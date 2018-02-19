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Yatırımlar son sürat devam ediyor!

Safiport Derince, konteyner alanında yatırımlarına süratle devam ediyor. Kalmar marka 10 adet RTG’nin ilk 5’i limana ulaştı ve kurulumuna başlandı.

Yatırımlar son sürat devam ediyor!

Sektörde en iyiler içinde yer alan Kalmar tarafından Safiport Derince için üretilen vinçler, iman sahasında konteyner istifleme ve yüklemede kullanılacak. RTG’ler üst üste 6 ve yan yana 7 sıraya kadar istifleme kapasitesine sahip. Yeni nesil ‘Lastik Tekerlekli Konteyner İstif Vinçleri (RTG)’ tamamen elektrik enerjisi ile çalıştığı için karbon emisyonu duyarlılığı açısından da önemli bir fayda sağlıyor. RTG’ler, Ulaştırma Bakanlığı kriterlerine uygun konteyner tartım sistemleri, GPS ile hareket doğrulaması ve uzaktan erişimle tüm performans parametrelerinin izlenebilirliği gibi pek çok teknolojik özellik barındırıyor.
Safiport Derince’ye ait 10 adet RTG’nin kurulumları Haziran 2018’de tamamlanarak operasyona hazır hale gelecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
SafiportRTG
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