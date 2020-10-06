Yatırımcılar dönüştü

İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için bir vakıf olarak kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), geleneksel ekonomide yer alan yatırımcıların startuplara mesafeli durması üzerine 2020 yılı ortasında yeni bir program başlattı: Yatırımcı Kulübü Programı…

Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar bin yatırımcı ve onbin girişimci yetiştirme hedefi ile yola çıkan BTM, Yatırımcı Kulübü Programı’na katılan isimlerin birer startup yatırımcısı ve mentoru olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. Startuplar, risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılık gibi konularda eğitim, söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği programın ilk katılımcıları geçen ayın sonunda mezun oldu. Mezunlar listesinde Ahmet Argun (Lima Ventures), Alim Küçükpehlivan (Başarsoft), Attila Dinçer (Dinçer Management&Consulting), Batuhan Demirci (Royal Enerji), Burcu Erol (Turkey Talent Hub), Ethem Topgül (İTO), Fahrettin Oylum (Teknopalas Yüksek Teknoloji), Fatih Coşkun (Codevist), Gonca Aslan (Asmira Group), Gülçin Atalay Tunç ((Mutlu Metal), İbrahim Haluk Erden (Faydam İnovasyon ve Teknoloji), Melih Efeoğlu (Geometri Melek Yatırım Ağı), Mete Han Topgül (Karınca Logistics), Mine Şenuysal Özgür (Turkcell), Mahurrem Erdoğan (AR-TEKS TEKSTİL), Murat Karabıyık (Karat Yatırım), Orçun Fıstık (LinkedIn), Pelin Karadeniz Kış (Mete Plastik), Rakel Bensusan (Rakel Bensusan), Selma Gülbeyaz (Ersel Ağır Makine), Uğur Develi (Hermes Araştırma, İletişim, Danışmanlık), Yasin Tufan (Tufan Boya) isimleri yer aldı.

Startuplara yatırım yapmaya başladılar

Mezunların bazıları kendi melek yatırımcı ekosistemini kurdu ve geleceğin ekonomisi olarak adlandırılan startuplara yatırım yapmaya başladı bile.

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, Yatırımcı Kulübü Programı’na yönelik yaptığı açıklamada, “Bunca yıllık birikimlerini ve kazanımlarını geleneksel ekonomiden elde etmiş olan tüccar, sanayici gibi işinsanlarımızı akıllı yatırıma çekmenin oldukça zor bir süreç olduğunu gördüğümüz için bu programı başlatma kararı aldık. Geleneksel ekonomi ile yoğrulmuş işinsanlarımız bunca yıldır yatırımlarını altın, döviz, gayrimenkul gibi yatırım araçlarında değerlendirmiş ya da kendi işlerinde yeni yatırımlara yönelmiş. Bir başka işe yatırım yapmaktan beri durmuşlar hele ki; geleceğe yatırım dediğimiz konvansiyel üretimden uzak sanal ortamda geliştirilmiş inovatif işlerden uzak durmayı tercih etmişler. Bu durumun startuplara gereken ilgiyi gösterilmemesine yol açtığını gördüğümüz için yatırımcılarımızın da yeni nesil ekonomi konusunda eğitilmesi gerektiği sonucuna vardık. Yatırımcı Kulübü Programı tamamen bu amaçla kuruldu. Program sonrası bize geri dönüşlerden anladık ki; çok doğru bir karar vermişiz. Programımız bütün hızıyla sürecek. Yeni program için başvurularımız başladı. Kasım ayında yeni bir programa start veriyoruz. Startup yatırımcısı olmak isteyen herkesi Yatırımcı Kulübümüze bekliyoruz” dedi.

Mezunlar programdan memnun

Yatırımcı Kulübü Programı kapsamında yatırımcılara; “Startup Yatırımcılığı Eğitimleri”, “Odak Grup Söyleşileri”, “Yatırımcı-Yatırımcı Eşleştirmeleri”, “Atölye Çalışmaları” ve “Çalışma Ziyaretleri” gerçekleştirilerek eğitimler veriliyor.

