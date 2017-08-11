"Yazılımcılar sanayici kapsamına alındı"

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Üretim Reform Paketi ile birlikte bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin, Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alındığını belirterek, "Paketle, yazılımcılarımızı sanayici kapsamına aldık. Artık yazılımcılar, sanayicilerin elde ettikleri tüm haklardan faydalanacaklar. Bu paketin sunduğu imkanları, özellikle genç girişimcilerimizin takip etmelerini istiyorum." dedi.

Özlü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen, "Bilişim Sektörü Buluşması" toplantısına katıldı.

Şirketlerin ayakta kalabilmesi ve piyasanın etkin aktörleri olabilmesinin teknolojiye ne oranda yatırım yaptıklarına bağlı olduğuna işaret eden Özlü, iş dünyasına ve girişimcilere teknolojiye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Özlü, 2016 yılı verilerine göre, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplam pazar hacminin 94,3 milyar liraya ulaştığını, sektörün ihracatının ise bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak, 3,1 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

İhracatın 2 milyar liralık kısmının yazılımdan geldiğine dikkati çeken Özlü, "Sanayi 4.0 gerçeğini düşündüğümüzde bilişimde ve yazılımda büyük bir sıçrama yapmak zorundayız. Bakanlığımız öncülüğünde kurulan 'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu' 2017 yılı Ocak ayından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu, ülke sanayimizin dijital dönüşümüne ilişkin her türlü politika ve stratejiyi oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. 4. Sanayi Devrimi’ne ilişkin, değişik kurumlar, raporlar ve katkılar sunmaya devam ediyorlar. Söz konusu raporlarda, yapılacak yatırımlarla istihdama yaklaşık yüzde 5 ve GSYH'ye 200 milyarlık bir gelir sağlanacağı değerlendiriliyor." diye konuştu.

- "Hedef: Bin Ar-Ge ve Tasarım Merkezi"

Sanayileşme politikalarını, Sanayi Devrimi’nin gereklerine göre yeniden güncellediklerini ve kurguladıklarını anlatan Özlü, dijital değişime ayak uydurmanın, yazılıma bilişime yatırım yapmanın tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. "Sanayimizin yüzde 7'lerde büyümeye başlaması asla hayal değildir." diyen Özlü, şöyle devam etti:

"Tekno Girişim Sermayesi Destek Programı kapsamında şu anda bin 933 girişimciye destek olduk ve programdan en fazla yazılım sektörü faydalandı. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin seri üretimini desteklediğimiz, Tekno Yatırım Destek Programı kapsamında ise şimdiye kadar 204 firmaya destek olduk. Her iki programımızla firmalara toplam 209 milyon lira tutarında destek olacağız. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ile birlikte bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler, Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alınmıştır. Yani bu paketle, yazılımcılarımızı sanayici kapsamına aldık. Artık yazılımcılar, sanayicilerin elde ettikleri tüm haklardan faydalanacaklar. Bu paketin sunduğu imkanları, özellikle genç girişimcilerimizin takip etmelerini istiyorum."

Özlü, Türkiye'de 589 Ar-Ge ve 74 tasarım merkezi bulunduğunu belirterek, bu sayıyı yıl sonuna kadar bine tamamlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

- "Bilişim Vadisi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Bilişim ve yazılım sektörlerinin yaşadığı sorunların farkında olduklarını da dile getiren Özlü, "Bu sektörlerin nitelikli iş gücü açığı, Ar-Ge teşviklerinin uygulanmasında yaşanan sorunlar, fiyat odaklı ihale süreçleri gibi problemler yaşadığınızı biliyoruz. Bu alanlarda çalışmalar yapmak ve ilerleme kaydetmek durumundayız. Bu amaçla, Bilgi Teknolojileri ve yazılım sanayimizin cirosunun en kısa sürede iki katına çıkarılmasını hedefleyen, 'Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Sanayi Programı' çalışmasını başlattık. Hem kamunun hem şirketlerin hem de bilişim ve yazılım sektörünün çok daha fazla proje üretmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Özlü, üniversitelerin ve meslek okullarının, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilen müfredatlar geliştirmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını da aktardı.

Bilişim Vadisi 1. etap inşasının sürdüğüne ve bittiğinde 2 bin, proje tamamlandığında ise yaklaşık 100 bin nitelikli insana istihdam sağlanacağına dikkati çeken Özlü, vadide 5 bin Ar-Ge firmasının faaliyet göstereceğine ve yıllık 10 milyar dolar ciroya ulaşılacağına işaret etti.

Özlü, Türkiye'nin sanayileşme sürecinde vagon değil lokomotif ülke olma hedefini seçtiğini vurgulayarak, "Bakanlık olarak, 3 temel prensip ve hedef üzerinde yoğunlaşmış bulunuyoruz. Bunlardan birincisi 'İleri Sanayi Ülkesi Türkiye', ikincisi 'Bilim Merkezi Türkiye', üçüncüsü ise 'Teknoloji üssü Türkiye' hedefidir. Bu hedefler asla hayal değildir." dedi.

- "Dijital dönüşüm Türkiye'nin gelişimi için fırsat"

TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete de yazılımcıların sanayici kimliği kazanmasıyla birlikte, devlet desteklerinden daha etkin yararlanabileceklerini söyledi.

Dijital dönüşümün Türkiye'nin gelişimi için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Mete, bu noktada kamu ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas da sektörün yaşadığı sorunlara değindi. Sanayici sıfatı kazanmalarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Elmas, "Bu yıl Bilişimde Yetkin İnsan Gücü konusunda çalışıyoruz ve çalışmalarımızı bir projeyle taçlandırmayı çok istiyoruz. Ciddi zamanlar harcayarak, sektörün gelişmesi için özveriyle çalışan TOBB Türkiye Yazılım Meclisi’ndeki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



