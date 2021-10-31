Yayın hayatına başlıyor

Ekonomi yayıncılığına yeni bir soluk getirmek adına kolları sıvayan İhlas Medya Grubu Türkiye’de İş Dünyası dergisi ile aylık ekonomi yayıncılığını başlatıyor. Sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi konusunda uzmanlaşmayı hedefleyin dergi her ayın birinde yayında olacak.

“Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Ekonomi” sloganını ile çıkacak derginin Genel Yayın Yönetmenliğini TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve EGD Başkanı Celal Toprak yapıyor. Yazı İşleri Müdürlüğünü EGD üyesi Hüsne Pamuk’un yürüteceği derginin yayın kurulunda çok önemli isimler yer alıyor.

Basılı tarafının yanı sıra dijital platformlarda da etkin bir şekilde varlığını sürdürecek olan Türkiye’de İş Dünyası dergisi; Web Sitesi, Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram hesaplarıyla dijital çağın hem takipçisi hem de takip edileni olmayı hedefliyor.