Son olarak da mezunlara yönelik kapanış etkinliği düzenleniyor. İlk mezuniyet etkinliği ise pandemi nedeniyle sanal etkinlik portalı üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya katılan mezunlar 10 hafta süren Yatırımcı Kulübü Programı ile ilgili görüşlerini paylaştı. İşte modern yani yeni nesil yatırımcıların BTM Yatırımcı Kulübü Programı’na yönelik görüşleri:

‘ÖĞRENECEK DAHA ÇOK ŞEY OLDUĞUNU GÖRDÜM’

Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan: BTM ile yaklaşık iki yıl önce tanıştım. Beni bir startup toplantılarına davet ettiler. Orada yerli startup enerjisiyle yakından tanışmış oldum. Başarsoft bir startup değil ama başarılı ve 24 yaşında olan bir girişim. Online olacak yatırımcı kursumuz var dediklerinde hemen kabul ettim ve kayıt oldum. 10 haftalık program çok faydalı oldu. Bu sayede birçok VC ve yatırımcıyla, M&A şirketiyle de görüşmüş olmamıza rağmen bilmediğim bir yanını, melek yatırımcılığın DNA’sını görmüş oldum ve öğrenecek daha çok şey olduğunu da fark ettim. Dolayısıyla şimdi startup ve melek yatırımcılık konusunda çok daha bilgili olduğumu söyleyebiliyorum. Kurstan sonra da ekosistemden kopmadan, BTM ile iletişim ve mentorluklarımı da devam ettirerek, ekosisteme katkı sağlamaya ve ekosistemden öğrenmeye devam edeceğim. BTM’ye ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, çok keyifli bir ortam.

‘YATIRIMLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN BTM YATIRIMI KULÜBÜ DOĞRU ADRES’

Royal Enerji Genel Müdürü Batuhan Demirci: Geleneksel yatırım modelinde insanlar alınıp satılabilen, görünen, maddi bir değeri olan bir metaya yatırım yapmak ister. Emlak, bunlardan bir tanesidir. Faiz, bunlardan bir tanesidir. Alınıp satılamaz, görünemez ama sürekli değer kazandığını düşündüğü için insanlar piyasa karşısında parasının değer kaybetmeyeceğini düşündüğü için faize yatırım yaparlar. Bunun gibi bilinen bir makine parkuruna mesela sanayicilerimizin genellikle tercih ettiği yöntem, makineye veya hammaddeye yatırım yapmaktır. Bunların zamanla değer kazanacağını düşünürler bunların değer kaybetmeyeceğini düşünürler. Bunu yatırım argümanı olarak değerlendirirler. Fakat Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ndeki geleneksel yatırım modelini modern yatırım modeline taşıyan yöntemleri öğrendiğimiz zaman yani bu yatırım okulundan mezun olduğumuz zaman şunları öğreniyoruz; aslında modern yatırım yöntemleri geleneksel yatırım yöntemlerinden daha kazançlı. Genelde baktığınız zaman bunu size okul gibi modellerle, sınavlarla, yarışmalarla, oyunlarla öğretiyorlar. Bu da sizin geleneksel yatırım yöntemini bir yere bırakıp artık modern yönteme merak salmanızı sağlıyor. Bir para bir birimden yüz birime geleneksel yatırım yönteminde çok şanslıysak 20 yıl sonra çıkabilir ama teknoloji yatırımında ve yeni nesil yatırımlarda bu birden yüze kadar çok daha kısa bir sürede birkaç yıl içerisinde gidebiliyor. Yatırımlarımızı değerlendirmek istiyorsak Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Yatırımcı Kulübü doğru bir adres ve buradan alacağımız bilgilerde sadece buradaki yatırımlarımıza değil, kendi iş yeri yatırımlarımızda kullanabileceğimiz bilgilere dayanıyor. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum. Yatırımcı Kulübü’ne sizleri de bekliyoruz.

‘ARTIK BİR BTM ELÇİSİ OLACAĞIM’

Kariyer Enerjim İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Kurucusu Burcu Erol: 81 meslek komitesi, 400 bini aşkın üyesiyle İstanbul Ticaret Odası’nın iştiraki olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin düzenlemiş olduğu Yatırımcı Kulübü’nün eğitimlerini ve düzenlemiş olduğu toplantıları tamamlamış bulunuyorum. Artık bir BTM elçisi olarak girişimcilik ekosisteminde startuplarımıza hem yatırım süreçlerinde hem de şirket değerleme süreçlerinde destek olacağım. Bu süreç içerisinde hem bana kattıkları için hem de süreçteki tanıştığım diğer değerli yatırımcılarla bir network oluşturmamı sağladığı için Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yönetimine, İstanbul Ticaret Odası’na ve bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen katılımcılara, eğitmenlere çok teşekkür ediyorum.

