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Yatırımcının iştahı kaçtı!

ABD ve Çin'in ticaret savaşlarını sona erdirmek için anlaşmaya varacakları beklentisinin alt üst olması yatırımcıları riskli varlıklardan kaçınmaya sevk etti. Piyasalar, Çin'in Beyaz Saray'ı Cuma günü vergileri artırmaktan vazgeçmeye ikna edip edemeyeceğini görmek için endişeyle bekliyor.

Yatırımcının iştahı kaçtı!
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Asya borsaları, küresel ekonominin yönünü değiştirebilecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde gerilimin artmasıyla altı haftanın dip seviyesine geriledi.

ABD hükümet ve özel sektör kaynakları, Çin'in ABD ile oluşturduğu yaklaşık 150 sayfalık ticaret anlaşması taslağının neredeyse tüm bölümlerinden geri adım attığını belirtmesinin ardından; yatırımcılar Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin bugün ve yarın Washington'daki iki günlük müzakereler sırasında ticaret anlaşmasını kurtarıp kurtaramayacağını görmek için endişeyle bekliyorlar.

ABD federal hükümetinin resmi gazetesinde yayınlanan karara göre, ABD Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi bugün yüzde 1 düşüşle 28 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in "anlaşmayı ihlal ettiği" ve bunun bedelini ödeyeceği yönündeki ifadelerinin ardından başlangıçtaki kayıplarını artırdı.
Çin hisseleri daha fazla düşüş kaydetti ve dün gördüğü iki buçuk ayın dip seviyesine yakın seyretti. Shanghai Composite yüzde 1.1 ve lokomotif hisseler yüzde 1.5 geriledi.
ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanabileceği endişelerinin olduğu bir ortamda piyasa genelinde riskten kaçınma görülürken; dolar, güvenli liman yen karşısında altı haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Birçok para birimi karşısında yükselen yen, siyasi anlaşmazlık ve piyasa karışıklığı zamanlarında talep görüyor.

Dolar yen karşısında dün 15 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 109.70'e kadar geriledikten sonra 109.910'da bulunuyor. Dolar endeksi hafif değişim göstererek 97.612 seviyesinde bulunuyor.

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YatırımDövizDolarEuroEkonomi
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