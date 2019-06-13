Yatırımlarda kurumsal yönetim için iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği, kurumsal yönetimin yatırımcılar nezdinde önemini vurgulamak ve şirketlerdeki uluslararası kabul görmüş iyi uygulamaların artması için iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında Borsa İstanbul'da "Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi" protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Selim Yazıcı Borsa İstanbul'da gong çaldı.

Protokol kapsamında kurumsal yatırımcılara, yatırım kararlarında ortaklıklardaki pay sahipliği haklarının kullanılması, bilgilendirme politikasına sahip olunması, risk yönetimine önem verilmesi, sosyal ve çevresel etkinin gözetilmesi ile menfaat çatışmalarının giderilmesi gibi konuları dikkate almaları önerilecek.

Ayrıca kurumsal yatırımcıların genel yatırım stratejilerinin uzun dönemdeki yükümlülükleriyle uygunluğu ve bu yatırımlarının orta ve uzun dönem performansa katkısı konularında açıklama yapmaları teşvik edilecek.







- "İyi yönetim iyi yatırım çeker"





İmza töreninde konuşan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, düzgün ve kurallı bir yönetim yapısının hem yatırımcıların duyduğu güveni hem yatırım girişlerini hem de şirketler ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü artırdığını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iyi yönetimin iyi yatırımları çekeceğini vurgulayan Ünal, "Kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturtulmasının tek tek şirketlere değil tüm Türkiye'ye büyük faydası var. Çünkü ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolu, mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor." dedi.

Ünal, şirketlerin daha uzun ömürlü olması, rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir yapıda olmasının ne kadar kurumsal yönetildiğine bağlı bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kurumsal yönetilerek büyüyen şirketler aynı zamanda, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de küçük şirket ülkesi olma riskinden çıkarıyor. Bu doğrultuda, bugün yaptığımız protokol ile kurumsal yatırımcıların yatırım kararlarında, finansal performans kadar kurumsal yönetim etrafındaki diğer tüm konuları da değerlendirmeye almasını teşvik etmek üzere çok önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yapacağımız farklı çalışmalarla da yatırımlarda kurumsal yönetim ilkelerinin özendirilmesi ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemeye devam edeceğiz."





- "Kurumsal yönetim bilinci hızla gelişiyor"

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yazıcı da küresel piyasalarda aktif olan kurumsal yatırımcıların, artık yatırımlarında pay sahipliği haklarının kullandırılması, bilgilendirme politikalarına sahip olunması, risk yönetimine önem verilmesi, sosyal ve çevresel etkinin gözetilmesi, menfaat çatışmalarının giderilmesi gibi konulara en az finansal performans kadar önem verdiğini belirtti.

Türkiye'de de bu konudaki bilincin hızla geliştiğini ifade eden Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz kurumsal yatırımcılar için kendilerine emanet edilen zor kazanılmış kaynakları en doğru ve en sürdürülebilir yatırımlara yönlendirmek sadece sorumluluk ilkesi gereği değil, aynı zamanda tasarruf açığı olan ülkemize dışarıdan uzun vadeli sermaye çekmenin de ön şartlarından biri olmuştur. Dernek olarak geçtiğimiz nisan ayında Borsa İstanbul ve Birleşmiş Milletler destekli Principles for Responsible Investment ile düzenlediğimiz Türkiye'nin ilk Çevresel, Sosyal, Yönetimsel İlkeler (ESG) Çalıştayı'ndan sonra Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile imzaladığımız bu protokolün sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularında Türkiye'nin tüm şirketlerine ve kurumsal yatırımcılarına öncü bir rehber olacağına inanıyoruz."