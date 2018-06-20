Yazlıkta yerli kiralıyor, yabancı satın alıyor - RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Karahan: - "Yazlık konutlara ilgi artarak sürüyor. Yazlık konutta yabancılar satın almayı tercih ederken, yerli turistler arasında kiralama yöntemi öne çıkıyor" - "Antalya, İzmir ve Çanakkale’deki yazlıklara olan kiralama taleplerinde geçen yıla kıyasla yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Sadece fiyat değil, bazı bölgelerde turistik tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması nedeniyle de kiralık yazlık seçeneği düşünülebiliyor"

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:13