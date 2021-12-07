Yatırımlar altına yönelecek

115 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü mücevher markalarından Ariş Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, hem markaları hem de sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yakın gelecekte yatırımın altına yöneleceğini aktaran Güzeliş, orta vadede ise yatırımların altın, dolar ve euro üzerinden sürmesini beklediklerini ifade etti. Ariş’in 2022 yılı için hedeflerini mağazalaşma, dijitalleşme, yeni koleksiyonlar ve ihracat başlıklarında belirlediklerini söyleyen Güzeliş, yurtiçi ve yurtdışında büyüyeceklerini söyledi.

Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, önceki yıllardan bu yana yaptıkları çalışmaların, müşteri memnuniyetine yönelik hizmetlerin ve pandemi koşullarına özel ürettikleri çözümlerin olumlu yansımalarını 2021 yılında gördüklerini söyledi. Online siparişlerin aynı günde teslimatını gerçekleştirdiklerini aktaran Güzeliş, şu bilgileri verdi: “Omnichannel uygulamalarına başladık. Ürünlerimizi web sitemizde beğenip görmek isteyen müşterilerimize, hijyen kuralları çerçevesinde istediği ürünü adresine kadar götürerek görmesini sağlıyoruz. Eğer isterse görüntülü görüşme yaparak, ürün hakkında karar vermesine de yardımcı oluyoruz. Online tarafta ödeme adımlarını azaltıp, alışveriş kolaylığı sağladık. Ayrıca ödeme yöntemlerimize dijital para ile ödeme seçeneğini ekledik. Bu anlamda farklı çözümler ve yenilikler adına çalışmalarımız 2022 yılında da sürecek.”

Online alışverişin yükselişi 2022’de de sürecek

2020’de pandemi döneminde online satışlarda etkili bir ivme yakalandığını belirten Kerim Güzeliş, 2021 yılında kapanma dönemlerindeki kadar olmasa da yakalanan o ivme ile hareketin devam ettiğini söyledi. Pandemi döneminde ilk kez online alışveriş ile tanışan ve alışan bir tüketici grubu olduğunu sözlerine ekleyen Güzeliş, “Tüm bunların etkisiyle online satışların özellikle son 10 yıldır yükselen bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi ile birlikte oldukça hızlandı ve bundan sonrası için de her zaman gündemde olacak. Pandemi döneminde daha önce yüzde 3 olan online satışlarımız yüzde 4 - 5’e yükseldi” dedi.

2022 yılının pandemiye dair istenmeyen gelişmelerin yaşanmaması halinde, Türkiye ve sektör için daha iyi geçmesini beklediğini ifade eden Güzeliş, pandemi döneminde hızlanan online alışverişin yükselişini sürdüreceğini de aktardı. Kerim Güzeliş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar normalleşmeden bahsediyor olsak da pandeminin getirdiği alışkanlıklar ve halihazırda varyantların varlığıyla, sosyal mesafe, hijyen gibi sebeplerle online alışverişin yükselişi devam edecek. Buna bağlı olarak da tekstilde, aksesuarda ürünlerin dijital olarak denenmesine yönelik çalışmalar hızlanacak. Ariş Pırlanta olarak her zaman ilklerin öncüsü olduk; mücevherde bu tür bir çalışma ile ilgili hazırlıklarımız sürüyor.”

“Altın ve dövizdeki yükseliş beklenenden önce oldu”

2022 yılı için hazırlıklarını sürdürdükleri ve tüketiciyle buluşturacakları koleksiyonları olduğunu aktaran Güzeliş, “2022 yılında mağazalaşma çalışmalarımız ile birlikte dijitalleşme yatırımlarımız sürecek” dedi. Güzeliş şunları söyledi: 2022 yılı için mağazalaşma, dijitalleşme, yeni koleksiyonlar ve ihracat gibi farklı başlıklarda hedeflerimiz bulunuyor. Yurtiçinde minimum 5 farklı lokasyonda yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Yurtdışında başta Almanya olmak üzere satış noktalarımızı artırmak, Kırgızistan, Moğolistan ile birlikte Hollanda, Avusturya’da mevcut satış noktalarımız ve bayilerimizin aralarına yenilerini ekleyeceğiz. Bulunduğumuz yerlerde genişlemek, farklı ülkelerde bulunmak gibi hedeflerimiz var.”

Sektörün 2021 yılında yüzde 5 - 10 seviyelerinde büyüme kaydettiğini aktaran Kerim Güzeliş, “Sektörümüzde, ihracat boyutunda altın bazlı bir büyüme söz konusu. Pırlantada ise büyüme, pandemi öncesi dönemin rakamlarının yüzde 5 – 10 altında gerçekleşti” dedi. Altın ve dövizde öngörülenden erken bir yükseliş olduğunu da dile getiren Kerim Güzeliş, “Yılsonu için öngörülen rakamlara Kasım ayının son haftalarında ulaşıldı. 2022 yılına 2021 yılının Kasım ayı fiyatlarına göre yüzde 10 artışla girebiliriz. Altın döviz – ons bazlı 1700-1900 bandında hareket edecektir” dedi.