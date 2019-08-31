Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.500,00 -3,85 471,86 İş Bankası (C) 5,51 0,36 21,63 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,17 3,33 -53,13 İş Girişim 2,62 4,38 28,43 İş GMYO 0,88 2,33 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,80 -2,56 105,76 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 335,00 -9,34 143,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 3,03 -59,52 İttifak Holding 6,06 1,17 95,48 İz Hayvancılık Tarım 4,53 0,22 -31,26 İzmir Demir Çelik 1,58 1,28 -4,82 İzmir Fırça 1,65 2,48 -20,29 İzocam 20,14 0,40 -5,98 Jantsa Jant Sanayi 36,98 4,76 43,27 Kafein Yazılım 6,43 0,00 -6,65 Kapital Yat. Holding 1,58 3,95 -44,95 Kaplamin 6,50 8,51 80,56 Kardemir (A) 2,03 1,00 18,60 Kardemir (B) 2,03 1,50 17,95 Kardemir (D) 2,04 0,00 -0,77 Karel Elektronik 8,48 1,07 103,36 Karsan Otomotiv 1,10 1,85 -14,06 Karsu Tekstil 1,91 -7,28 52,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,16 -2,64 39,46 Kartonsan 300,30 0,94 -5,86 Katmerciler Ekipman 2,66 9,02 -11,59 Kent Gıda 109,80 -1,70 -7,73 Kerevitaş Gıda 2,28 15,74 26,67 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,83 3,98 4,57 Klimasan Klima 11,38 -1,47 193,31 Koç Holding 17,49 -2,18 26,29 Konfrut Gıda 34,48 -4,22 44,39 Konya Çimento 176,00 3,10 -1,12 Kordsa Teknik Tekstil 11,74 0,86 24,09 Koza Altın 68,40 5,64 33,33 Koza Madencilik 8,18 0,62 13,30 Körfez GMYO 1,41 0,71 15,57 Kristal Kola 0,96 9,09 -8,57 Kron Telekomünikasyon 8,45 0,12 -2,87 Kuştur Kuşadası Turizm 22,24 -2,37 62,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 2,75 -0,88 Kütahya Porselen 4,87 -0,81 7,03 Lider Faktoring 2,24 5,66 -0,44 Link Bilgisayar 9,46 1,72 13,70 Logo Yazılım 37,00 -5,76 36,33 Lokman Hekim Sağlık 3,60 3,45 -20,00 Lüks Kadife 5,35 0,00 10,31 Makina Takım 1,42 5,19 -7,79 Mardin Çimento 2,66 -0,75 -4,21 Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06 Marmaris Altınyunus 19,31 2,49 9,97 Marshall 26,44 -0,23 4,84 Martı GMYO 0,65 1,56 0,00 Martı Otel 0,68 0,00 17,24 Mavi Giyim 36,90 -0,86 14,53 Mazhar Zorlu Holding 4,75 -2,46 24,67 Mega Polietilen 1,88 3,87 -7,84 Menderes Tekstil 0,66 1,54 -8,33 Mensa 0,17 6,25 21,43 Merit Turizm 12,19 1,67 103,51 Merko Gıda 0,71 4,41 -29,70 Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,52 2,70 44,76 Metro Holding 1,30 7,44 71,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 4,31 10,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 1,47 16,95 Migros Ticaret 18,45 -0,86 23,83 Milpa 1,57 5,37 9,84 Mistral GMYO 1,25 -0,79 -18,30 MLP Sağlık 13,87 2,06 29,63 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,64 17,99 -11,83 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,46 4,19 Net Holding 1,65 7,84 -15,82 Netaş Telekom. 6,71 5,84 3,87 Niğbaş Niğde Beton 13,83 7,21 245,75 Nuh Çimento 6,31 3,10 -8,95 Nurol GMYO 2,19 3,30 4,29 Odaş Elektrik 1,54 10,00 9,37 Olmuksan-IP 3,31 2,48 -1,78 Orge Enerji Elektrik 3,33 0,60 6,73 Orma Orman Mahsulleri 1,16 5,45 -3,33 Osmanlı Menkul 1,50 2,04 -12,79 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 5,32 -8,33 Otokar 130,50 1,95 51,94 Oyak Yat. Ort. 2,08 -2,80 31,37 Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 1,11 78,43 Özak GMYO 1,47 0,68 1,44 Özbal Çelik Boru 1,24 0,81 -10,14 Özderici GMYO 0,80 -1,23 -65,96 Özerden Plastik 2,61 1,95 7,07 Panora GMYO 4,26 1,43 15,86 Park Elek.Madencilik 3,17 5,32 31,54 Parsan 14,33 0,35 63,58 Pegasus 70,90 2,31 209,34 Peker GMYO 3,10 -0,96 -62,31 Penguen Gıda 1,48 5,71 37,04 Pera GMYO 0,60 3,45 -22,08 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,66 -0,94 Petkim 3,43 2,08 -12,89 Petrokent Turizm 78,50 2,01 14,26 Pınar Et Ve Un 6,50 2,52 46,50 Pınar Su 1,35 1,50 8,00 Pınar Süt 6,84 6,71 10,02 Plastikkart 3,21 0,63 18,89 Polisan Holding 2,33 5,43 -22,72 Politeknik