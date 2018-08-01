Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Eto Trabzon TİCARET Bursa
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu
Bu çilek güldürdü
Bu çilek güldürdü
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak

Yeditepe, üniversite tercih fuarlarında

- Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da 1-12 Ağustos'ta düzenlenen üniversite tercih fuarlarında yer alıyor

Yeditepe, üniversite tercih fuarlarında

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da 1-12 Ağustos'ta düzenlenen üniversite tercih fuarlarında tam kadro yerini alıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih fuarları bu yıl, 1-2 Ağustos'ta Ankara Anfa Altınpark, 4, 5 ve 6 Ağustos'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 8-9 Ağustos'ta İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ile 11-12 Ağustos'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

100'e yakın eğitim kurumunun katıldığı ve 50 binin üzerinde öğrencinin ağırlandığı tercih fuarlarında, Yeditepe Üniversitesi 4 yıldır bulunuyor.

Bu yıl da her bir fuarda görevli olan 6 akademisyeni, 1 eğitim danışmanı, 1 eğitim uzmanı ve 2 asistan öğrencisiyle Yeditepe Üniversitesi, toplamda 72 akademisyen, 4 tanıtım uzmanı, 2 eğitim danışmanı ve 20 asistan öğrenciden oluşan kadrosuyla tercih fuarlarında yerini alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5