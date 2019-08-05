Yazlık konut piyasası ısınmaya başladı

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan Hürriyet Emlak, yazlık konut piyasasındaki hareketlenmeyi masaya yatırdı. Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık konutlara olan talepte ciddi bir artış yaşanıyor. Hem tatil hem de yatırım amaçlı konut satın almak isteyen alıcıların hedefinde Ege ve Akdeniz Bölgesi var. Hürriyet Emlak verilerine göre geçtiğimiz bir yıllık sürede yazlık konutlara olan ilgi ve satış verileri çıkış eğilimi sergilemeyi sürdürüyor.



Hürriyet Emlak portföyünde yer alan yazlık konutlar geniş fiyat aralığı dikkat çekiyor. Taban fiyat olan 50.000 TL’den bir yazlık konut satın alınabiliyorken 30 milyon TL üzerine çıkan fiyat ortalamaları farklı beklentilere de cevap veriyor.



Ege ve Akdeniz yatırımcının hedefinde



Yazlık konutlarda yatırımcıların hedefinde Ege ve Akdeniz Bölgeleri yer alıyor. Muğla, sunduğu cazip yatırım fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Muğla’da yer alan yazlık konutlar 250.000 TL’den 2 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Muğla’nın fiyatlarıyla en çok dikkat çeken ilçeleri ise Bodrum ve Fethiye olarak öne çıkıyor.Fiyat bandıyla dikkat çeken diğer il ise Antalya. Antalya’da yer alan yazlık konutlar 190.000 TL taban fiyatı ile alıcı bulabiliyor. 2,4 milyon TL’ye uzanan geniş bir yazlık konut yelpazesine sahip olan Antalya’nın en çok dikkat çeken ilçeleri ise Kaş ve Konyaaltı.



Uygun fiyatlı konut arayanların hedefinde Aydın var



Yazlık konut piyasasındaki hareketlenmeyle dikkat çeken iller arasında yer alan Aydın alıcıya cazip fırsatlar sunuyor. Aydın’da yer alan yazlık konutlar ortalama 100.000 TL fiyat bandından alıcı bulabiliyor. Kuşadası, Didim veSöke hem tatil hem de yatırım amaçlı konut arayışında olanların tercih ettiği lokasyonların arasında geliyor.



En pahalı yazlık konutlar İzmir’de



En pahalı yazlık konutlar İzmir’de yer alıyor. Karşıyaka ve Narlıdere’de yazlık konut fiyatları 4 milyon TL’ye ulaşıyor. İzmir’i Muğla ve Antalya takip ediyor. Bodrum en yüksek fiyat ortalamasıyla (2 milyon TL) dikkat çekiyor. Bodrum’u Antalya takip ediyor. Antalya, 1,5 milyon TL ortalama ile listede yer alıyor. Antalya’da fiyatların yükselişe geçtiği ilçelerin başında Kaş, Konyaaltı, Manavgat ve Alanya geliyor.



Kiralık yazlık konutlara yoğun ilgi



Kiralık yazlık konutlar da satılık konutlara benzer bir eğilim sergiliyor. Antalya’da ortalama 5.000 TL’ye kiralık yazlık konut bulmak mümkün. Antalya’yı Muğla izliyor. Bodrum, Marmaris, Datça ve Milas kiralık konutlara yoğun ilgi gösterilen lokasyonların başında geliyor. Bu lokasyonlarda 5.000 TL’de 20.000 TL’ye kadar kiralık konut bulunabiliyor. Satılık konutlardaki uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Aydın, cazip fiyatlı kiralık yazlıklarıyla da öne çıkıyor. Kuşadası ve Didim’de ortalama 2.500 TL’ye yazlık kiralamak mümkün olabiliyor.



Yazlık konutlar 1 yılda ortalama yüzde 15 kazandırdı



Yazlık konut piyasasındaki hareketlenmeyi yorumlayan Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, “Tatil lokasyonlarında yer alan konutlar geçtiğimiz 1 yıllık sürede alıcısına yüzde 15’e varan oranlarda kazanç sağladı, gözde tatil lokasyonları arasında yer alan Ege ve Akdeniz Bölgesi ciddi yatırım fırsatları sunuyor. Bu tipteki konutların en yoğun olarak bulunduğu bölgerin başında Ege ve Akdeniz geliyor. Antalya ve Muğla’daki yazlık konutlar taban fiyatlarının yüksekliğiyle dikkat çekerken diğer yandan Aydın’da cazip yatırım fırsatları sunuyor” diyor.



Fiyatların stabil seviyede seyrettiği bu dönemin konut yatırımı için doğru bir zamanlama olduğunun altını çizen Bozay, “Yazlık ev kategorisinde en hızlı satılan konutların 300 bin TL fiyat bandında yer aldığını gözlemliyoruz. Kiralık konutlarda ise bu rakam 1500 TL bandında oluşuyor. Bu kategoride yer alan konutlar yatırım anlamında da alıcısına ciddi miktarda kazandırma eğiliminde olmayı sürdürecek” dedi.