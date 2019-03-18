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Yeditepe Üniversitesi ve Waterloo Üniversitesi "Lise Yaz Okulu" düzenliyor

- Yeditepe Üniversitesi ve Kanada Waterloo Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Lise Yaz Okulu", 30 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında, Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi'nde yapılacak

Yeditepe Üniversitesi ve Waterloo Üniversitesi
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İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi ve Kanada Waterloo Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Lise Yaz Okulu", 30 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında, Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi'nde gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında öğrenciler, iki hafta boyunca öğrenim görmek istedikleri bölümleri tanırken gerçek bir üniversite deneyimi yaşayarak potansiyellerini keşfedecek.

Lise öğrencilerinin yönelebilecekleri ve merak ettikleri meslekleri tanımalarını, geleceklerine yön verirken doğru karar verebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Yeditepe Üniversitesi Lise Yaz Okulu, bu yaz da lise öğrencilerini dünyanın en yeşil kampüslerinden biri olan 26 Ağustos Yerleşimi'nde ağırlayacak.

Lise Yaz Okulu kapsamında, şirket ziyaretlerinde iş ortamıyla tanışacak olan öğrenciler, çok sayıda branşta spor yapma olanağı bulacak, çeşitli gezilerle sosyal sorumluluk projeleri yapacak ve sürpriz eğlencelerle karşılaşacak.

Program kapsamında 32 saat seçmeli akademik ders ve 24 saat Kanada Waterloo Üniversitesi akademisyenlerinden interaktif İngilizce dersi alacak olan öğrenciler, üniversitenin yurtlarında konaklayabilecek. Lise Yaz Okulu’na katılacak öğrencilere ayrıca akademisyen ve öğrencilerden oluşan bir ekip eşlik edecek.

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Yeditepe üniversitesi
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