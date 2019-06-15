Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 115.200,00 -29,09 150,98 İş Bankası (B) 17.003,00 -9,32 455,62 İş Bankası (C) 5,09 -2,30 12,36 İş Bankası (Kur.) 111.111,00 -24,93 128,61 İş Fin.Kir. 4,51 -9,62 -2,59 İş Girişim 2,67 -0,37 30,88 İş GMYO 0,97 1,04 -10,19 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,62 -2,92 2,71 İş Y. Men. Değ. 2,80 -0,36 51,61 İş Yat. Ort. 0,96 1,05 30,06 İşbir Holding 235,00 9,10 70,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -5,26 -57,14 İttifak Holding 6,14 -0,32 98,06 İz Hayvancılık Tarım 5,16 11,45 -21,70 İzmir Demir Çelik 1,58 -0,63 -4,82 İzmir Fırça 1,55 -1,27 -25,12 İzocam 20,98 -2,51 -2,05 Jantsa Jant Sanayi 27,12 0,37 5,07 Kafein Yazılım 7,25 7,57 5,26 Kapital Yat. Holding 1,67 -1,76 -41,81 Kaplamin 3,22 -2,72 -10,56 Kardemir (A) 2,11 -1,86 15,93 Kardemir (B) 2,12 -0,93 15,85 Kardemir (D) 2,20 -2,22 0,92 Karel Elektronik 5,57 -5,91 33,57 Karsan Otomotiv 1,21 6,14 -5,47 Karsu Tekstil 1,24 0,81 -0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 -3,40 45,95 Kartonsan 314,20 0,54 -1,50 Katmerciler Ekipman 3,54 9,94 -39,69 Kent Gıda 120,50 -3,98 1,26 Kerevitaş Gıda 1,57 -1,88 -12,78 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,69 -3,43 -3,43 Klimasan Klima 9,92 0,20 150,51 Koç Holding 16,38 -2,56 18,28 Konfrut Gıda 29,22 2,53 22,36 Konya Çimento 171,20 -2,89 -3,82 Kordsa Teknik Tekstil 12,11 -2,50 28,00 Koza Altın 50,10 0,10 -2,34 Koza Madencilik 7,78 5,42 7,76 Körfez GMYO 1,42 10,08 16,39 Kristal Kola 0,84 3,70 -20,00 Kron Telekomünikasyon 8,11 -1,10 -6,78 Kuştur Kuşadası Turizm 24,70 -16,27 80,16 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 0,00 -0,88 Kütahya Porselen 4,65 -0,43 2,20 Lider Faktoring 1,98 -3,41 -12,00 Link Bilgisayar 11,94 2,31 43,51 Logo Yazılım 36,00 -1,48 32,65 Lokman Hekim Sağlık 3,60 0,56 -20,00 Lüks Kadife 3,97 -2,22 -18,14 Makina Takım 1,25 -1,57 -18,83 Mardin Çimento 2,64 -4,35 -4,93 Marka Yatırım Holding 0,62 -3,13 0,00 Marmaris Altınyunus 18,09 5,17 3,02 Marshall 25,68 -4,96 1,82 Martı GMYO 0,59 0,00 -9,23 Martı Otel 0,61 -3,17 5,17 Mavi Giyim 34,86 -1,91 8,19 Mazhar Zorlu Holding 4,35 8,21 14,17 Mega Polietilen 1,76 7,98 -13,73 Menderes Tekstil 0,63 -1,56 -12,50 Mensa 0,18 -5,26 28,57 Merit Turizm 7,75 -1,90 29,38 Merko Gıda 0,62 1,64 -38,61 Metal Gayrimenkul 0,76 -7,32 -12,64 Metemtur Otelcilik 1,03 3,00 -1,90 Metro Holding 0,97 -8,49 27,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -2,59 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 0,00 3,39 Migros Ticaret 12,69 -3,42 -14,83 Milpa 1,36 -2,86 -4,85 Mistral GMYO 1,09 -3,54 -28,76 MLP Sağlık 11,82 -6,49 10,47 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,43 -2,72 -23,12 Net Holding 1,60 2,56 -18,37 Netaş Telekom. 6,39 -1,08 -1,08 Niğbaş Niğde Beton 8,19 -0,12 104,75 Nuh Çimento 6,00 2,04 -13,42 Nurol GMYO 2,04 -1,92 -2,86 Odaş Elektrik 1,37 3,01 -2,70 Olmuksan-IP 3,14 -1,57 -6,82 Orge Enerji Elektrik 3,26 -0,31 4,49 Orma Orman Mahsulleri 1,13 -0,88 -5,83 Osmanlı Menkul 1,30 -9,72 -24,42 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 1,08 -12,96 Otokar 101,80 -2,30 18,53 Oyak Yat. Ort. 1,04 5,05 -34,32 Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 1,85 7,84 Özak GMYO 2,14 -3,60 1,42 Özbal Çelik Boru 1,11 0,00 -19,57 Özderici GMYO 0,68 -4,23 -71,06 Özerden Plastik 2,99 -0,66 22,66 Panora GMYO 4,10 -1,66 11,51 Park Elek.Madencilik 2,18 9,00 -9,54 Parsan 13,70 15,22 56,39 Pegasus 38,02 2,20 65,88 Peker GMYO 3,85 -3,75 -53,19 Penguen Gıda 1,43 2,14 32,41 Pera GMYO 0,51 4,08 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,18 -2,83 1,19 Petkim 4,97 1,64 -1,39 Petrokent Turizm 71,00 5,97 3,35 Pınar Et Ve Un 5,43 -4,57 22,38 Pınar Su 1,21 -2,42 -3,20 Pınar Süt 6,50 -1,22 