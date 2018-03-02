Yatırımcılara 234 milyon TL getiri!

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak, hisse geri alım programı açıkladı. Azami fon tutarı 150 milyon TL (yaklaşık 40 milyon dolar) olmak üzere planlanan program, Global Yatırım Holding yatırımcıları için hisse başına 0.51 TL (yaklaşık 0.13 USD) tutarında temettü eşdeğeri bir gelire işaret ediyor. Söz konusu hisse geri alım programı tamamlandığında, geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dahil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 234 milyon TL getiri sağlanmış olacak.



Hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, ‘Özel Durum Açıklaması’yla da kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi, borsada şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, Şirketimizin kendi paylarını (GLYHO) borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlenmesine karar vermiştir”



“Hisse fiyatının istikrarını sağlamak hedeflendi”



Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Söz konusu hisse geri alım programı kararı, bir yandan hisse fiyatının istikrarını sağlamak, öte yandan şirketimizin piyasa değeri ile dayanak varlıklarının değeri arasındaki arayı kapatmak amacı ile alındı. Başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm paydaşların menfaatlerinin korunmasını amaçladık” diye konuştu.