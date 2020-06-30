Yaylı yatakta dünya lideriyiz

Dünyadaki yatak pazarında oldukça büyük bir öneme sahip olan Türkiye, dünyanın 14. büyük üreticisi konumunda yer alıyor. İhracat hacmine bakıldığında ise en büyük 11. ihracatçı konumunda. Yapılan araştırmalar da ihracat rakamlarının son 10 yılda 2 katına çıktığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, dünya genelinde artan taleple birlikte ilerleyen süreçlerde Türkiye’nin ihracat alanında daha da büyüyeceği öngörülüyor.

Konuyla ilgili uzmanlar Dünyadaki yatak üretiminin yüzde 40'ını yaylı, yüzde 45'ini ise sünger yatakların oluşturduğunu belirtiyor. Bu kapsamda, yüzde 95 ile yaylı yatak pazarında Türkiye, ilk sırada yerini alırken bu pazarın yüzde 5'ini de süngerli yataklar oluşturuyor.

İHRACATTA YÜZDE 20’LİK BÜYÜME BEKLİYORUZ

İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “İhracat bağlamında 2020 yılına oldukça iyi başladık. Pandemi ihracatın hızını azaltmış olsa da, pandemi sonrasında talepler yüz güldüren seviyelere yükseldi. 2020 yılının sonunda yüzde 20’lik bir büyüme hedefliyoruz. 2020’nin ilk aylarında başlattığımız yatırım planlarımızı pandemiye rağmen ertelemedik. Yeni yatak üretim hattımızın devreye girmesi ile 2020 sonunda diğer grupların yanı sıra ViscoStar Akıllı yatakların satış cirosunda yüzde 20’lik bir büyüme öngörüyoruz. 2021 yılında ise toplam kapasitemizi yüzde 50 artıracak sürpriz atılımlarımız da olacak.” diye konuştu.

Çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 26 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Gültepe, “Ürün ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Almanya, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsviçre gibi ülkeler başı çekiyor. Aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasına da etkin ihracat yapan markalar arasındayız” şeklinde konuştu.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT STRATEJİLERİ GELİŞTİRİYORUZ

Gültepe, “Ülkelerin yatak kültürlerine göre yatak tercihleri de doğrudan değişiyor. Baktığımızda Türkiye, yaylı yatak kategorisinde daha çok yoğunlaşmış durumda. Ancak son yıllarda yatak ve uyku kültürünün gelişmesiyle birlikte visco yatakların pazardaki payının arttığını da görüyoruz. Avrupa’ya bakıldığında ise genellikle sünger yatakların kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da Avrupa’ya sünger yatak ihracatında büyük fırsatların bizi beklediğini gösteriyor.

Bununla birlikte kıta içerisinde bile yatak tercihleri ülkeler bazında değişiyor. Örneğin, Almanya ve Avusturya’da yoğunluklu olarak sünger yatak tercih edilirken, onlara hemen komşu olan Polonya’da yaylı yataklar ön planda. Aynı şekilde Kıta Avrupası’nın batısına baktığımızda İngiltere’de yaylı yatak tercih edildiğini görüyoruz. Biz de bu kapsamda ülkelere göre ihracat stratejileri geliştirme yolunda önemli adımlar atıyoruz” dedi.