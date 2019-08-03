Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 118.990,90 18,99 159,24 İş Bankası (B) 17.820,10 0,42 482,32 İş Bankası (C) 6,03 -6,07 33,11 İş Bankası (Kur.) 159.159,90 11,30 227,48 İş Fin.Kir. 2,44 -8,61 -47,30 İş Girişim 2,62 0,00 28,43 İş GMYO 0,94 -3,09 -12,96 İş Y. Men. Değ. 3,36 2,13 81,93 İş Yat. Ort. 1,23 6,96 66,64 İşbir Holding 365,40 12,02 164,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 -2,86 -59,52 İttifak Holding 5,80 -7,20 87,10 İz Hayvancılık Tarım 4,84 -0,82 -26,56 İzmir Demir Çelik 1,58 -2,47 -4,82 İzmir Fırça 1,62 -2,41 -21,74 İzocam 23,94 3,64 11,76 Jantsa Jant Sanayi 31,80 0,63 23,20 Kafein Yazılım 6,98 -0,57 1,34 Kapital Yat. Holding 1,81 -2,16 -36,93 Kaplamin 4,39 2,81 21,94 Kardemir (A) 2,07 -4,17 20,94 Kardemir (B) 2,07 -4,17 20,28 Kardemir (D) 2,12 -5,36 3,12 Karel Elektronik 7,06 5,06 69,30 Karsan Otomotiv 1,09 -2,68 -14,84 Karsu Tekstil 1,73 16,11 38,40 Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 -7,16 29,73 Kartonsan 317,00 -2,31 -0,62 Katmerciler Ekipman 2,69 12,08 -10,59 Kent Gıda 122,40 0,82 2,86 Kerevitaş Gıda 2,16 -1,37 20,00 Kervansaray Yat. Holding 0,26 4,00 -25,71 Kiler GMYO 1,83 -4,69 4,57 Klimasan Klima 11,09 5,82 185,83 Koç Holding 18,17 -4,72 31,20 Konfrut Gıda 31,70 -4,80 32,75 Konya Çimento 181,70 -1,73 2,08 Kordsa Teknik Tekstil 12,39 0,90 30,96 Koza Altın 56,10 -0,71 9,36 Koza Madencilik 7,10 3,50 -1,66 Körfez GMYO 1,39 -2,80 13,93 Kristal Kola 0,87 -2,25 -17,14 Kron Telekomünikasyon 9,03 0,00 3,79 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 0,08 82,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -1,72 0,88 Kütahya Porselen 4,89 -0,81 7,47 Lider Faktoring 2,25 1,35 0,00 Link Bilgisayar 10,11 -0,88 21,51 Logo Yazılım 41,76 -4,26 53,87 Lokman Hekim Sağlık 3,65 -1,62 -18,89 Lüks Kadife 4,84 2,33 -0,21 Makina Takım 1,36 0,74 -11,69 Mardin Çimento 2,76 -2,82 -0,61 Marka Yatırım Holding 0,68 7,94 9,68 Marmaris Altınyunus 19,20 -3,71 9,34 Marshall 26,70 2,69 5,87 Martı GMYO 0,69 9,52 6,15 Martı Otel 0,68 3,03 17,24 Mavi Giyim 39,90 -5,00 23,84 Mazhar Zorlu Holding 5,74 5,13 50,66 Mega Polietilen 1,81 -8,59 -11,27 Menderes Tekstil 0,70 2,94 -2,78 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,50 0,89 108,68 Merko Gıda 0,73 1,39 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,71 1,43 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,40 2,94 33,33 Metro Holding 1,06 -4,50 39,47 Metro Petrol ve Tesisleri 1,19 2,59 8,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 4,13 6,78 Migros Ticaret 17,01 3,72 14,16 Milpa 1,40 0,00 -2,05 Mistral GMYO 1,17 0,86 -23,53 MLP Sağlık 11,87 3,22 10,93 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 1,94 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,53 -1,29 -17,74 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 1,98 Net Holding 1,58 -2,47 -19,39 Netaş Telekom. 7,63 6,12 18,11 Niğbaş Niğde Beton 10,29 0,00 157,25 Nuh Çimento 6,24 -0,48 -9,96 Nurol GMYO 2,38 -2,46 13,33 Odaş Elektrik 1,44 0,70 2,27 Olmuksan-IP 3,36 -0,30 -0,30 Orge Enerji Elektrik 3,32 3,11 6,41 Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17 Osmanlı Menkul 1,32 -1,49 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48 Otokar 121,80 -3,87 41,81 Oyak Yat. Ort. 1,96 68,97 23,79 Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 8,93 79,41 Özak GMYO 1,53 -3,77 5,58 Özbal Çelik Boru 1,24 0,00 -10,14 Özderici GMYO 0,79 -2,47 -66,38 Özerden Plastik 2,80 -4,11 14,87 Panora GMYO 4,15 -1,19 12,87 Park Elek.Madencilik 3,09 7,29 28,22 Parsan 16,56 9,09 89,04 Pegasus 48,46 3,24 111,43 Peker GMYO 3,50 -12,28 -57,44 Penguen Gıda 1,44 -1,37 33,33 Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 7,38 8,37 20,84 Petkim 3,81 -5,46 -3,24 Petrokent Turizm 78,85 3,75 14,77 Pınar Et Ve Un 6,58 0,00 48,30 Pınar Su 1,33 0,76 6,40 Pınar Süt 7,97 15,01 28,20 Plastikkart 