Metal 73,10 4,80 108,46 Prizma Press Matbaacılık 4,11 33,88 165,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,80 0,35 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 -2,44 -41,32 QNB Finansbank 6,38 4,25 -29,19 Ral Yatırım Holding 4,98 0,40 170,65 Ray Sigorta 2,12 0,00 52,52 Reysaş GMYO 1,13 -0,88 63,77 Reysaş Lojistik 1,01 2,02 36,49 Rhea Girişim 0,78 9,86 18,18 Rodrigo Tekstil 4,89 0,20 157,37 Royal Halı 0,83 -3,49 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,17 0,00 -27,93 Sabancı Holding 8,77 -0,68 21,26 Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 -3,16 -1,30 Salix Yatırım Holding 3,77 -5,75 -2,08 Sanel Mühendislik 5,17 5,94 137,16 Sanifoam Sünger 1,89 1,07 51,20 Sanko Pazarlama 2,47 -0,40 24,49 Saray Matbaacılık 1,20 2,56 20,00 Sarkuysan 3,40 1,19 8,19 Sasa Polyester 5,81 -1,69 1,11 Say Reklamcılık 1,03 5,10 9,57 Sekuro Plastik 2,67 5,53 -9,80 Selçuk Ecza Deposu 4,89 1,03 79,88 Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82 Senkron Güvenlik 2,03 0,00 103,00 Serve Film Prodüksiyon 1,90 0,53 -2,56 Servet GMYO 4,20 2,44 -10,64 Seyitler Kimya 4,90 -7,55 27,27 Silverline Endüstri 1,25 6,84 -6,72 Sinpaş GMYO 0,71 -5,33 91,89 Smartiks Yazılım 2,54 3,25 Soda Sanayii 5,52 -2,13 -18,41 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 3,80 27,96 Söktaş 1,49 -3,25 17,32 Sönmez Filament 4,44 -1,99 42,31 Sönmez Pamuklu 3,52 -3,03 12,82 Sumaş Suni Tahta 5,90 -1,67 -11,88 Şeker Fin. Kir. 3,77 3,29 33,69 Şekerbank 0,92 2,22 -16,36 Şişe Cam 4,33 1,41 -21,02 Şok Marketler 10,54 -1,95 -1,95 T. Halk Bankası 5,68 0,53 -19,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,11 -4,22 -34,64 T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70 T.Tuborg 7,98 2,18 0,58 Taç Tarım Ürünleri 3,49 -3,86 -31,03 Tat Gıda 4,67 -1,06 22,25 TAV Havalimanları 23,60 2,34 7,32 Taze Kuru Gıda 5,53 2,03 -18,68 Tek-Art Turizm 0,71 2,90 -16,47 Tekfen Holding 20,72 -4,43 5,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,15 5,91 -27,61 Temapol Polimer Plastik 3,10 -0,64 1,31 TGS Dış Ticaret 3,52 0,00 49,79 Tofaş Oto. Fab. 17,67 -0,73 13,92 Torunlar GMYO 1,79 -2,72 18,54 Trabzon Liman 6,95 1,76 1,04 Trabzonspor Sportif 1,25 13,64 -9,16 Trakya Cam 2,55 0,39 -11,73 Trend GMYO 1,33 -2,92 4,72 TSKB GMYO 0,80 2,56 -2,44 Tuğçelik 2,37 1,28 11,27 Tukaş 4,13 -5,49 148,80 Turcas Petrol 1,72 8,86 21,99 Turkcell 12,93 2,78 6,24 Tümosan Motor ve Traktör 3,91 2,09 -13,11 Tüpraş 126,00 -4,55 20,76 Türk Hava Yolları 11,30 0,98 -29,86 Türk Prysmian Kablo 1,98 1,54 14,81 Türk Telekom 5,30 -2,03 35,90 Türk Traktör 34,76 -6,05 -0,40 Türker Proje Gayrimenkul 24,20 0,83 -24,70 Ufuk Yatırım 2,07 7,25 81,58 Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 3,25 39,47 Ulusoy Elektrik 27,20 4,29 70,43 Ulusoy Un Sanayi 2,62 4,80 25,96 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,21 7,08 9,01 Utopya Turizm 3,26 -1,21 -20,49 Uzertaş Boya 1,14 -0,87 90,00 Ülker Bisküvi 17,92 2,58 22,15 Ünye Çimento 2,64 1,93 -21,09 Vakıf Fin. Kir. 1,60 2,56 -10,11 Vakıf GMYO 1,86 6,29 -4,46 Vakıf Yat. Ort. 1,71 -1,72 12,50 Vakıflar Bankası 4,64 2,20 18,97 Vakko Tekstil 3,61 6,18 38,40 Vanet Gıda 1,62 2,53 24,62 Verusa Holding 14,98 0,94 -9,76 Verusaturk Girisim 3,35 5,68 1,21 Vestel 11,01 3,57 98,38 Vestel Beyaz Eşya 15,12 0,13 54,80 Viking Kağıt 0,95 0,00 -13,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 -8,70 9,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -8,76 43,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,72 0,36 Yataş 5,47 3,40 22,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 1,25 -13,83 Yeni Gimat GMYO 9,08 4,37 26,45 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,51 0,32 -1,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,10 -4,44 -2,22 Yonga Mobilya 6,60 -1,93 1,68 Yünsa 4,20 3,96 0,60 Zorlu Enerji 1,17 0,86 -4,88





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)