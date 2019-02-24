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Yavru vatana "hellim" ticaretinde destek

- Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Türkiye'ye KKTC'nin meşhur peyniri hellimin getirilmesine marttan itibaren başlayacağız. Hem anlaşmalı olduğumuz ve talep eden market zincirlerine hem de Tarım Kredi'nin kooperatif marketlerine bu ürünü vereceğiz" - "Uluslararası pazarda çalışmalarımız devam ediyor. Talep buldukça hellimi o pazarlara da taşıyacağız. Birlikte bir strateji geliştireceğiz"

Yavru vatana
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, KKTC'nin meşhur peyniri "hellim"in Türkiye'ye getirilmesine marttan itibaren başlayacaklarını belirterek, "Hem anlaşmalı olduğumuz ve talep eden market zincirlerine hem de Tarım Kredi'nin kooperatif marketlerine bu ürünü vereceğiz." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt) ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'de hellim peyniri satışına başlayacaklarını söyledi.

KKTC ile Türkiye arasındaki tarımsal ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Poyraz, bu kapsamda "yavru vatan"a gübre ve yem satışı yaptıklarını, gübreler konusunda eğitim verdiklerini bildirdi.

Poyraz, yeni dönemde sulama sistemleri ve sera malzemelerine dönük çalışmalar da yapmayı planladıklarına işaret ederek, "Biz istiyoruz ki ticaret karşılıklı olsun. Sadece oraya mal satmak değil, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünler varsa onları da buraya getirerek ticareti geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında KKTC'nin meşhur hellim peynirinin öne çıktığına dikkati çeken Poyraz, ilgili kuruluşla imzalanan sözleşme çerçevesinde bu peynirin Türkiye sathındaki satılacağını dile getirdi.

Poyraz, Türkiye'nin yurt dışından temin ettiği ürünlerde, bu ihtiyacı karşılama noktasında birinci tercihinin KKTC olması gerektiğini ifade ederek, "Bu, hellim dışında narenciyeyle ilgili olabilir. Türkiye'de geç ürün alınabiliyor. Narenciyede sıkıntı olan dönemlerde, meyve suyu üretimi için oradan tedarik sağlanabilir. Türkiye'nin ihtiyacı olan her türlü ürünün KKTC'den tedariki noktasında anlaşmaya vardık. Türkiye, tarımsal girdide yurt dışından tedarike mecbur kaldıysa bizim bakacağımız yer KKTC olmalı. Özellikle bizdeki ürünlerin az, onlardaki ürünün fazla olduğu dönemlerde bu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk damak tadına uygun olacak"

Poyraz, Türkiye'ye hellimin getirilmesine 23 tonluk ilk sevkıyatla başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye KKTC'nin meşhur peyniri hellimin getirilmesine marttan itibaren başlayacağız. Hem anlaşmalı olduğumuz ve talep eden market zincirlerine hem de Tarım Kredi'nin kooperatif marketlerine bu ürünü vereceğiz. Ürünün üzerinde hem Koop-Süt'ün hem de Tarım Kredi'nin adı ve amblemi yer alacak. Ürün, mutlaka uygun fiyatlı satılacak ancak daha da önemlisi en üst seviye kalitede olacak. Türk damak tadı daha az tuzlu ürünlere uygun. Hellimin tuzlu çeşitleri de bulunuyor. Getirilecek ürün de damak tadımıza uygun olacak."

Poyraz, hellimin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar konusunda ise "Uluslararası pazarda çalışmalarımız devam ediyor. O noktada görüşmemiz de var. Talep buldukça hellimi o pazarlara da taşıyacağız. Birlikte bir strateji geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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HellimKKTCTarım KrediTarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
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