YEKA RES-2 yarışmaları 30 Mayıs'ta yapılacak

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için gerçekleştirilecek Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) yarışmalarının 30 Mayıs Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 18 Nisan'da yarışmalar için sunulan başvuru dosyalarının değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre, YEKA RES-2 bağlantı bölgelerinde kapasite tahsisi yarışmalarına katılacak şirketler şöyle:

1- Aydın Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Eze İnşaat AŞ

İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

2- Muğla Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Eze İnşaat AŞ

İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

3- Balıkesir Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ

Res Anatolia Holdi̇ng AŞ

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci̇li̇k Nakli̇yeci̇li̇k San. Ti̇c. AŞ

Eze İnşaat AŞ

Çini̇li̇ Res Enerji̇ Üreti̇m San. Ti̇c. AŞ

İkli̇m Elektri̇k Yatırım Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ

4- Çanakkale Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Eze İnşaat AŞ

Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

İkli̇m Elektri̇k Yatırım Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