ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cezayir'in milli enerji şirketi ile Rönesans Endüstri arasında imzalanan, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurulmasına yönelik anlaşmaya ilişkin, "Buranın 250 kişilik bir istihdam sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yatırım için şu an 826 bin metrekarelik hazine arazisinin tahsisi yapıldı." dedi.



Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin petrokimya ihtiyacını karşılayabilecek büyük bir yatırımın temelini Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde atacaklarını, yaklaşık 1 milyar dolar bedelli yatırımın 30 ay gibi kısa bir süre içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Petrokimya tesisi için bölgede arazi tahsisi yapıldığını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:



"Bu yatırımın yapılmasıyla yıllık yaklaşık 450 bin ton civarında polipropilen üretimi yapılacak. Bu, Türkiye'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 25'ine denk gelmektedir. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Buranın 250 kişilik bir istihdam sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yatırım için şu an 826 bin metrekarelik hazine arazisinin tahsisi yapıldı. Yakın bir zamanda kısmet olursa faaliyet raporunun alınmasıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Bizler bundan sonra bu çalışmaları takip edeceğiz. En yakın zamanda bu yatırımın gerçekleşmesini sağlayacağız. Çok ciddi anlamda Türkiye'nin cari açığını aşağıya çekeceğine inanıyoruz. Çünkü bu alanda Türkiye'nin yıllık yaklaşık 2 milyon ton ihtiyacı var. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."



- "Yatırımcıdan büyük talep var"



Demirtaş, yatırımın, hem bölgenin kalkınması hem de dış ticaret açığının azalmasına ciddi katkı sağlayacağını dile getirerek, Ceyhan ve Yumurtalık'ın liman, serbest bölge ve enerji ihtisas bölgesine sahip olması nedeniyle yeni yatırımlar için en cazip bölgeler arasında yer aldığına işaret etti.

Özellikle Ceyhan ve Yumurtalık'ta yapılan yatırımlarla Adana'nın Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geleceğine inandığını ifade eden Demirtaş, "Müjdeli haberden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başkanımıza, tüm bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Demirtaş, Ceyhan'da yapımı planlanan Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yürütülen ciddi çalışma sayesinde belirli bir noktaya gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Kısmet olursa müteahhitle buranın zemin etütü sözleşmesini imzalayacağız ve kısa zamanda zemin etütü başlayacak. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin de zemin etütü, imar planı bitirildi. Bunların bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor. En kısa zamanda Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ni yatırımcılarımıza açacağız. Buraya 140'ın üzerinde girişimci müracaat etti. Girişimcilerin müracaatlarına cevap veremeyeceğimiz büyüklükte bir talep var bölgeye. Bölgede altyapı hizmetlerini bitirdikten sonra bu yatırımların gerçekleşeceğini düşünüyoruz."