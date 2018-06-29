Yazlık fiyatında şampiyon Çeşme

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tapusor.com'un araştırmasına göre, Türkiye'nin tatil için en çok tercih edilen Ege ve Marmara bölgelerinde yazlıklara talep ciddi şekilde arttı. Bu bölgelerde yazlık fiyatlarında ortalama metrekare fiyatında 8 bin 641 lira ile Çeşme başı çekerken, son bir yılda en fazla değerlenen bölge ise yüzde 34,7'lik artışla Erdek oldu.

Gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirilen Tapusor.com'un "Türkiye Geneli, Tatil İçin Tercih Edilen Yerleşimlerde Konut Değerleri" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden sahil bölgelerine yaşanan göç gayrimenkul fiyatlarına da yansıdı.

Türkiye'nin yurt içinden ve yurt içinden tatil için yoğun olarak tercih edilen Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil beldelerindeki değer artışı son bir yılda da devam etti. Havaların da ısınmasıyla gayrimenkul sektöründe talepler yazlık bölgelere doğru kaymaya başladı.

Özellikle sezonluk kiralamalarda büyük yoğunluk dikkati çekerken çok sayıda kişi de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden Çeşme ve Bodrum gibi bölgelere akın ediyor. Türkiye'nin tatil için tercih edilen yerleşim yerlerindeki hareketi tapusor.com mercek altına aldı.





- İlk 10'a İzmir ve Muğla damga vurdu





Türkiye'nin tatil en çok tercih edilen Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yazlık fiyatlarında Türkiye'nin pahalı ilçesi ortalama 8 bin 641 TL ile metrekare fiyatıyla Çeşme (İzmir) olurken, ikinci sırada 5 bin 582 lira ile Bodrum (Muğla), üçüncü sırada ise 4 bin 473 lira ile son yıllarda popülaritesi hızla artan Kaş (Antalya) yer aldı.

Datça'nın (Muğla) 4 bin 181 lira ortalama metrekare satış fiyatıyla dördüncü sırada yer aldığı listede, Urla (İzmir) 4 bin 39 lirayla beşinci, Foça (İzmir) 3 bin 820 lirayla altıncı, Karaburun (İzmir) 3 bin 755 lirayla yedinci, Marmaris (Muğla) 3 bin 623 lirayla sekizinci, Fethiye (Muğla) 3 bin 96 lirayla dokuzuncu sıradan yer aldı.

Listede Ege ve Marmara, İzmir, Antalya ve Muğla dışında yer alan tek ilçe ise Şile. Şile'de yazlıkların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 32 lira oldu.





- Yazlıkların en çok prim yaptığı ilçeler





Araştırmaya göre, son bir yılda en fazla prim yapan tatil beldesi Balıkesir'in Erdek ilçesi oldu. Son bir yılda yazlık fiyatları Erdek'te yüzde 34,7 artarken, onu yüzde 26,9 yükselişle Çeşme, yüzde 25,3 ile Fethiye takip etti. İzmir Seferihisar'da yazlıkların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda 23,4 yükseliş gösterirken, onu yüzde 23,1 primle İzmir'den Dikili ve Muğla'dan Ortaca, yüzde 22,4 ile Muğla'dan Ula, yüzde 22 ile Muğla'dan Köyceğiz, yüzde 20,7 ile yine Muğla'dan Marmaris izledi.





- "Yazlık bölgelere ciddi rağbet var"





Araştırma sonuçlarını değerlendiren Coldwell Banker Türkiye Müdürü Gökhan Taş, büyük şehirlerin karmaşasından kaçmak isteyen insanların artık göç etmeye başladığını belirterek, son yıllarda İstanbul'u göç verdiğini, yazlık bölgelerin ise istikrarlı bir şekilde göç aldığını söyledi.

Taş, "Bu nedenle özellikle satılık yazlık piyasası oldukça hareketlendi. Yazlıklara talep ciddi şekilde artmış durumda." dedi.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İstanbul dışındaki ilk gayrimenkul projelerini İzmir'de gerçekleştirdiklerini belirterek, özellikle İstanbul'dan İzmir ve çevresine çok ciddi bir yatırımcı akını olduğunu söyledi. Çeşme'de yaptıkları projeye ciddi ilgi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Çeşme'de çok ciddi bir arsa talebi yaşanıyor. Burada potansiyelin çok yüksek olduğunu gören müteahhitler bölgeden arsa satın alarak bir an önce proje gerçekleştirmek istiyor." diye konuştu.





- "İstanbul dışındaki ilk projemizi Bodrum'da yapıyoruz"





NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Bodrum'un Muğla'nın en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bodrum'da satılan her dört konuttan biri yeni konutlardan oluşuyor. Artan göç ve yabancı alakası Bodrum'a ilginin arttığını gösteriyor. Yalıkavak ise konumu itibarıyla yarımadanın kuzeybatısında, yıllar içinde gelişen statüsüyle şimdi kendi merkezi olan ve Bodrum'un en güzel beldelerinden biri. Biz de Nef'in İstanbul dışındaki ilk projesini geliştirmek için özellikle bu bölgeyi seçtik. Burada yaşayacakların Bodrum'un en özel koylarından birinde açık denize karşı konforlu ve doğa ile iç içe bir yaşam sürmelerini istedik. 116 dönüm üzerinde hayata geçirdiğimiz hafif eğimli topografyanın Ege Denizi ile buluştuğu Nef Yalıkavak'ta, 389 adet villa ve rezidans bulunuyor."

Çağdaş Holding İcra Kurulu üyesi Dağlarca Çağlar, Bodrum'un potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirerek, bölgenin nüfusunun sadece son 10 yılda resmi olarak yüzde 64 arttığını söyledi.

Çağlar, "Bodrum artık, markalı konut üreticileri, lüks otel zincirleri, özel okullar ve hastanelerin kıymetli adresi haline dönüştü. İstatistik kurumlarının verilerine göre artık yaşam tüm yıl boyunca cazip hale geldi." dedi.





