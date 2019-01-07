Yeditepe, bu yıl da dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, bu yıl da dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi, üniversitelerde sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk ve tek derecelendirme kuruluşu olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen UI GreenMetric'in (Yeşil Ölçüm) 2018 değerlendirmesinde, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradaki yerini korurken dünya genelinde 249'uncu oldu.

2017 yılında tüm dünyadan 619 üniversitenin katıldığı UI GreenMetric World University Rankings'te, bu yıl 719 üniversite yer aldı.

Türkiye'den katılan 25 üniversite içinde genel sıralamada 5'inci, vakıf üniversiteleri sıralamasında geçen yıl olduğu gibi birinci olan Yeditepe Üniversitesi, dünya genelinde 249'uncu sıraya yerleşti.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı arttırmak için 2010 yılında kurulan GreenMetric, her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi farklı alanlarda değerlendiriyor. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan GreenMetric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapıyor.



