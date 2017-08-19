Yazılım sektörünün gelişmesi için Ar-Ge'ye yatırım şart

İSTANBUL (AA) - CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, Ar-Ge merkezlerinin katkılarıyla yazılım dünyasının daha da gelişeceğini belirterek, "Bu teşvikler, dijital dönüşüm sürecinde olan Türkiye'nin, güçlü konumuna katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palamut, yaptığı yazılı açıklamada, ERP (Enterprise Resource Planning) pazarında 500'den fazla KOBİ ve KOBİ üstü müşterilere hizmet veren CPM Yazılım'ın İstanbul'daki ofisinin Ar-Ge merkezi olarak faaliyet göstermeye başladığını aktardı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen bu unvanla birlikte yeni projeler için daha sağlam adım atacaklarını kaydeden Palamut, sektördeki sürdürülebilir üretimde yenilikçi duruş sergilemenin önemini vurguladı.

Palamut, Ar-Ge merkezi olmanın sağladığı karlılıkla daha fazla yatırım yapacaklarını kaydederek, "Ar-Ge merkezlerinin katkıları ile yazılım dünyasının daha da gelişeceğine inanıyoruz. Bu teşvikler, dijital dönüşüm sürecinde olan Türkiye'nin, güçlü konumuna katkı sağlayacak. Yerel tedarikçilerin sektörde güçlenmesi yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltacak olması bizi hedefimize bir adım daha yakınlaştıracak." ifadelerini kullandı.



- "Ar-Ge'ye yatırım şart"



Palamut, Türkiye genelinde yaklaşık 250 çalışanıyla inovatif çözümlere imza atan CPM Yazılım'ın Ar-Ge merkezi olmanın avantajıyla yatırımlarına yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, cirosal olarak yıllık yüzde 25 büyüme beklediklerini aktardı.

Verilen destekler kapsamında yeni yazılacak uygulamalarla ürün yelpazesini genişleteceklerini anlatan Palamut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜBİTAK ile projelerimizin de devreye alınması sonrasında bütünleşik yapıda tek çözüm ortağı olmayı ve yazılım ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda projelerimizde değişiklik yaparak, yeni yılda 10 milyon liralık bir yatırım yapacağız ve Ar-Ge yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde Ar-Ge merkezimiz için personel istihdamı sağlamaya devam edeceğiz. Özelikle temel bilimler ve lisans üstü eğitimi olan çalışanlara destek vererek yeni kadrolar oluşturacağız."



- "İthalatta ek vergi konulmalı"



Palamut, Ar-Ge konusunda destek ve teşviklere ek olarak yurt dışından ithal edilen yazılımlara ek vergi konulması gerektiğine vurgu yaparak, önerilerini şöyle sıraladı:

"Yurt dışında özel sektörler ile igili fuar tanıtımlarında devlet desteğinin artırılması ve eğitim politikalarının bu amaca uygun olarak düzenlenmesi dijital evrilme sürecinde Türkiye olarak bizi rekabette bir adım öne taşıyacaktır. Biz CPM Yazılım olarak eğitimin önemine her zaman katkıda bulunan bir kuruluş olarak üniversite işbirlikleri yapıyoruz. Hali hazırda İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliğimiz TÜBİTAK projemiz dahilinde devam ediyor. İlerleyen dönemlerde ise Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile yeni projeler geliştirmek arzusundayız."