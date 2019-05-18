Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 19.556,10 5,71 539,05 İş Bankası (C) 4,99 -1,77 10,15 İş Bankası (Kur.) 155.555,50 41,16 220,06 İş Fin.Kir. 5,27 -24,28 13,82 İş Girişim 2,42 -5,84 18,63 İş GMYO 0,96 -4,00 -11,11 İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,04 -1,59 -2,27 İş Y. Men. Değ. 2,80 -2,10 51,61 İş Yat. Ort. 0,88 3,53 19,22 İşbir Holding 216,00 -1,82 56,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -5,13 -55,95 İttifak Holding 7,05 1,73 127,42 İz Hayvancılık Tarım 5,82 -9,06 -11,68 İzmir Demir Çelik 1,65 0,00 -0,60 İzmir Fırça 1,62 -1,22 -21,74 İzocam 21,20 12,77 -1,03 Jantsa Jant Sanayi 25,14 -2,18 -2,60 Kafein Yazılım 6,83 -0,44 -0,84 Kapital Yat. Holding 1,75 -7,89 -39,02 Kaplamin 3,30 5,10 -8,33 Kardemir (A) 2,10 0,48 15,38 Kardemir (B) 2,08 -1,42 13,66 Kardemir (D) 2,10 -1,87 -3,67 Karel Elektronik 5,68 -11,25 36,21 Karsan Otomotiv 1,09 -12,80 -14,84 Karsu Tekstil 1,25 -3,10 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,56 1,09 50,27 Kartonsan 303,50 -1,46 -4,85 Katmerciler Ekipman 3,40 -3,13 -42,08 Kent Gıda 138,00 0,29 15,97 Kerevitaş Gıda 1,62 1,89 -10,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 -7,69 -31,43 Kiler GMYO 1,70 -3,95 -2,86 Klimasan Klima 9,41 12,56 137,63 Koç Holding 15,15 -0,98 9,40 Konfrut Gıda 29,36 -0,61 22,95 Konya Çimento 171,40 -3,11 -3,71 Kordsa Teknik Tekstil 12,31 -1,52 30,11 Koza Altın 45,70 3,02 -10,92 Koza Madencilik 6,78 18,12 -6,09 Körfez GMYO 1,33 4,72 9,02 Kristal Kola 0,80 -3,61 -23,81 Kron Telekomünikasyon 7,98 0,00 -8,28 Kuştur Kuşadası Turizm 18,00 1,12 31,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,04 -1,89 -7,96 Kütahya Porselen 4,39 3,78 -3,52 Lider Faktoring 2,22 6,22 -1,33 Link Bilgisayar 11,79 -0,51 41,71 Logo Yazılım 33,04 -3,67 21,74 Lokman Hekim Sağlık 3,90 -4,65 -13,33 Lüks Kadife 4,25 10,39 -12,37 Makina Takım 1,25 -1,57 -18,83 Mardin Çimento 2,76 -4,17 -0,61 Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 9,68 Marmaris Altınyunus 16,72 -0,83 -4,78 Marshall 27,94 2,05 10,79 Martı GMYO 0,59 -4,84 -9,23 Martı Otel 0,61 -4,69 5,17 Mavi Giyim 32,94 -7,26 2,23 Mazhar Zorlu Holding 3,72 0,54 -2,36 Mega Polietilen 1,70 -0,58 -16,67 Menderes Tekstil 0,63 -5,97 -12,50 Mensa 0,18 -21,74 28,57 Merit Turizm 7,47 -5,80 24,71 Merko Gıda 0,63 -3,08 -37,62 Metal Gayrimenkul 0,75 -5,06 -13,79 Metemtur Otelcilik 0,99 -1,00 -5,71 Metro Holding 0,75 -5,06 -1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,05 -5,41 -4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 -9,52 -3,39 Migros Ticaret 11,88 -4,73 -20,27 Milpa 1,36 0,74 -4,85 Mistral GMYO 1,13 2,73 -26,14 MLP Sağlık 10,11 -0,10 -5,51 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,47 -3,29 -20,97 Net Holding 1,53 -6,71 -21,94 Netaş Telekom. 5,99 -5,67 -7,28 Niğbaş Niğde Beton 6,96 -0,85 74,00 Nuh Çimento 6,76 -2,59 -12,66 Nurol GMYO 2,02 -1,46 -3,81 Odaş Elektrik 1,26 -10,00 -10,51 Olmuksan-IP 3,39 -10,79 0,59 Orge Enerji Elektrik 2,84 -2,07 -8,97 Orma Orman Mahsulleri 1,15 -3,36 -4,17 Osmanlı Menkul 1,45 -2,03 -15,70 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -4,08 -12,96 Otokar 101,10 -4,71 17,71 Oyak Yat. Ort. 1,02 -3,77 -37,42 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 0,00 2,94 Özak GMYO 2,32 -6,45 9,95 Özbal Çelik Boru 1,10 0,00 -20,29 Özderici GMYO 0,72 -5,26 -69,36 Özerden Plastik 2,99 1,21 22,66 Panora GMYO 4,09 0,00 9,43 Park Elek.Madencilik 1,98 -3,41 -17,84 Parsan 11,34 -2,24 29,45 Pegasus 28,86 1,26 25,92 Peker GMYO 3,59 -1,10 -56,35 Penguen Gıda 1,39 0,72 28,70 Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,03 -4,59 -1,27 Petkim 4,62 -3,75 -8,33 Petrokent Turizm 65,25 -2,03 -5,02 Pınar Et Ve Un 5,39 -0,19 21,48 Pınar Su 1,24 3,33 -0,80 Pınar Süt 6,16 -2,22 -0,92 Plastikkart 2,86 -7,14 5,93 Polisan