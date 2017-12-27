Yazılım sektörünün ihracatı 2017'de yüzde 30 arttı

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, yazılım ihracatında geçen yıl 1 milyar doları geçtiklerini belirterek, "Bu yıl sonu itibarıyla 1 milyar 300 milyon dolara ulaşacağını düşünüyorum. Hedefimiz, 10 yıl içinde en az yıllık 10 milyar dolar ihracat yapmak." dedi.

Yazılım sektörünün 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini AA muhabiri ile paylaşan Güneş, yazılım sektörü büyüklüğünün dünyada 3,5 trilyon dolar, Türkiye'de ise 6 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi.

Güneş, geçen yıl yazılım ihracatında 1 milyar doları geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2017'de biraz daha artıracağımızı düşünüyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla 1 milyar 300 milyon dolara ulaşacağını düşünüyorum. Hedefimiz, 10 yıl içinde yıllık en az 10 milyar dolar ihracat yapmak. 2017'de sektörde kısmen bir daralma yaşandı. Buna rağmen yıl sonu itibarıyla minimum yüzde 20-25 arası bir büyüme bekliyoruz. 2018 büyümemiz yine en az yüzde 25 olur."

Yazılım sektörünün 44 alt sektörle ilişki bulunduğuna işaret eden Güneş, savunma sanayiden tarıma, telekomünikasyondan sağlık sektörüne, eğitimden bankacılığa kadar birçok sahaya önemli hizmetler sağladıklarını bildirdi.





- "Sağlıkla ilgili kurumların yazılıma ciddi ilgisi var"





Doğan Ufuk Güneş, yazılımda en hızlı büyüyen sektörler arasında finansal teknoloji, mobil yazılımlar, veri hizmetleri, mobil sağlık, nesnelerin interneti, akıllı şehir yazılımları ve uygulamalarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Mobil teknolojilerin hayatımıza girmediği alan yok. Bireysel kullanım ve kurumsal kullanımda sağlık alanında çok ciddi çözümler üretiliyor. Bireysel kullanıcılar ve sağlıkla ilgili kurumların yazılıma ciddi ilgisi var." diye konuştu.

Sektörün en büyük sorununun nitelikli ara elemanı olduğunu vurgulayan Güneş, çözüm için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüklerini, bu anlamda önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Şu anda yazılım sektöründe yerlilik oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğunu belirten Güneş, "Bu oranı öncelikle yüzde 60'lara, yüzde 80 ve yüzde 100'e çıkarmamız lazım. 2010'dan bu yana yüzde 40'a ulaştık. Sektörün yerlilik oranı 2018'de yüzde 50'lere ulaşacak." dedi.





- "Yerlilik, en çok yerli yazılım test araçlarına yatırım yapılarak artırılabilir"





Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen de 2017 itibarıyla yazılım test pazar büyüklüğünün dünyada 60 milyar doları bulduğunu ifade ederek, "Yazılım test pazarı dünyada son 3 yılda yüzde 10-12 bandında büyürken, pazarın, önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama yüzde 14,4 büyüyeceği tahmin ediliyor. Türkiye pazarının büyüme oranı ise gelişmekte bir pazar olduğu için dünya yıllık ortalama büyüme rakamı olan yüzde 14,4'ün de üzerinde olacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye pazarında manuel test, test otomasyonu, performans ve kullanılabilirlik testlerinin en çok talep gören alt hizmetler olduğunu belirten Yitmen, yazılım testinde önde gelen sektörlerin ise banka, sigortacılık, telekom ve e-ticaret gibi hemen hemen tüm hizmetlerini dijital ortamlar üzerinden veren sektörler olduğunu bildirdi.

Yitmen, 2018'de katma değerli test hizmetlerinin daha çok talep görmeye başlayacağını öngördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Örneğin, test süreç ve otomasyon danışmanlığı, test olgunluk seviyesi değerlendirmesi gibi konular bunlar arasında sayılabilir. Sektörün en büyük sorunu, 3-5 yıl iş tecrübesine sahip kalifiye test uzmanı, test mühendisi sayısının az olması... Bu seviyeye gelen çalışanların aklı ya başka alanlara kayıyor (yazılım geliştirme gibi) ya da daha yönetimsel rollere geçmek istiyorlar. Örneğin, takım liderliği, takım yöneticiliği gibi... Bu seviyedeki çalışanlara sahip çıkılıp bu kişiler motive edilerek sadece teknik alanda kalmaları ve bu yolda kariyer yapmaları sağlanabilir. Bu da ancak test uzmanı, test mühendisi unvanının şirket organizasyonu içindeki değer algısının hem manevi hem de maddi olarak artırılmasıyla sağlanabilecektir."

Yitmen, 2017 itibarıyla sertifikalı test uzmanı sayısının 2 bini geçtiğini, gelecek yıl beklenen büyüme trendine paralel bu sayının artacağını bildirdi.

Yerlilik konusunun önemine işaret eden Yitmen, "Yerlilik, en çok yerli yazılım test araçlarına veya açık kaynak kodlu araçlara yatırım yapılarak artırılabilir. Yazılım test sektöründe açık kaynak kodlu yazılımların çokluğu bir avantaj. Karar vericiler seçimlerini bu yönde kullanırlarsa bu alanda oluşan cari açıkta da bir azalma olacaktır." diye konuştu.