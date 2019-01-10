Yeditepe Üniversitesinden

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin lise öğrencileri için organize edeceği ‘‘Programlamaya Giriş Eğitimi’’, 21-25 Ocak'ta yapılacak.

Eğitim boyunca üniversitenin kendisine ait yurtlarında kalacak olan katılımcılar, profesyonellerin kullandığı derecede programlama öğrenirken aynı zamanda üniversite hayatını yaşama imkanı da bulacak.

Sürekli eğitimde en fazla istenilen eğitimlerin başında gelen Programlamaya Giriş dersleri iş ortamlarında kullanılan Java programlama dili üzerinden, eclipse geliştirme ortamında anlatılacak.

Programlama öğreniminin sıkıntılarından biri olan yanlış öğrenmenin önüne geçilmesi amaçlanan bu eğitimde, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin eğitimlerinde kullandığı programlama dili olan Java kullanılıyor.



Başlangıçta Algoritmik düşünce, nesne kavramı, nesnelerin belirlenmesi eğitimi alacak olan öğrenciler, daha sonra geometrik şekiller üzerinden nesne hiyerarşisi oluşturacak ve sonrasında nesneler arası ilişkiler anlaşıldıktan sonra Java’da yazılacak.



Eğitim sonrasında katılımcı öğrenciler için, İstanbul Boğaz Turu ve Astronomi Müzesi Turu düzenlenecek.

