Yellen, Jackson Hole'de

WASHINGTON (AA) – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, "Finansal krizden sonra getirilen regülasyonlar bankacılık sistemini çok daha güvenli hale getirdi" dedi.

Yellen, Fed'in Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen "Ekonomi Politikaları Sempozyumu"nda "Krizin Başlamasından 10 Sene Sonra Finansal İstikrar" başlıklı bir konuşma yaptı.

Yaklaşık 10 yıl önce 2007'de başlayan finansal krizin ardından uygulanan regülasyonların bankacılık sistemini çok daha güvenli hale getirdiğini vurgulayan Yellen, “Bankaların kredileri, finansal sistemimizi güçlendiren reformlar ve para politikasının desteğiyle, ekonomik aktivitelere paralel olarak yükseldi ve bugün güçlü ekonomimize katkı sağlıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Yellen, diğer taraftan regülasyonlarda aşırıya kaçılıp kaçılmadığının sorgulandığını anımsatırken, Fed’in diğer yetkili kurumlarla birlikte bir takım değişiklikleri gözden geçirdiğini bildirdi.

“Yeni finansal regülasyon sistemine ilişkin geniş kapsamlı değişiklikler değerlendirilmeyi hak ediyor. Bu değişiklikler küçük ve orta ölçekli bankalara yönelik regülasyonları basitleştirebilir” ifadelerini kullanan Yellen, regülasyonların kredi mevcudiyetine ve likiditeye yönelik etkilerini araştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

- "Finans sistemi er ya da geç iyi bilinen risklerle karşılaşacak"

Yellen, finansal sistemin, küresel ekonomik güçler, teknoloji ve regülasyonlara cevaben er ya da geç yeniden aşırı iyimserlik, borç-sermaye oranı ve vade dönüşümü gibi gayet iyi bilinen risklerle karşılaşacağı öngörüsünde bulunurken, “Bunu krizin acılarıyla yeniden öğrendik. Yeni bir krizin olup olmayacağından hiçbir zaman emin olamayız ancak son krizden alınan dersleri hafızalarımızda taze tutar ve buna uygun davranırsak, finansal sistemimiz ve ekonominin daha az krizle karşı karşıya kalacağını ummak için bir nedenimiz olur." diye konuştu.

Fed Başkanı Yellen, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada Fed’in faiz artışı ya da bilanço küçültme planları hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

Fed'in ilk kadın başkanı olan Janet Yellen'in 4 yıllık ilk başkanlık dönemi gelecek şubat ayında dolacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'i yeniden aday gösterip göstermeyeceği hala belirsizliğini koruyor.