4,55 Plastikkart 2,82 -5,37 4,44 Polisan Holding 2,77 12,60 -8,12 Politeknik Metal 59,95 11,33 70,96 Prizma Press Matbaacılık 1,97 -0,51 27,10 QNB Finans Fin. Kir. 3,96 -1,00 -41,76 QNB Finansbank 6,24 2,13 -30,74 Ral Yatırım Holding 4,70 3,75 155,43 Ray Sigorta 2,20 0,92 58,27 Reysaş GMYO 0,70 -2,78 1,45 Reysaş Lojistik 0,68 -2,86 -8,11 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,39 0,84 25,79 Royal Halı 0,84 0,00 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,29 3,20 -25,86 Sabancı Holding 7,79 -4,30 7,71 Safkar Ege Soğutmacılık 1,49 -1,32 -3,88 Salix Yatırım Holding 4,66 31,27 21,04 Sanel Mühendislik 3,49 -5,42 60,09 Sanifoam Sünger 1,68 -2,33 34,40 Sanko Pazarlama 2,12 1,92 -3,83 Saray Matbaacılık 1,00 2,04 0,00 Sarkuysan 3,38 5,30 7,55 Sasa Polyester 6,72 7,87 12,57 Say Reklamcılık 0,81 -1,22 -13,83 Sekuro Plastik 2,49 0,00 -15,88 Selçuk Ecza Deposu 4,49 -4,47 65,17 Selçuk Gıda 1,65 5,10 24,06 Senkron Güvenlik 5,42 -3,21 442,00 Serve Film Prodüksiyon 2,80 -5,41 43,59 Servet GMYO 4,69 -1,26 -0,21 Seyitler Kimya 5,58 6,08 44,94 Silverline Endüstri 1,07 0,94 -20,15 Sinpaş GMYO 0,51 6,25 37,84 Smartiks Yazılım 2,54 4,10 Soda Sanayii 6,96 -2,11 2,88 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 3,35 27,96 Söktaş 1,34 4,69 5,51 Sönmez Filament 3,30 4,76 5,77 Sönmez Pamuklu 3,27 10,47 4,81 Sumaş Suni Tahta 6,68 -4,98 -4,57 Şeker Fin. Kir. 3,39 2,11 20,21 Şekerbank 0,90 -5,26 -18,18 Şişe Cam 5,06 -5,07 -7,70 Şok Marketler 8,83 -0,67 -17,86 T. Halk Bankası 5,15 -4,28 -26,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,88 -4,19 -30,12 T.S.K.B. 0,69 -4,17 -14,81 T.Tuborg 7,40 -5,61 -6,73 Taç Tarım Ürünleri 4,01 3,35 -20,75 Tat Gıda 4,50 1,12 17,80 TAV Havalimanları 26,46 0,46 20,32 Taze Kuru Gıda 5,44 -0,37 -20,00 Tek-Art Turizm 0,72 2,86 -15,29 Tekfen Holding 26,34 -0,38 34,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,94 0,52 -34,68 Temapol Polimer Plastik 2,87 0,70 -6,21 TGS Dış Ticaret 3,64 8,01 54,89 Tofaş Oto. Fab. 17,35 -0,86 11,85 Torunlar GMYO 1,96 -2,49 29,80 Trabzon Liman 8,95 5,67 6,67 Trabzonspor Sportif 0,90 1,12 -34,60 Trakya Cam 2,72 -5,88 -5,85 Trend GMYO 1,21 -0,82 -4,72 TSKB GMYO 0,68 -5,56 -17,07 Tuğçelik 1,96 -4,39 -7,98 Tukaş 5,14 24,76 209,64 Turcas Petrol 1,27 -7,30 -9,93 Turkcell 12,40 -3,50 1,89 Tümosan Motor ve Traktör 3,74 -2,09 -16,89 Tüpraş 117,50 -7,41 12,62 Türk Hava Yolları 12,68 -2,69 -21,29 Türk Prysmian Kablo 1,70 -3,41 -1,43 Türk Telekom 4,60 -2,95 17,95 Türk Traktör 28,80 2,42 -17,48 Türker Proje Gayrimenkul 23,40 0,69 -27,19 Ufuk Yatırım 1,10 -1,79 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -6,43 14,91 Ulusoy Elektrik 20,76 0,29 30,08 Ulusoy Un Sanayi 2,23 0,45 7,21 Umpaş Holding 0,38 -5,00 -30,91 Uşak Seramik 1,05 5,00 -5,41 Utopya Turizm 3,27 -3,82 -20,24 Uzertaş Boya 0,86 1,18 43,33 Ülker Bisküvi 19,60 -0,41 33,61 Ünye Çimento 2,41 -2,43 -30,55 Vakıf Fin. Kir. 1,44 2,13 -19,10 Vakıf GMYO 1,62 0,62 -18,59 Vakıf Yat. Ort. 1,26 3,28 -17,11 Vakıflar Bankası 3,58 -7,97 -8,21 Vakko Tekstil 2,75 -4,51 5,43 Vanet Gıda 1,50 0,67 15,38 Verusa Holding 18,56 -4,33 11,81 Verusaturk Girisim 3,15 2,27 -4,83 Vestel 10,16 4,74 83,06 Vestel Beyaz Eşya 16,04 12,96 64,22 Viking Kağıt 1,07 2,88 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -1,44 -20,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -0,47 31,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,00 -7,53 Yataş 4,29 0,70 -4,03 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,86 -2,27 -8,51 Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,85 13,22 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,89 43,29 13,08 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.420,00 -1,22 10,05 Yonga Mobilya 9,59 37,79 45,30 Yünsa 4,25 0,47 1,80 Zorlu Enerji 1,14 -2,56 -7,32





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)