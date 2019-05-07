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Yeditepe Üniversitesi, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılını kutlayacak

- Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bulunan diğer yedi devlet üniversitesinin enstitü yöneticilerini, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı vesilesiyle, 17 Mayıs'ta düzenleyeceği sempozyumda bir araya getirecek

Yeditepe Üniversitesi, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılını kutlayacak
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İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Milli Mücadele'nin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı, 100'üncü yılında 3 büyük etkinlikle kutlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün bulunduğu tek vakıf üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bulunan diğer yedi devlet üniversitesinin enstitü yöneticilerini, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı vesilesiyle, 17 Mayıs'ta düzenleyeceği sempozyumda bir araya getirecek.

Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tülay Alim Baran öncülüğünde, Bağımsızlığa İlk Adım 100. Yılında Milli Mücadele adıyla düzenlenen sempozyumun açılışında İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir ve Ali Fethi Okyar'ın torunu Fethi Okyar birer konuşma yapacak.

Türkiye'de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün bulunduğu İstanbul, Boğaziçi, Hacettepe, Atatürk, Dokuz Eylül, Ankara ve Erciyes üniversiteleri enstitü yöneticilerinin katılacağı bir oturumun gerçekleştirileceği sempozyumda ayrıca Türkiye'nin çok sayıda üniversitesinden öğretim üyeleri, çeşitli oturumlarda Milli Mücadele'ye ilişkin sunumlar yapacak.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya öncülüğünde, üniversitenin öğretim üyesi 19 akademisyen ve 19 öğrencinin Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı anısına ortaya koyduğu eserlerden oluşan İlk Adım 100. Yıl Koleksiyonu da, 17 Mayıs'ta üniversitenin rektörlük binasında sergilenmeye başlayacak.

Koleksiyon daha sonra Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı il olan Samsun'da sergilenecek. Ardından da milli mücadele rotasında bulunan üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleriyle düzenlenecek ortak sergilerle Türkiye'yi gezecek.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında ayrıca Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Balay ve bölüm öğretim üyelerinin yönetmenliğinde, 19 bölüm öğrencisinin, 10 oyundan derleyerek oluşturduğu Kırkyama isimli gösteri, yine rektörlük binasında sergilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yeditepe üniversitesi
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