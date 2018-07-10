Yavru Vatana ticaret eli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenlendi. Toplantı sonrasında “TC-KKTC Ticaret Odası Forumu” kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile “TC-KKTC Ticaret Odası Formu” kurulmasının yanı sıra ortak menfaatin bulunduğu ticari ve ekonomik konularda diyalogu arttırmak, iki-taraflı ve çok-taraflı ticaret ve yatırımları kolaylaştırmak ve iki ülke arasında ticaret, yatırım ve finansal akışlarda genişlemeyi teşvik etmek amaçlanıyor.

Ayrıca protokol ile çok yönlü ekonomik ve ticari işbirliği aracılığıyla kapsamlı ticaret ve yatırımı kolaylaştırma mekanizmalarını oluşturmak; bilgi paylaşımı, beceri gelişimi, eğitim programları, teknik heyet ziyaretleri, forum ve konferanslar aracılığıyla, üzerinde karşılıklı olarak mutabakata varılmış alanlarda, ortak projelerin uygulanmasını amaçlayan, ortak faaliyetlerin geliştirilmesini teşvik etmek öngörülüyor.

Toplantıya Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da katıldı.

Toplantının açılış konuşmaları sırasıyla KTTO Başkanı Turgay Deniz, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından gerçekleştirildi.

Öte yandan, Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edildi.