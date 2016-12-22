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Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu kışa hazır

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolunda kış hazırlıkları tamamlandı - Önleyici çalışmalar kapsamında son teknoloji sistemlere sahip kamyonlar ile asfalt sıcaklığı ölçülüyor ve yol yüzeyinin donmasına karşı gerekli önlemler alınıyor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu kışa hazır

İSTANBUL (AA) - Sürücülerin yoğun kış şartlarından etkilenmemesi için çalışmaların aksatılmadan sürdürüldüğü Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolunda kış hazırlıkları tamamlandı.

İÇTAŞ-Astaldi Konsorsiyumundan (ICA) yapılan açıklamaya göre, buzlanma erken uyarı sistemi ve trafik kontrol kameraları sistemleri için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile koordinasyon halinde hareket eden ICA, köprü ve otoyoldaki hazırlıklarını önleyici çalışmalar ve düzeltici çalışmalar olarak iki başlıkta yürütüyor.

Önleyici çalışmalar kapsamında son teknoloji sistemlere sahip kamyonlar ile asfalt sıcaklığı ölçülüyor ve yol yüzeyinin donmasına karşı gerekli önlemler alınıyor.

Kar yağışı ya da don olayının gerçekleşmesi beklenmeden, tahmini olay saatinden en az 4 saat önce tüm ekipler ve araçlar sorumlu bulundukları bölgelerde önleyici tuzlama çalışmalarını yapıyor. Bu şekilde tüm güzergah zemini don olayına karşı hazır hale getiriliyor.

Düzeltici çalışmalar kapsamında ise kar küreme kamyonları ve kar küreme ekibi ile yol 7/24 açık hale getiriliyor. Yapılan çalışmalar ile yol yüzeyinin don sıcaklığı sabit tutulurken don tehlikesi atlatılana kadar sürekli ringler yapılarak çalışmanın etkili olması sağlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolunda tüm otoyol güzergahı ve köprü geçişleri ICA işletme binasında yer alan ana kontrol merkezinden yönetiliyor ve her olaya ve ihtiyaca anında müdahale edilebiliyor. Aynı zamanda karla mücadele için özel olarak tasarlanan kamyonlarda bulunan GPS sistemi ile konum, ısı/sıcaklık algılayıcı, hız, atılan/püskürtülen malzeme miktarları ve malzeme cinsi, kalan miktar, gidilen yol ile ilgili tüm veriler hem sürücü operatörünün hem de ana kontrol merkezinin her an ulaşılabildiği veri ağında gösteriliyor.

İleri teknoloji bakım ekip ve ekipmanları ile donatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolunda karla mücadele araçları da özel olarak tasarlanmış durumda. Solüsyon tankı ve püskürtme tesisatı takılı kamyonlar otoyol üzerinde 3 şeride aynı anda müdahale edebilecek özelliklere sahip.

Tuz damperi ve serpici ekipmanı takılı olan kamyonlar ise 12 metre tuz serpme yapabilirken ihtiyaç halinde tuz ve solüsyonu aynı anda karıştırıp serperek, tuzun daha hızlı etki göstermesini sağlıyor.

Kış bakımında kamyonların önüne takılacak olan kar küreme bıçaklarında ise hareket ve denge sensörleri mevcut. Kar küreme işlemi esnasında bıçaklar, yol yüzeyinde bulunan tümseklere ya da genleşme derzleri gibi kısımlara geldiği anda otomatik olarak hareket edebiliyor ve malzemeye zarar vermeden söz konusu yüzeyi geçip sonrasında da tekrar eski konumlarını alabiliyorlar. 2 farklı tipte kar küreme bıçağı kullanılan kamyonlardaki teleskopik bıçaklar emniyet şeritlerinde biriken karları da temizleyecek şekilde uzama özelliğine sahip.

Sürücüler, otoyol güzergahında seyahat ederken kaza, yaralanma, yangın ve benzeri acil durumlarla karşılaşılması halinde yardım talep etmek için 7/24 çalışan 161 no'lu otoyol acil yardım hattını ücretsiz olarak arayabiliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
ICAİÇTAŞ-Astaldi Konsorsiyumu
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