Madencilik 2,22 -1,77 -7,88 Parsan 11,71 7,43 33,68 Pegasus 30,74 4,84 34,12 Peker GMYO 3,69 -8,89 -55,13 Penguen Gıda 1,44 -4,00 33,33 Pera GMYO 0,52 1,96 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 6,80 -3,95 11,34 Petkim 4,50 -0,22 -10,71 Petrokent Turizm 66,90 -18,01 -2,62 Pınar Et Ve Un 5,64 -6,76 27,12 Pınar Su 1,26 -0,79 0,80 Pınar Süt 6,30 -4,57 1,34 Plastikkart 3,28 -1,50 21,48 Polisan Holding 3,06 3,15 1,50 Politeknik Metal 42,70 0,61 21,77 Prizma Press Matbaacılık 1,67 -1,18 7,74 QNB Finans Fin. Kir. 4,40 -2,00 -35,29 QNB Finansbank 6,50 -0,91 -27,86 Ral Yatırım Holding 4,34 8,50 135,87 Ray Sigorta 2,03 2,01 46,04 Reysaş GMYO 0,83 -5,68 20,29 Reysaş Lojistik 0,74 1,37 0,00 Rhea Girişim 0,73 0,00 10,61 Rodrigo Tekstil 2,25 0,00 18,42 Royal Halı 1,45 3,57 46,46 RTA Laboratuvarları 1,34 -2,19 -22,99 Sabancı Holding 7,58 -0,92 4,80 Safkar Ege Soğutmacılık 1,67 -2,34 7,73 Salix Yatırım Holding 2,91 4,30 -24,42 Sanel Mühendislik 2,83 -1,39 29,82 Sanifoam Sünger 1,78 -1,66 42,40 Sanko Pazarlama 2,23 4,69 -3,46 Saray Matbaacılık 1,06 -3,64 6,00 Sarkuysan 3,21 -1,53 -5,87 Sasa Polyester 6,05 2,09 1,34 Say Reklamcılık 0,85 -3,41 -9,57 Sekuro Plastik 2,82 -2,08 -4,73 Selçuk Ecza Deposu 3,90 -2,50 43,46 Selçuk Gıda 1,50 0,67 12,78 Senkron Güvenlik 5,78 -7,52 478,00 Serve Film Prodüksiyon 2,65 11,34 35,90 Servet GMYO 3,94 -1,50 -16,17 Seyitler Kimya 3,65 -1,08 -5,19 Silverline Endüstri 1,15 -4,96 -14,18 Sinpaş GMYO 0,39 -4,88 5,41 Soda Sanayii 7,96 8,59 12,11 Sodaş Sodyum Sanayii 6,83 -3,80 23,10 Söktaş 1,46 -1,35 14,96 Sönmez Filament 3,30 -1,20 5,77 Sönmez Pamuklu 3,33 2,78 6,73 Sumaş Suni Tahta 7,20 1,41 2,86 Şeker Fin. Kir. 3,18 -0,63 12,77 Şekerbank 1,00 -1,96 -9,09 Şişe Cam 6,03 4,51 6,35 Şok Marketler 9,08 -2,89 -15,53 T. Halk Bankası 5,80 -1,86 -17,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,73 -7,63 -7,47 T.S.K.B. 0,75 0,00 -7,41 T.Tuborg 8,60 -0,23 8,39 Taç Tarım Ürünleri 5,16 7,50 1,98 Tat Gıda 4,07 -0,97 6,54 TAV Havalimanları 24,66 1,23 12,14 Taze Kuru Gıda 5,91 0,34 -13,09 Tek-Art Turizm 0,69 -2,82 -18,82 Tekfen Holding 25,90 3,35 31,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,32 -6,83 -21,89 Temapol Polimer Plastik 2,80 -2,78 -8,50 TGS Dış Ticaret 3,08 9,22 31,06 Tofaş Oto. Fab. 18,70 11,78 20,56 Torunlar GMYO 2,18 0,46 44,37 Trabzon Liman 9,16 -1,29 9,18 Trabzonspor Sportif 0,99 3,13 -28,06 Trakya Cam 3,08 -1,60 1,65 Trend GMYO 1,29 -4,44 1,57 TSKB GMYO 0,76 1,33 -7,32 Tuğçelik 2,10 -2,33 -1,41 Tukaş 3,90 1,04 134,94 Turcas Petrol 1,39 -0,71 -1,42 Turkcell 12,20 -2,40 0,25 Tümosan Motor ve Traktör 4,44 1,83 -1,33 Tüpraş 124,00 -2,52 18,85 Türk Hava Yolları 13,90 -0,14 -13,72 Türk Prysmian Kablo 1,86 -4,12 7,85 Türk Telekom 4,15 -2,12 6,41 Türk Traktör 27,48 -6,53 -21,26 Türker Proje Gayrimenkul 26,46 -2,07 -17,67 Ufuk Yatırım 1,10 -0,90 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 -7,30 11,40 Ulusoy Elektrik 20,66 0,10 29,45 Ulusoy Un Sanayi 2,29 -2,55 10,10 Umpaş Holding 0,40 -2,44 -27,27 Uşak Seramik 1,00 -0,99 -9,91 Utopya Turizm 3,27 -4,11 -20,24 Uzertaş Boya 1,03 5,10 71,67 Ülker Bisküvi 18,72 -0,58 27,61 Ünye Çimento 3,02 -0,98 -12,97 Vakıf Fin. Kir. 1,35 -4,93 -24,16 Vakıf GMYO 1,81 1,12 -9,05 Vakıf Yat. Ort. 1,17 0,00 -23,03 Vakıflar Bankası 3,97 -2,93 1,79 Vakko Tekstil 2,99 2,75 14,63 Vanet Gıda 1,65 -12,70 26,92 Verusa Holding 18,19 -4,26 9,58 Verusaturk Girisim 3,00 -0,99 -9,37 Vestel 11,39 -6,94 105,23 Vestel Beyaz Eşya 16,30 -12,69 35,61 Viking Kağıt 1,07 -6,14 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -4,61 -15,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 -3,30 28,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 4,00 -6,81 Yataş 4,26 -7,19 -4,70 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,80 -2,44 -14,89 Yeni Gimat GMYO 7,82 1,30 8,91 Yeşil GMYO 0,27 8,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,60 -1,04 -10,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 -20,63 27,33 Yonga Mobilya 6,11 -0,16 -7,42 Yünsa 4,19 -3,23 0,36 Zorlu Enerji 1,24 -0,80 0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

