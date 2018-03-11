Yatırımlarda sıçrama çok yakın

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yatırımlarda sıçramanın çok yakın olduğunu belirtti.



Büyükekşi, Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kanun ile yatırımlarda sıçramanın çok yakın olduğunu bildiren Büyükekşi, 35 maddelik düzenlemenin dış ticaret işlemlerinden şirket kurulumuna, yapı izinlerinden belediye işlemlerine, tapu işlemlerinden KOBİ’lerin finansmana erişimlerine kadar yatırımla ilgili birçok alanda kolaylık içerdiğini kaydetti.

Büyükekşi, kanunda yer alan maddelerin bazılarının kendileri tarafından hükümete iletildiğini anımsatarak, "Bu kanun sayesinde, önceliklendirme esas alınarak, genele yayılan ve en çok karşılaşılan sorular çözüme kavuşturuldu. Örneğin dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetleri düşürüldü. Yine tahmil, tahliye, ardiye gibi masraflar için azami sınır uygulamasına geçildi. Bu gelişmeler yatırımların yanında, dış ticaretimize de ivme kazandıracak. Diğer taraftan şirket kuruluşu işlemlerinde maliyet ve süre azaldı. Bu da hem büyük ölçekli yatırımcıları, ama özellikle girişimcilerimizi çok olumlu etkileyecek. KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda da çok önemli maddeler yasada yer alıyor. Özellikle taşınır rehin işlemlerine getirilen kolaylık, firmalarımıza maddi anlamda büyük destek verecek. Yatırım, ticaret gibi konularda gerçekleştirilen tüm yapısal reformlar, ülkemizi 2023 hedeflerine bir adım daha yakınlaştırıyor. Bu adımlar sayesinde yatırımlarda sıçramanın çok yakın olduğunu biliyoruz. Bu günlerde toprağa attığımız bu gibi tohumların meyvelerini, inşallah Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde hep birlikte toplayacağız. Kanunun yasalaşmasını sağlayan hükümetimize ve TBMM'ye tüm ihracatçılarımız adına şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.