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Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

- Gelir İdaresi Grup Başkanı Kiraz: - "Elektronik arşiv ve elektronik fatura uygulamasının başlangıcından bugüne kadar 22 milyar adet fatura belgesini kağıt belge olmaktan kurtarıp, bunların elektronik ortamda muhafaza edilmesini sağlamışız"

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri
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ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah Kiraz, "Elektronik arşiv ve elektronik fatura uygulamasının başlangıcından bugüne kadar 22 milyar adet fatura belgesini kağıt belge olmaktan kurtarıp, bunların elektronik ortamda muhafaza edilmesini sağlamışız." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) iş birliğinde, Birliğin sosyal tesisinde, Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri düzenlendi.

Kiraz, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün önemine işaret etti. Dijital dönüşümü yoğun bir debiyle akan nehire benzeten Kiraz, "Nehir durmadan akıyor. Biz ya bu nehirde boğulmadan hayatımıza devam edeceğiz ya da dijital dönüşümü yakalayamayarak bu nehirde boğulacağız." ifadesini kullandı.

GİB'in son yıllarda dijital dönüşüm çalışmaları yürüttüğünü belirten Kiraz, "Elektronik arşiv ve elektronik fatura uygulamasının başlangıcından bugüne kadar 22 milyar adet fatura belgesini kağıt belge olmaktan kurtarıp, bunların elektronik ortamda muhafaza edilmesini, bu ortamda alıcısına iletilebilmesini sağlamışız." diye konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay da seminerin, ekonomide kayıt dışılığın önlenmesinde önemli payı bulunan yeni nesil yazar kasa kullanımına ilişkin teknik mevzuatla ilgili değişikliklerin mükelleflere aktarılması, bu alanda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için düzenlendiğini söyledi.

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