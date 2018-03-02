Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Yatırımcılara 234 milyon TL getiri!

Global Yatırım Holding, azami fon tutarı 150 milyon TL olmak üzere, hisse geri alım programı açıkladı. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm paydaşların menfaatlerinin korunmasını amaçladık” dedi.

Yatırımcılara 234 milyon TL getiri!

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak, hisse geri alım programı açıkladı. Azami fon tutarı 150 milyon TL (yaklaşık 40 milyon dolar) olmak üzere planlanan program, Global Yatırım Holding yatırımcıları için hisse başına 0.51 TL (yaklaşık 0.13 USD) tutarında temettü eşdeğeri bir gelire işaret ediyor. Söz konusu hisse geri alım programı tamamlandığında, geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dahil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 234 milyon TL getiri sağlanmış olacak.

Hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, ‘Özel Durum Açıklaması’yla da kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi, borsada şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, Şirketimizin kendi paylarını (GLYHO) borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlenmesine karar vermiştir”

“Hisse fiyatının istikrarını sağlamak hedeflendi”

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Söz konusu hisse geri alım programı kararı, bir yandan hisse fiyatının istikrarını sağlamak, öte yandan şirketimizin piyasa değeri ile dayanak varlıklarının değeri arasındaki arayı kapatmak amacı ile alındı. Başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm paydaşların menfaatlerinin korunmasını amaçladık” diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Global Yatırım HoldingMehmet KutmanHisse
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5