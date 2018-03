Yedi adım at dijital çözümü yap

KOBİ'lerin yerel rekabetten küresel pazara uzanan yolculuğu dijital dönüşümle başlıyor. Günümüzde kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), büyük veri kullanımı ve analizi, nesnelerin interneti (IoT) gibi kavram ve uygulamalar hep bulut üzerine inşa edilmekte. Bunun mantıklı ve geçerli bir sebebi var: Dünya ekonomisi ve rekabet artık çok daha hızlı değişiyor ve bu hıza ayak uydurmanın en kolay ve uygun maliyetli yolu bulut bilişim platformları. Bulutun zaman ve mekân bağımsız bir şekilde erişilebilir olması onun gerçek bir fiyat/performans teknolojisi olmasını sağlıyor.

Yapılan pek çok dijital dönüşüm araştırmasının bunu doğruladığını belirten COMPAREX Turkey CEO’su Irmak Pakdemir, dönüşmek isteyen KOBİ’lerin öncelikle kendi iç yapılarını doğru bir şekilde analiz etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Daha önce bazı süreçlerini dijitalleştirmiş firmalarla, bu yolculuğa hiç başlamayanların farklı değerlendirmelere tabi tutulması gerektiğini ifade eden Pakdemir, her KOBİ için onun yapısına uygun, özel bir rota belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu kapsamda doğru bir iş ortağı ile yola çıkılmasının kritik olduğunu kaydeden Irmak Pakdemir, proje başladıktan sonra yapılacak değişikliklerin KOBİ’lere ek zaman ve para maliyeti getireceğine dikkat çekiyor. Pakdemir, dijital dönüşüm yolculuğuna çıkacak KOBİ’lere ise şu önerilerde bulunuyor:

Dijital dönüşümü doğru kavrayın

Uzman bir iş ortağı seçin

Uçtan uca otomasyon

Mobil platformlara uyumluluk

Siber güvenlik için tedbir alın

Eğitimi göz ardı etmeyin

Veri analizine değer verin

Her proje önce akılda başlar. KOBİ’ler, yolculuk öncesinde dijitalleşmenin kendilerine neler katacağını, yolculuk süresince ve sonrasında nasıl bir şirket haline geleceklerinin bilincinde olmalı.

Gerek proje öncesindeki hazırlıklar gerekse sonrasındaki yeniden yapılanma için dijital dönüşümde uzman, bulunduğunuz sektörde referanslara sahip yetkin bir iş ortağıyla çalışın.

Dijital dönüşüm yolculuğu size yalnızca daha fazla teknoloji kullanımı getirmez. Üretimden pazarlamaya tüm süreçleriniz değişir ve yenilenir. Özellikle Endüstri 4.0’a geçiş gibi kapsamlı bir hedefiniz varsa tüm süreçleriniz artık bir otomasyona tabi demektir. Doğru kurgulanmış, kurum içi yapınıza uygun, nesnelerin interneti gibi kavramları içeren bir dönüşüm paketi aldığınızdan emin olmalısınız.

Mobil araç ve kanallar dijital dönüşümün olmazsa olmaz yapı taşları arasındadır. Kendi işinizde mobilite kavramı ile buluşturabileceğiniz aşamaları en baştan belirleyin. Bu aşama yalnızca yeni mobil cihazlara sahip olmak değildir. Dijital dönüşümün mobil ayağı işinizi mobil araçlarla da etkin bir şekilde yönetebilmeniz anlamına gelir.

Bulut platformu üzerine taşınan işiniz ve verileriniz korunaklı olmalı. Gelebilecek saldırılar veri kaybına, müşterilerinizin verilerinin çalınmasına hatta üretimin durmasına yol açabilir. Veri tabanı güvenliği ve ağ erişim kontrolü gibi uygulamaları devreye almayı ihmal etmeyin. Elbette mobil cihazlarınızın da bu güvenlik ağına dahil olmasına dikkat edin.

Dijital dönüşümde değişen yalnızca teknolojik altyapınız değildir. Şirket içi çalışanlarınızın da bu yeni sürece ayak uydurması gerekir. Seçeceğiniz iş ortağınızdan kapsamlı bir dokümantasyon ve eğitim hizmeti vermesini isteyin.

Modern, veri temelli dünyada artık çok daha fazla veriye sahipsiniz. Bu verileri yalnızca depolanması gereken bir bilgi olarak değil, işinize değer katmanızı sağlayan bir katma değer olarak algılayın. Etkin veri analitiği çözümleri yeni ürün ve hizmetler geliştirmenizi kolaylaştırırken müşterilerinizi daha iyi tanımanızı da sağlar.

Comparex Turkey Hakkında

Türkiye’nin yazılım odaklı ilk 10 bilişim firmasından biri olan Dataserv Bilişim Teknolojileri A.Ş., ülkemizin artan bilgi teknolojileri ihtiyaçlarına yazılım alanlarında çözümler üretmek amacıyla İstanbul’da 1997 yılında kuruldu. Özel sektör ve kamu kuruluşları olmak üzere 500’e yakın kurumsal müşterisine İstanbul, Ankara ve Bursa’daki ofislerinde 50’yi aşkın seçkin çalışanı ve çözüm ortakları ile en iyi hizmet ve desteği sağlamakta olan Dataserv, Ekim 2015’de COMPAREX grubunun bir parçası haline geldi ve yoluna COMPAREX Turkey olarak şu an 75 çalışanı ile devam ediyor. Tüm finans, telekom, büyük kamu ve büyük sanayi firmalarını müşteri portföyünde barındıran COMPAREX Turkey; kurumsal yazılım pazarının en önemli oyuncularından birisi haline geldi.

Microsoft, Quest Software, One Identity, HP Software, Software AG, McAfee, EMC – RSA Software, Outsytems gibi kendi alanında dünya lideri firmaların yazılım çözümlerini portföyünde barındırmakta olan Comparex Turkey ile COMPAREX’in global olarak taşıdığı 3.000 civarında ürün ve çözüm Türkiye’nin en büyük kurumlarında projelendirmekte ve katma değerli çözümler ile piyasanın en önemli başarı hikayelerine imza atmaktadır.