3,16 3,95 17,04 Polisan Holding 2,38 9,17 -21,06 Politeknik Metal 60,85 -1,06 73,53 Prizma Press Matbaacılık 3,06 13,33 97,42 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.081,70 0,10 QNB Finans Fin. Kir. 4,19 -2,56 -38,38 QNB Finansbank 6,63 -1,04 -26,42 Ral Yatırım Holding 4,93 3,14 167,93 Ray Sigorta 2,18 -1,36 56,83 Reysaş GMYO 0,95 7,95 37,68 Reysaş Lojistik 0,90 8,43 21,62 Rhea Girişim 0,67 -24,72 1,52 Rodrigo Tekstil 5,04 3,92 165,26 Royal Halı 0,80 -2,44 -19,19 RTA Laboratuvarları 1,30 -0,76 -25,29 Sabancı Holding 9,60 -0,41 32,73 Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -6,38 13,53 Salix Yatırım Holding 4,06 13,41 5,45 Sanel Mühendislik 4,75 20,25 117,89 Sanifoam Sünger 1,85 7,56 48,00 Sanko Pazarlama 2,20 6,28 10,88 Saray Matbaacılık 1,38 6,15 38,00 Sarkuysan 3,38 -6,11 7,55 Sasa Polyester 6,13 -1,92 6,68 Say Reklamcılık 0,93 3,33 -1,06 Sekuro Plastik 2,63 -1,87 -11,15 Selçuk Ecza Deposu 4,58 -0,87 68,48 Selçuk Gıda 1,80 2,27 35,34 Senkron Güvenlik 2,33 -19,93 133,00 Serve Film Prodüksiyon 1,78 -22,61 -8,72 Servet GMYO 4,30 -0,92 -8,51 Seyitler Kimya 4,85 -3,96 25,97 Silverline Endüstri 1,16 1,75 -13,43 Sinpaş GMYO 0,73 1,39 97,30 Smartiks Yazılım 2,64 -0,75 Soda Sanayii 6,16 -2,22 -8,95 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 -1,82 26,16 Söktaş 1,78 13,38 40,16 Sönmez Filament 5,14 0,59 64,74 Sönmez Pamuklu 3,45 -2,27 10,58 Sumaş Suni Tahta 6,79 0,74 1,41 Şeker Fin. Kir. 3,86 4,89 36,88 Şekerbank 0,98 -1,01 -10,91 Şişe Cam 4,79 -4,58 -12,63 Şok Marketler 10,26 1,79 -4,56 T. Halk Bankası 5,73 -8,76 -18,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,10 -3,73 -34,70 T.S.K.B. 0,83 -1,19 2,47 T.Tuborg 8,33 5,71 4,99 Taç Tarım Ürünleri 3,79 -2,32 -25,10 Tat Gıda 5,00 1,63 30,89 TAV Havalimanları 25,10 1,37 14,14 Taze Kuru Gıda 5,32 -2,03 -21,76 Tek-Art Turizm 0,73 -1,35 -14,12 Tekfen Holding 23,34 -7,01 18,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,24 -1,75 -24,58 Temapol Polimer Plastik 3,04 4,83 -0,65 TGS Dış Ticaret 3,34 -4,57 42,13 Tofaş Oto. Fab. 18,77 -6,71 21,01 Torunlar GMYO 1,88 -6,93 24,50 Trabzon Liman 7,20 0,00 4,67 Trabzonspor Sportif 1,10 4,76 -20,06 Trakya Cam 2,68 -7,27 -7,23 Trend GMYO 1,30 -5,11 2,36 TSKB GMYO 0,78 6,85 -4,88 Tuğçelik 2,37 9,72 11,27 Tukaş 4,46 1,59 168,67 Turcas Petrol 1,43 -2,05 1,42 Turkcell 12,25 -7,69 0,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,15 -1,43 -7,78 Tüpraş 136,40 1,56 30,73 Türk Hava Yolları 12,31 -3,53 -23,59 Türk Prysmian Kablo 1,97 0,00 14,23 Türk Telekom 5,21 -9,08 33,59 Türk Traktör 35,00 12,69 0,29 Türker Proje Gayrimenkul 23,70 0,00 -26,26 Ufuk Yatırım 1,33 4,72 16,67 Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 2,78 29,82 Ulusoy Elektrik 26,20 12,83 64,16 Ulusoy Un Sanayi 2,63 1,15 26,44 Umpaş Holding 0,44 2,33 -20,00 Uşak Seramik 1,03 0,00 -7,21 Utopya Turizm 3,18 0,32 -22,44 Uzertaş Boya 1,15 -3,36 91,67 Ülker Bisküvi 18,62 1,75 26,93 Ünye Çimento 2,74 -4,20 -21,04 Vakıf Fin. Kir. 1,44 0,70 -19,10 Vakıf GMYO 1,74 0,49 -10,62 Vakıf Yat. Ort. 1,37 6,20 -9,87 Vakıflar Bankası 4,71 -7,28 20,77 Vakko Tekstil 3,13 3,30 20,00 Vanet Gıda 1,68 -2,89 29,23 Verusa Holding 14,95 -0,47 -9,94 Verusaturk Girisim 3,15 -1,87 -4,83 Vestel 9,53 -1,85 71,71 Vestel Beyaz Eşya 16,92 10,66 73,23 Viking Kağıt 1,00 2,04 -9,09 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 2,74 -12,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 -5,00 66,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,88 3,23 3,23 Yataş 5,30 -4,33 18,57 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 -6,90 -13,83 Yeni Gimat GMYO 8,49 2,91 18,24 Yeşil GMYO 0,25 -7,41 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 -7,41 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,93 0,30 3,12 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.470,00 -8,48 12,32 Yonga Mobilya 7,10 0,57 7,58 Yünsa 4,11 -3,29 -1,55 Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)