Holding 2,30 -28,35 -23,71 Politeknik Metal 50,50 7,91 44,01 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -0,59 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 3,89 -2,99 -42,79 QNB Finansbank 5,79 -1,86 -35,74 Ral Yatırım Holding 4,03 -1,71 119,02 Ray Sigorta 2,53 4,55 82,01 Reysaş GMYO 0,72 -1,37 4,35 Reysaş Lojistik 0,68 -1,45 -8,11 Rhea Girişim 0,68 -4,23 3,03 Rodrigo Tekstil 1,84 0,00 -3,16 Royal Halı 0,82 -33,33 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,33 -0,75 -23,56 Sabancı Holding 7,21 1,26 -0,31 Safkar Ege Soğutmacılık 1,43 -5,30 -7,75 Salix Yatırım Holding 2,90 -23,28 -24,68 Sanel Mühendislik 3,40 20,14 55,96 Sanifoam Sünger 1,70 -2,30 36,00 Sanko Pazarlama 2,18 -0,46 -5,63 Saray Matbaacılık 1,03 -1,90 3,00 Sarkuysan 3,20 1,59 -6,16 Sasa Polyester 5,19 -5,29 -13,06 Say Reklamcılık 0,87 6,10 -7,45 Sekuro Plastik 2,45 -7,55 -17,23 Selçuk Ecza Deposu 4,21 7,95 54,87 Selçuk Gıda 1,53 0,66 15,04 Senkron Güvenlik 5,22 -6,79 422,00 Serve Film Prodüksiyon 2,79 -7,00 43,08 Servet GMYO 3,68 -3,66 -21,70 Seyitler Kimya 4,14 14,36 7,53 Silverline Endüstri 1,04 -6,31 -22,39 Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41 Smartiks Yazılım A.Ş. 2,87 Soda Sanayii 7,62 -4,51 7,32 Sodaş Sodyum Sanayii 6,70 0,90 20,75 Söktaş 1,29 -12,84 1,57 Sönmez Filament 3,15 -2,48 0,96 Sönmez Pamuklu 3,16 -4,82 1,28 Sumaş Suni Tahta 6,90 -2,40 -1,43 Şeker Fin. Kir. 3,17 0,32 12,41 Şekerbank 0,88 -4,35 -20,00 Şişe Cam 5,30 -7,50 -6,53 Şok Marketler 7,48 -9,33 -30,42 T. Halk Bankası 4,98 -7,09 -29,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,88 -8,13 -24,23 T.S.K.B. 0,69 -2,82 -14,81 T.Tuborg 7,26 -14,99 -8,50 Taç Tarım Ürünleri 4,36 -12,10 -13,83 Tat Gıda 4,31 2,62 12,83 TAV Havalimanları 22,86 -2,64 3,95 Taze Kuru Gıda 5,64 -0,35 -17,06 Tek-Art Turizm 0,69 -1,43 -18,82 Tekfen Holding 23,80 -5,93 21,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,06 -4,19 -30,64 Temapol Polimer Plastik 2,79 -3,46 -8,82 TGS Dış Ticaret 3,13 2,29 33,19 Tofaş Oto. Fab. 16,38 -3,76 5,60 Torunlar GMYO 1,93 -7,21 27,81 Trabzon Liman 8,41 -4,43 0,24 Trabzonspor Sportif 0,89 -9,18 -35,32 Trakya Cam 2,89 -6,77 -4,62 Trend GMYO 1,22 -2,40 -3,94 TSKB GMYO 0,69 -2,82 -15,85 Tuğçelik 2,00 -2,44 -6,10 Tukaş 3,52 -7,37 112,05 Turcas Petrol 1,36 5,43 -3,55 Turkcell 11,30 -3,42 -7,15 Tümosan Motor ve Traktör 4,10 -3,07 -8,89 Tüpraş 120,00 4,26 15,01 Türk Hava Yolları 12,02 -1,07 -25,39 Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,14 0,89 Türk Telekom 4,19 -3,01 7,44 Türk Traktör 25,58 -4,69 -26,70 Türker Proje Gayrimenkul 23,40 -3,70 -27,19 Ufuk Yatırım 1,13 5,61 -0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,20 0,84 5,26 Ulusoy Elektrik 21,00 -1,59 31,58 Ulusoy Un Sanayi 2,16 -7,69 3,85 Umpaş Holding 0,38 -7,32 -30,91 Uşak Seramik 1,01 1,00 -9,01 Utopya Turizm 3,12 14,71 -23,90 Uzertaş Boya 0,90 0,00 50,00 Ülker Bisküvi 17,96 -5,47 22,43 Ünye Çimento 2,60 -4,41 -25,07 Vakıf Fin. Kir. 1,23 -3,91 -30,90 Vakıf GMYO 1,57 -5,42 -21,11 Vakıf Yat. Ort. 1,14 -0,87 -25,00 Vakıflar Bankası 3,60 -2,17 -7,69 Vakko Tekstil 2,79 -7,00 6,96 Vanet Gıda 1,54 -5,52 18,46 Verusa Holding 18,00 -1,10 8,43 Verusaturk Girisim 2,84 -3,40 -14,20 Vestel 8,98 -12,39 61,80 Vestel Beyaz Eşya 12,51 0,23 28,08 Viking Kağıt 1,03 -2,83 -6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,33 -3,62 -22,67 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 -1,52 21,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,52 1,20 -9,68 Yataş 3,91 -7,57 -12,53 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,78 2,63 -17,02 Yeni Gimat GMYO 7,81 -0,51 8,77 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,55 -5,86 -21,60 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.440,00 -6,16 10,96 Yonga Mobilya 5,90 1,55 -10,61 Yünsa 4,06 13,41 -2,75 Zorlu Enerji 1,16 -0,85 -5,69





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)