‘BU YOLCULUKTAN ÇOK FAYDALANDIM’

Mutlu Marine CMO’su Gülçin Atalay Tunç: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Yatırımcı Kulübü, yatırımcılığa yeni başlamak isteyenler için oldukça güvenli ve verimli bir öğrenme ortamı sunuyor. Ekosistemin her kesiminden çok önemli oyuncularla sizi bir araya getiriyor. Onların bilgi, deneyim ve karar verme mekanizmalarıyla ilgili karşılıklı sohbet ortamında çok şey öğreniyorsunuz. Bir araya gelerek çok önemli bir networke sahip oluyorsunuz. Ekosistemin duayen yatırımcılarıyla, bu sisteme yön veren mentorlarla, ufkunuzu genişletebilecek yatırımcılarla ve Türkiye’nin en etkin yatırımcı ağlarıyla sizi bir araya getiriyor ve hatta demodayler ile sizleri çok keyifli bir yolculuğa hazırlıyor. Ben çok faydalandım ve bu yolculukta onlarla beraber olmaktan bu öğrenme ortamını BTM’nin Yatırımcı Kulübü’nde yaşamış olmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

‘BU PROGRAMA KATILARAK KENDİME ÇOK DOĞRU BİR YATIRIM YAPTIM’

Faydam Teknoloji ve İnovasyon Kurucu Ortak Haluk Erden: Bu yıl Temmuz ve Eylül döneminde BTM’nin düzenlemiş olduğu Yatırımcı Kulübü programına katıldım. Bu programa katılarak kendime çok doğru bir yatırım yaptığımı düşünüyorum. Yatırımcılık konusunda, yatırımcılık ekosisteminin işleyişi ile ilgili çok derin, paha biçilmez tecrübelere sahip kişilerden, organizasyonlardan çok değerli bilgiler elde ettim. Eylül ayında sertifika almaya hak kazandığımız zaman gördüm ki beklentilerimin haricinde bambaşka sihirli bir dünyayla tanışmış oldum. Aslında bu topraklarda her birimizin içinde olan birlikte iş yapabilme kültürünün yeniden yaygınlaşması bu ekosistemin daha sağlıklı kurulmasına yol açacağını fark ettim. Çünkü girişimciler olsun, biz yatırımcılar veya yatırımcı adayları olsun hepimiz bir bütünün parçasıyız, BTM bunu bize yeniden hatırlattı. Bu yeniden hatırladığımız birlikte hareket etme, birlik olma, birlik olarak inovatif çözümler sunma, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak girişimlerde bulunma, bir girişimcinin hayalini somutlaştırabilme yolunda adımlar atma konusunda anladım ki BTM sadece bir Yatırımcı Kulübü Programı düzenlemiyor. Aslında ülkemiz için daha da iddialı konuşmak gerekirse dünya için yeni nesil girişimcilik ekosisteminin yatırımcılarla nasıl buluşması gerektiği bu ekosistemin nasıl organize edilmesi gerektiği konusunda hepimize, kulaklarımıza çok özel şeyler fısıldıyor. Sihirli bir dokunuş olabilir. BTM’nin bu tarz etkinlikleriyle birlikte iş yapma kültürüne yeniden dönebiliriz ve bunu başardığımız gün her girişim bir Unicorn olacak diye bir şart yok ama inanıyorum ki Türkiye’den çıkacak Unicorn’ların sayısında çok ciddi bir artış olacak. Bu yüzden benim için sihir dünyasında geçen bir süreç bir başka deyişle zaman tüneline büründü. Zaman tünelinde eskiden alışkın olduğumuz gelenek göreneklerimizi hatırlayarak birlikte iş yapma kültürünü yeniden hatırladık. Şimdi bunu inovatif bir şekilde geleceğe nasıl taşıyacağımızı BTM bize çok ciddi anlamda düşündürdü.

‘ÇOK KEYİFLİ BİR PROGRAMDI’

LinkedIn Bölge Müdürü Orçun Fıstık: BTM Yatırımcı Kulübü’ne katılmak kısmet oldu. Çok keyifli bir dönemdi. Yaklaşık iki ayda Türkiye’nin önde gelen startup yatırımcılarıyla, mentorlarıyla, ekosistemin en değerli insanlarıyla bir aradaydık. Yatırım ekosisteminde neler olduğunu, yatırım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, globaldeki örnekleri, Türkiye’deki örnekleri, iyi ve kötü örnekleri onlardan dinlemek ve onların kendi tecrübelerinden de aynı zamanda faydalanmak çok keyifli ve öğretici