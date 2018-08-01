Yeditepe, üniversite tercih fuarlarında

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da 1-12 Ağustos'ta düzenlenen üniversite tercih fuarlarında tam kadro yerini alıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih fuarları bu yıl, 1-2 Ağustos'ta Ankara Anfa Altınpark, 4, 5 ve 6 Ağustos'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 8-9 Ağustos'ta İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ile 11-12 Ağustos'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

100'e yakın eğitim kurumunun katıldığı ve 50 binin üzerinde öğrencinin ağırlandığı tercih fuarlarında, Yeditepe Üniversitesi 4 yıldır bulunuyor.

Bu yıl da her bir fuarda görevli olan 6 akademisyeni, 1 eğitim danışmanı, 1 eğitim uzmanı ve 2 asistan öğrencisiyle Yeditepe Üniversitesi, toplamda 72 akademisyen, 4 tanıtım uzmanı, 2 eğitim danışmanı ve 20 asistan öğrenciden oluşan kadrosuyla tercih fuarlarında yerini alıyor.